Black Friday優惠2025｜珠海浸溫泉推介！珠海海泉灣帆酒店額外9折、人均$319.5 聖誕正日不加價、送樂園無限通行證

香港氣溫驟降，冬日感覺濃厚，假如可以泡在熱湯中、暖笠笠就最好不過了！浸溫泉不是日本限定的旅遊景點項目，近近地珠海都有好選擇～珠海海泉灣度假區以純天然海洋溫泉為核心，再配合度假酒店、主題樂園設計成一個滿足旅客多個願望的度假區。Yahoo購物專員睇過度假村內的酒店價錢，Klook趁黑五推出優惠，輸入優惠碼可以在現有62折上再享9折，除開人均低至$319.5，更可以無限次浸溫泉，相當抵住！

珠海海泉灣度假區以純天然海洋溫泉為核心，再配合度假酒店、主題樂園設計成一個滿足旅客多個願望的度假區。（圖片：酒店官網）

主打深海溫泉水 可美顏、促進新陳代謝

珠海海泉灣度假區佔地超過4萬平方米，最引人入勝的一定是海泉灣得天獨厚的天然資源：海洋溫泉。溫泉水源取自深海，水質清澈透明，蘊含逾30種微量元素和礦物質，據稱具有美顏、活化肌膚、促進新陳代謝等多重功效，最適合著重內外健康的港人！度假區內設計了80多種風格的溫泉池，有土耳其皇宮浴場、中國古典唐風、日式禪意等。要有充足時間浸勻各款溫泉，就可以入住珠海海泉灣度假區的酒店。

珠海海泉灣度假區佔地超過4萬平方米，最引人入勝的一定是海泉灣得天獨厚的天然資源！（圖片：酒店官網）

度假區內設計了80多種風格的溫泉池。（圖片：酒店官網）

2大2小人均低至$319.5！送無限次温泉通行證

珠海海泉灣度假區有3大酒店選擇，而珠海海泉灣帆酒店在2023年開幕，開業不足2年，但已是近年港人親子度假酒店住宿熱門之選。酒店不但打造面朝大海的無邊界泳池，還設有多家風味餐廳、小水手俱樂部、航海吧、悦海吧、棋牌室、KTV等吃喝玩樂活動。Yahoo購物專員睇過價錢，Klook推出無門檻9折優惠碼【ZHHOTEL9】，凡預訂【玩樂套餐】、【家庭套餐】及【連住套餐】都適用，最多減$150！如果2大2小前往，最抵住一定是【家庭套餐】，Staycation套餐已經有齊含2大2小早餐、雙人無限次温泉通行證、2大1小無限次神秘島樂園通行證、2大1小單次夢幻劇場（普通席）門票、人民幣150元餐飲消費券，以及免費7座車洗車服務，套用優惠碼折後除開人均只要$319.5起。即使要在聖誕節正日入住，也是一樣價錢，啱晒喜歡一站式玩樂的家長。

【入境專享 · 家庭套餐】豪華房1間1晚（含2大2小早餐+雙人無限次温泉+2大1小無限次神秘島樂園+贈送2大1小單次夢幻劇場（普通席）門票+150元餐飲消費券+免費7座車洗車權益）（兒童分別為1.5米以下+1.2米以下）

價錢：$1,420起 （原價$1,959起） ，9折後$1,278起，2大2小人均$319.5起

每日限量免費升級至園景雙牀套房，先到先得

2大2小自助早餐（1小為1.2米以下+1小為1.5米以下兒童）

無限次海洋温泉

2大1小無限次神秘島樂園（無動力樂園、部分機動遊戲）（1小為1.5米以下兒童）

贈送2大1小單次夢幻劇場（普通席）門票（逢週一停演）

天王星室內健身房+天王星室內游泳池

秋季大派賞：免費洗車權益+額外贈送150元餐券（不適用時間範圍：10月1-8日，12月25-28日）

SHOP NOW

【Klook獨家66折｜玩樂套餐】豪華房1間1晚（含雙人早餐+雙人無限次温泉+雙人無限次神秘島樂園+贈送2人單次夢幻劇場（普通席）門票+150元餐飲消費券+免費7座車洗車權益）

價錢：$1,094.4起 （原價$1,849起） ，9折後$1,278起，2大1小人均$364.8起

每日限量免費升級至園景雙牀套房，如需升級，下單請勾選

2大1小自助早餐（1小為1.2米以下）

2大1小無限次海洋温泉（1小為1.2米以下兒童）

雙人無限次神秘島樂園（無動力樂園、部分機動遊戲）

贈送2人單次夢幻劇場（普通席）門票（逢週一停演）

天王星室內健身房+天王星室內游泳池

秋季大派賞：免費洗車權益+額外贈送150元餐券（不適用時間範圍：10月1-8日，12月25-28日）

SHOP NOW

【特惠 · 連住套餐】豪華房1間2晚（含雙人早餐+雙人無限次温泉+雙人神秘島親子樂園）

價錢：$1,945起 （原價$2,726起） ，9折後$1,750.5起，2大1小人均$583.5起

2晚豪華房1間住宿

2大1小自助早餐（1小為1.2米以下）

2大1小無限次海洋温泉（1小為1.2米以下兒童）

2大1小無限次神秘島親子樂園（含無動力樂園、部分機動遊戲）（1小為1.2米以下兒童）

天王星室內健身房+天王星室內游泳池

小浪花樂園體驗

小水手俱樂部體驗

園區電瓶車接送

SHOP NOW

珠海海泉灣帆酒店在2023年開幕，開業不足2年，但已是近年港人親子度假酒店住宿熱門之選。（圖片：酒店官網）

酒店浴室光猛闊落，最啱親子客入住。（圖片：酒店官網）

每個房型都有獨立露台。（圖片：酒店官網）

