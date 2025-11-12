最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
Black Friday Deals 黑色星期五優惠合集
Black Friday 黑色星期五優惠/黑五折扣日期：2025年11月28日
過了雙11優惠，還未下手的各位，也可以在Black Friday黑色星期五入貨。這減價季，除了Amazon會推出優惠，很多平台都藉機推出年度大減價，讓各位又有藉口去消費！今年暫時未有好多商店公布Black Friday黑色星期五、Thanksgiving感恩節、Cyber Monday的相關優惠，但根據以往經驗，幫大家「貼題」，整合我們預計將會大減價的網站，密切留意！假如你又心痕痕想購物，現在都有不少網站進行減價，都可以率先出動買心頭好！
Black Friday 黑色星期五優惠：時尚名牌
【已確認2025年有黑色星期五Black Friday優惠】
VIVAIA：Clearance Sale低至4折、48小時Flash Sale｜SHOP NOW
Charles & Keith：低至半價＋滿2件額外9折，11月28日、12月1日、12月4日免運｜SHOP NOW
Alo Yoga：BLACK FRIDAY會員全網7折，Code：ACCESS｜SHOP NOW
【期待會有黑色星期五Black Friday優惠】
Uniqlo：11.11狂歡優惠，11月7日9am-11月13日｜SHOP NOW
FWRD：最高折扣：滿USD 2,000即7折，Code：1111，11月6至11月12日｜SHOP NOW
FARFETCH：New Season享75折，10月30日至11月13日｜SHOP NOW
Adidas：滿3件額外半價，即日起至11月16日｜SHOP NOW
Lululemon：雙11大減價，男裝Tee減至$280｜SHOP NOW
ASOS：逾千件產品低至半價，Code：SELFLOVE，即日起至11月12日4pm｜SHOP NOW
Charles & Keith：低至半價＋滿兩件額外9折｜SHOP NOW
24S：超限量LOEWE手袋半價低至$10,XXX｜SHOP NOW
Zalora：Coach低至3折｜SHOP NOW
END Clothing：潮牌激減75折｜SHOP NOW
The Outnet：減價區低至3折＋雙11限定額外8折＝低至24折｜SHOP NOW
Alo Yoga：BLACK FRIDAY會員全網7折，Code：ACCESS｜SHOP NOW
Polo Ralph Lauren：官網低至3折｜SHOP NOW
Catalog：以$1,000買$1,111電子禮品卡，Code：GC111｜SHOP NOW
Swarovski：指定貨品低至7折；滿2件9折、滿3件或以上8折，Code：SHINE25，11月7至11日｜SHOP NOW
周生生：11.11購物優惠券，滿額最高當$1,000使用｜SHOP NOW
Black Friday 黑色星期五優惠：護膚美妝
【期待會有黑色星期五Black Friday優惠】
Sephora：指定貨品滿$500即享85折，11月9日-11日｜SHOP NOW
Selfridges：Beauty美妝部分有9折，La Mer皇牌面霜都有折｜SHOP NOW
L’Occitane：正價產品購物淨值滿$1,111即享8折、滿$811即享7件身體及頭髮護理旅行套裝、滿$1,611即享11件身體及頭髮護理旅行套裝，即日起至11月10日｜SHOP NOW
Elemis：5大皇牌產品免費升級！領取Yahoo獨家6折優惠碼、最平$294買到骨膠原系列｜SHOP NOW
Lookfantastic：BLACK FRIDAY指定貨品75折｜SHOP NOW
Black Friday 黑色星期五優惠：日常用品、營養補充品
【期待會有黑色星期五Black Friday優惠】
iHerb：全網74折，Code：SINGLES25，即日起至11月12日2pm｜SHOP NOW
Dyson：滿$6,000即可用$111或$1,111加購一款指定產品，熱賣風筒63折減至$2,490｜SHOP NOW
Black Friday 黑色星期五優惠：旅遊類別
【期待會有黑色星期五Black Friday優惠】
KKDAY：11.11週年，每日大派機票、$11＋狂搶食住玩｜SHOP NOW
Klook：本地及海外活動低至$11，11月1日至11月11日｜SHOP NOW
Trip.com：11月11日，全日所有目的地15%回贈｜SHOP NOW
Agoda：酒店額外85折｜SHOP NOW
Rakuten：1,111張快閃優惠券即享高達50%優惠，即日起至11月12日｜SHOP NOW
HopeGoo：聖誕早鳥優惠，機票、住宿最高減$2,000｜SHOP NOW
