黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
Black Friday優惠2025｜珠海浸溫泉推介！珠海海泉灣帆酒店額外9折、人均$319.5 聖誕正日不加價、送樂園無限通行證
香港氣溫驟降，冬日感覺濃厚，假如可以泡在熱湯中、暖笠笠就最好不過了！浸溫泉不是日本限定的旅遊景點項目，近近地珠海都有好選擇～珠海海泉灣度假區以純天然海洋溫泉為核心，再配合度假酒店、主題樂園設計成一個滿足旅客多個願望的度假區。Yahoo購物專員睇過度假村內的酒店價錢，Klook趁黑五推出優惠，輸入優惠碼可以在現有62折上再享9折，除開人均低至$319.5，更可以無限次浸溫泉，相當抵住！
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
主打深海溫泉水 可美顏、促進新陳代謝
珠海海泉灣度假區佔地超過4萬平方米，最引人入勝的一定是海泉灣得天獨厚的天然資源：海洋溫泉。溫泉水源取自深海，水質清澈透明，蘊含逾30種微量元素和礦物質，據稱具有美顏、活化肌膚、促進新陳代謝等多重功效，最適合著重內外健康的港人！度假區內設計了80多種風格的溫泉池，有土耳其皇宮浴場、中國古典唐風、日式禪意等。要有充足時間浸勻各款溫泉，就可以入住珠海海泉灣度假區的酒店。
2大2小人均低至$319.5！送無限次温泉通行證
珠海海泉灣度假區有3大酒店選擇，而珠海海泉灣帆酒店在2023年開幕，開業不足2年，但已是近年港人親子度假酒店住宿熱門之選。酒店不但打造面朝大海的無邊界泳池，還設有多家風味餐廳、小水手俱樂部、航海吧、悦海吧、棋牌室、KTV等吃喝玩樂活動。Yahoo購物專員睇過價錢，Klook推出無門檻9折優惠碼【ZHHOTEL9】，凡預訂【玩樂套餐】、【家庭套餐】及【連住套餐】都適用，最多減$150！如果2大2小前往，最抵住一定是【家庭套餐】，Staycation套餐已經有齊含2大2小早餐、雙人無限次温泉通行證、2大1小無限次神秘島樂園通行證、2大1小單次夢幻劇場（普通席）門票、人民幣150元餐飲消費券，以及免費7座車洗車服務，套用優惠碼折後除開人均只要$319.5起。即使要在聖誕節正日入住，也是一樣價錢，啱晒喜歡一站式玩樂的家長。
【入境專享 · 家庭套餐】豪華房1間1晚（含2大2小早餐+雙人無限次温泉+2大1小無限次神秘島樂園+贈送2大1小單次夢幻劇場（普通席）門票+150元餐飲消費券+免費7座車洗車權益）（兒童分別為1.5米以下+1.2米以下）
價錢：$1,420起
（原價$1,959起），9折後$1,278起，2大2小人均$319.5起
每日限量免費升級至園景雙牀套房，先到先得
2大2小自助早餐（1小為1.2米以下+1小為1.5米以下兒童）
無限次海洋温泉
2大1小無限次神秘島樂園（無動力樂園、部分機動遊戲）（1小為1.5米以下兒童）
贈送2大1小單次夢幻劇場（普通席）門票（逢週一停演）
天王星室內健身房+天王星室內游泳池
秋季大派賞：免費洗車權益+額外贈送150元餐券（不適用時間範圍：10月1-8日，12月25-28日）
【Klook獨家66折｜玩樂套餐】豪華房1間1晚（含雙人早餐+雙人無限次温泉+雙人無限次神秘島樂園+贈送2人單次夢幻劇場（普通席）門票+150元餐飲消費券+免費7座車洗車權益）
價錢：$1,094.4起
（原價$1,849起），9折後$1,278起，2大1小人均$364.8起
每日限量免費升級至園景雙牀套房，如需升級，下單請勾選
2大1小自助早餐（1小為1.2米以下）
2大1小無限次海洋温泉（1小為1.2米以下兒童）
雙人無限次神秘島樂園（無動力樂園、部分機動遊戲）
贈送2人單次夢幻劇場（普通席）門票（逢週一停演）
天王星室內健身房+天王星室內游泳池
秋季大派賞：免費洗車權益+額外贈送150元餐券（不適用時間範圍：10月1-8日，12月25-28日）
【特惠 · 連住套餐】豪華房1間2晚（含雙人早餐+雙人無限次温泉+雙人神秘島親子樂園）
價錢：$1,945起
（原價$2,726起），9折後$1,750.5起，2大1小人均$583.5起
2晚豪華房1間住宿
2大1小自助早餐（1小為1.2米以下）
2大1小無限次海洋温泉（1小為1.2米以下兒童）
2大1小無限次神秘島親子樂園（含無動力樂園、部分機動遊戲）（1小為1.2米以下兒童）
天王星室內健身房+天王星室內游泳池
小浪花樂園體驗
小水手俱樂部體驗
園區電瓶車接送
更多相關文章：
Black Friday優惠2025｜Rakuten Travel優惠低至5折！一文睇清6大優惠券+9大日本住宿+周邊燈光活動
