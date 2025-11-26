Black Friday優惠2025｜珠海長隆飛船酒店買2送2、人均$383.5起！包海洋王國/《卡卡虎奇遇記》/長隆秀門票

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
珠海長隆度假區一向都是熱門的親子旅遊熱點，Klook趁住Black Friday推出酒店優惠，住宿套票買2大送2小，住一晚送海洋王國、《卡卡虎奇遇記》/長隆秀門票，住兩晚多送飛船樂園門票，變相入住就包你玩樂，除開2大2小人均人均$383.5起！即睇優惠詳情～
2大2小住珠海飛船酒店包門票 人均低至$305.8
Klook是次推出的Staycation優惠主要target親子客，買2大送2小，住宿套餐更大送樂園無限暢玩通行證，以及熱門表演門票，單是娛樂門票已經慳了不少！要知道海洋王國2大1小家庭票都要$866起，更何況是2大2小的門票價錢，多加一張小童票$291，總共節省了$1,157～而1晚住宿最平$1,519就有交易，2大2小入住除開人均$379.8起，更多送《卡卡虎奇遇記》門票，一個字抵！如要好好玩盡珠海長隆，就可以住多一晚，2晚Staycation套票最平$2,446起，多送飛船樂園門票，2大2小入住每晚人均$305.8起。一個價錢，有齊酒店、樂園及表演門票，絕對是家長帶小朋友放假的恩物！
珠海長隆飛船酒店【買2大送2小】1晚包（海洋王國+《卡卡虎奇遇記》）
價錢：$1,519起，2大2小入住人均$379.8起
兩張海洋王國兩日標準票＋兩張海洋王國兩日兒童票
兩張珠海橫琴長隆《卡卡虎奇遇記》演出普通座門票＋兩張珠海橫琴長隆《卡卡虎奇遇記》演出普通座兒童票
珠海長隆飛船酒店【買2大送2小】1晚包（海洋王國+長隆秀）
價錢：$1,602起，2大2小入住人均$400.5起
兩張海洋王國兩日標準票＋兩張海洋王國兩日兒童票
兩張珠海橫琴長隆《長隆秀》演出普通座門票＋兩張珠海橫琴長隆《長隆秀》演出普通座兒童票
珠海長隆飛船酒店【買2大送2小】2晚包(飛船樂園+海洋王國)+卡卡虎奇遇記
價錢：$2,446起，每時2大2小入住人均$305.8起
兩張 （飛船樂園+海洋王國） 三日標準票＋兩張 （飛船樂園+海洋王國） 三日兒童票
兩張珠海橫琴長隆《卡卡虎奇遇記》演出普通座門票＋兩張珠海橫琴長隆《卡卡虎奇遇記》演出普通座兒童票
珠海長隆飛船酒店【買2大送2小】2晚包（飛船樂園+海洋王國）+長隆秀
價錢：$2,539起，每時2大2小入住人均$317.4起
兩張 （飛船樂園+海洋王國） 三日標準票＋兩張 （飛船樂園+海洋王國） 三日兒童票
兩張珠海橫琴長隆《長隆秀》演出普通座門票＋兩張珠海橫琴長隆《長隆秀》演出普通座兒童票
珠海長隆飛船酒店
地址：珠海市香洲區橫琴新區富祥灣1號（地圖按此）
交通：坐環島中港通於太子上海街上車，直達珠海長隆飛船酒店下車