Black Friday優惠2025｜Yahoo獨家Promo code！機票/酒店優惠減$100｜Trip.com優惠碼
Black Friday優惠2025｜開蓬巴士夜遊聖誕燈海買1送1優惠！人均只需$74 夜遊尖沙咀、彌敦道鬧市｜聖誕好去處
Black Friday優惠2025｜酒店減$500、機票減$200！即睇平機票、平酒店預訂攻略
Black Friday優惠2025｜Amigo米閣睡眠酒店買1送1！2大2小人均$108 包2大2小自助早餐｜深圳酒店優惠
珠海人氣酒店榜Top 7！除了長隆酒店，這3間也是超熱門選擇：創新方/星樂度露營小鎮/御溫泉 每晚人均低至$201
珠海新酒店｜珠海悅榕莊落戶鳳凰灣！基本房型約780平方呎、附私人風呂 即睇開幕日期及房價
珠海新酒店推介！人均$129起 美高梅/凱悅/萬豪相繼進駐、懸空玻璃無邊際泳池/嶺南園林風格
珠酒新酒店｜珠海悅榕莊落戶鳳凰灣！基本房型約780平方呎、附私人風呂 即睇開幕日期及房價
珠海好去處｜珠海萬雪匯冰雪樂園開幕！雙向滑雪道、十多項娛雪項目 人均$103起玩雪2小時 附網紅實用攻略
深圳、廣州、珠海酒店優惠｜訂深圳酒店即減最多$300！折上折攻略：享85折＋75折優惠、兼獲免費高鐵車票
其他人也在看
國泰：盡量彈性處理赴日航班訂單
國泰航空(0293.HK)表示正密切關注中日旅遊事態發展，理解顧客可能因應不同情況而需要調整行程，將盡量提供支援及彈性處理，為已預訂前往日本航班的顧客提供調整行程的靈活選項。AASTOCKS ・ 21 小時前
平坐Emirates雙層空中巴士A380不是夢！飛曼谷除夕倒數低至$1,397起 包飛機餐、25KG寄艙行李限額
來到2025年底，想想今年完成了to-do-list幾多件事情？就算一項都沒有，也不怕，因為Yahoo購物專員幫大家一把，找到Emirates年尾倒數平價機票，只要$1,526起就可以坐雙層寬體客機空中巴士A380到曼谷countdown，完成旅遊Bucket list的其中一項！另外，如套用優惠碼可以多減$200，價錢更低至$1,397，即睇詳情。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
深圳好去處｜深圳4大落羽松打卡景點！地鐵直達 熱門蓮花山公園、仙湖植物園天空之鏡、四海公園人流最少、荔枝公園最具古典美
踏入11月-12月，不少人飛去日韓台賞紅葉銀杏，但近在深圳其實都有不少美麗秋天景色！今次精選深圳4大觀賞落羽松的景點，包括羅湖區的深圳仙湖植物園、福田區的荔枝公園、蓮花山公園，以及南山區的四海公園，每逢11月尾至1月頭就可以看到一大片焦糖色落羽松林，景色絕不遜於日韓台，即睇深圳賞落羽松好去處！Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
韓國取代日本 成中國最熱出境遊目的地
近日中國文化和旅遊部鄭重提醒遊客近期避免前往日本，本周開始有不少遊客退改日本旅遊，目前機票基本可以無損退款，酒店則需要視當地酒店情況而定，但旅行社正在積極協調酒店無損退款。鉅亨網 ・ 2 天前
韶關旅行團攻略：丹霞山、南華寺、紅沙漠一日遊！高鐵、交通、酒店懶人包
韶關自由行/旅行團必睇！精選丹霞山、南華寺、紅沙漠等 6 大韶關一日遊，純玩無購物！教你點樣搭高鐵去韶關，附上高評分酒店同獨家優惠碼，輕鬆玩轉廣東瑰寶！Trip.com ・ 20 小時前
全球最大室內滑雪場登場！深圳前海華發冰雪世界攻略，一篇睇晒點玩、點去、點買飛！
滑雪癮起？深圳全球最大室內滑雪場「華發冰雪世界」9月登場！即睇門票、交通、玩法懶人包，再加碼深圳3大滑雪場全攻略，一篇文幫你輕鬆Plan好冰雪Trip！Trip.com ・ 1 天前
中日摩擦｜袁振寧：日本團報名查詢跌兩至三成(高詩敏報道)
【Now新聞台】外交部及保安局因應事態發展，先後更新外遊警示。本港有旅行社表示，報日本團的查詢下跌兩至三成；國泰航空、香港快運以及大灣區航空都指，會為旅客提供靈活安排。 不少港人都喜歡到日本旅遊，但近日中日關係惡化，內地呼籲公民避免前往日本；本港保安局亦提醒在日港人提高警惕、注意安全。有本港旅行社指，報日本團的查詢下跌約兩至三成，亦收到客人查詢可否退團。縱橫遊常務董事袁振寧：「我想每日個位數字的查詢，問我要轉地方或者轉日期，甚至不去有甚麼手續費用，怎樣才能取回全部款項。除非保安局提升至紅色或以上的外遊警示，或者航班取消，如果沒有這些政策，所有團暫時都是如常出發。」內地多間航空公司為預訂日本機票的乘客提供退票及改簽。國泰航空指，理解顧客預訂航班後或需因應不同情况調整行程，會盡量支援顧客。香港快運指，正密切留意外交部及港府發出的旅遊建議，會為合資格前往日本的乘客提供靈活安排。大灣區航空就指，對客戶需要更改行程表示理解，會彈性處理及提供適切協助，並豁免退票手續費。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
張家輝老婆關詠荷主動邀請網民坐身邊合影被激讚 零濾鏡下依舊索爆
張家輝入行數十年，憑藉多部經典電影闖出名堂，其中「化骨龍」一角，至今仍是粉絲心頭好。張家輝拍畢後成功轉型，先後憑《證人》及《激戰》兩度摘下香港電影金像獎最佳男主角，演技實力有目共睹。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
英政府確定BNO申永居維持「5+1」 英語要求升至B2
英國政府今日發表最新入境政策改革諮詢文件，港人最關心嘅BNO「5+1」永居安排將會維持，無需要拉長到「10+1」，不過亦有收緊部分門檻。Yahoo財經專欄 ・ 7 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 15 小時前
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 1 天前
Gin Lee八年磨一劍 紅館show唔知性感底線喺邊 大膽戰衣震撼 「夏娃造型」同事尖叫全場
等足八年！Gin Lee李幸倪宣佈明年二月七日及八日，於紅館舉行一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 1 天前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 20 小時前
TVB台慶2025 九大焦點｜ 張振朗林俊其被指似玩屎 終極大抽獎被網民質疑「造馬」
TVB迎來58周年，《萬千星輝賀台慶》於昨晚（19日）圓滿結束，司儀陣容有汪明荃、朱凱婷、Bob林盛斌，以及《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎藝員，包括「最佳女主角」龔嘉欣、「最佳男女主持」區永權、陳貝兒、「飛躍進步男女藝員」阮浩棕、陳曉華、「最佳男女新人」張馳豪、陳懿德。《萬千星輝賀台慶》匯聚TVB全台藝員及歌手傾力演出，不過網民們都對節目有唔少意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
馬貫東寵物美容又有新客 揭陳煒擁「天使與魔鬼」
【on.cc東網專訊】藝人馬貫東最近學做寵物美容，已有不星級顧客幫襯過，包括佘詩曼、郭晉安、周嘉洛及張曦雯等攜愛犬給他沖涼及剪毛，最近一位客人是陳煒，他要為對方的兩隻愛貓藍藍及豆豆，他將片段放上網，並形容兩隻貓為「天使與魔鬼」，他寫道：「多謝煒哥，帶兩隻可愛嘅貓東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
Eve Jobs「蘋果之父小女兒」是人生勝利組？27歲的她沒繼承任何遺產，憑實力當上超模走出自己的道路
Steve Jobs 的小女兒 Eve Jobs 早前舉辦盛大婚禮，據指「上流婚禮」花費 5 千萬於英國舉行，當大家認為是「富二代」理所當然時，原來 Eve Jobs 從沒有繼承管理 Steve Jobs 的遺產，而是靠一己之力在努力建立自己的事業。Yahoo Style HK ・ 1 天前
鍾柔美成功升讀港大新聞學系 與XiX成員Crystal做同學
18歲嘅「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）由《聲夢傳奇》出身後備受無綫力捧，更憑著甜美外貌和精湛舞技俘虜唔少網民心。事業發展不俗嘅佢，喺中學以第一名成績優異畢業，被封為「學霸」，不過上年DSE放榜後，佢坦言對成績感到唔開心，而佢最終拒絕大學錄取，選擇修讀副學士。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
乖女想為父母圓置業夢卻感無力｜買過居屋就唔可以再排公屋？ 五大特殊情況 可獲房署酌情處理！
樓市近年回落，惟對不少市叫民而言，樓價依然高不可攀。近日有網民在社交平台Threads貼文，指自己與父母已租樓多年，父母年逾50，渴望置業，然而各自手頭上的現金不足100萬元；樓主為獨生女，月入約3萬元，盼替父母圓置業夢卻感無力。28Hse.com ・ 1 天前