小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
Black Friday優惠2025｜100FUN樂滿紛親子遊樂場門票買1送1！人均$85起可無限次自由進出、聖誕檔期即減$30
家長們注意！KKday將於今日（11月26日）下午6點推出藍田啟田商場的100FUN樂滿紛買一送一優惠，$340有2套一大一小入場門票，其中一套更可於聖誕期間入場，除開人均只需$85！若只想聖誕節入場，亦有立減$30優惠，折後每位$95起，可大玩最多8.5小時，立即往下睇睇優惠詳情！
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
10,000呎富香港特色親子遊樂場
坐落於藍田啟田商場的100FUN樂滿紛，佔地接近10,000呎，以「喚醒本土情懷，探索香港精神」為題，從香港特色建築、舊式商鋪到熟悉的街景，打造成一個富有香港特色的親子遊樂場。場內有多個特色項目，如渡海小輪波波池、繩索陣、香港主題特色場區的角色扮演活動，集玩樂、體驗於一身，符合現時社會寓教於樂的需要。
快閃買一送一、人均$85起
KKday趁Black Friday，於11月26日6pm一口氣推出兩大超筍優惠；當中買一送一優惠，$340足有兩套一大一小入場門票，第一套需於購買當日至2025年12月20日期間入場，第二套則於首次入場時發出，生效期為入場後翌日至2026年1月4日內，適用於任何時段，星期一至五非指定假期可不限時段及次數自由進出樂園，除開每次只需$170、每位$85，另可額外帶一位6個月或以下的嬰兒免費入場。
【KKday 快閃優惠-買一送一｜平均$170/次，HK$85/位】前哨戰2次券包含1成人+ 1小童｜ 首次入場後翌日至2026年1月4日內使用第二次
KKday優惠：$340/2次
（原價$680/2次），平均$170/次，每次1大1小，人均$85/次
開賣日期：2025年11月26日6pm起至12月2日11:59pm
體驗日期：2025年11月27日至2026年1月4日
套票內容：
一次票包含1成人+1小童
第一套套票有效期為購買當天至2025年12月20日
第二套套票兌換券會於首次入場時發出，生效期為入場後翌日至 2026年1月4日內，適用於任何時段，需提早在WhatsApp預約
額外 1 位 6 個月或以下的嬰兒可免費入場
聖誕期間入場立減$30 $190起大玩最多8.5小時
100FUN樂滿紛將於聖誕期間即2025年12月22日至2026年1月4日特別開放，指定日子包括12月22-23、29-31及1月2日可由11:30am玩到8pm，其他日子則分為11am-3pm及3:30pm-8pm兩個時段，價錢比平日貴少少，一大一細入場由$220-$280不等。今次KKday同步推出聖誕檔期套票即減$30優惠，一大一小入場折後$190起，人均$95起即可大玩最多8.5小時，搶不到買一送一，這個優惠也划算！
【聖誕滿 FUN "預售" 優惠｜直減$30】100FUN 樂滿紛入場套票
KKday 優惠：$190起/次
（原價$220起/次），平均$95起/位，加購一位成人兒童$95起/位
開賣日期：2025年11月26日6pm起至12月2日11:59pm
體驗日期：12月22日至2026年1月4日
套票內容：
包含1成人+ 1 小童門票
額外6個月或以下嬰兒可免費
使用時段：12月22-23、29-31日、2026年1月2日11:30am-8pm；12月24-28日、1月1、3、4日 11am-3pm/3:30pm-8pm
100FUN樂滿紛
地址： 藍田啓田道50號啟田商場三樓 328-329 號舖（地圖按此）
營業時間：星期一至二2pm-8pm；星期三至五11:30am-8pm； 星期六日及公眾假期11am-8pm
更多相關文章：
海洋公園優惠｜新推出2日票、除開每次只要$269！一個價錢、任選2日入園
Black Friday優惠2025｜香港迪士尼酒店6折優惠！這樣買平過官網、人均低至$542起，即睇搶購攻略
聖誕好去處2025｜車尾箱聖誕市集回歸！6米高巨型聖誕樹＋逾100個攤檔、葛民輝/少爺占品牌進駐
聖誕好去處2025｜合和商場×歡樂天地打造冬日奇幻嘉年華！6米高飄雪聖誕樹、聖誕老人、合唱團、主題餐點、工作坊及酒店住宿
聖誕好去處2025｜Sanrio人氣角色登陸海洋公園！設20個角色主題互動遊戲、見面會、周年派對活動、限定精品美食
聖誕好去處2025｜觀塘Kiztopia《薑餅人奇幻聖誕村》2,000呎彈床遊樂場！6米高薑餅屋聖誕村/3.5米高小熊Bell、恐龍Drago
聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜渣打藝趣嘉年華夜光巡遊回歸/赤柱聖誕市集/浪漫飄雪+光影盛會
聖誕好去處2025｜港島親子一日遊86折優惠！重本包《魔雪奇緣電影音樂會》入場門票、歎熊本燒肉放題、參觀大館文化巡禮
聖誕好去處2025｜車尾箱聖誕市集回歸！6米高巨型聖誕樹＋逾100個攤檔、葛民輝/少爺占品牌進駐
聖誕好去處2025｜合和商場×歡樂天地打造冬日奇幻嘉年華！6米高飄雪聖誕樹、聖誕老人、合唱團、主題餐點、工作坊及酒店住宿
聖誕好去處2025｜中環繽紛冬日巡禮閃耀登場！6層樓高聖誕樹、金色星光長廊、8大地標合演光影匯
聖誕好去處2025｜英國治癒系角色UNDERBOBO首登香港！7大打卡場景+5大親子遊戲+期間限定店
聖誕好去處2025｜英國爆紅品牌NOODOLL首度登陸香港！12隻萌爆薯仔打造英倫風百貨+薯寶湯限量登場
其他人也在看
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
宣萱出席藥廠活動流利英語發言被盛讚 留學英國仲係名校畢業生
宣萱喺今年下半年突然人氣彈起，成為林家謙演唱會壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hitYahoo 娛樂圈 ・ 50 分鐘前
御用「日本人」田沃豐移居加拿大罕有現身 同場仲有周秀蘭 曾與張國榮演情侶激吻
唔少八九十年代藝人都移居美加多年，同樣喺當地生活嘅李婉華早前就出席咗溫哥華影視人協會聚餐，同場見到多位那些年嘅電視人。Yahoo 娛樂圈 ・ 47 分鐘前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
《愛·回家》初代演員Re-U掀回憶殺 網民：呢套愛回家先係回憶
TVB處境劇《愛·回家》系列第一輯喺2012年首播，係唔少網民心目中嘅經典處境劇，唔經唔覺《愛·回家》第一輯已經播畢超過9年，不過演員之間關係依然非常好。日前一班劇中演員飯敍，羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，掀起回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 50 分鐘前
爆一爆｜豬肉佬傳奇 太興最後贏翠華（Louise）
太興集團（6811.HK）創辦人陳永安於本週一病逝，終年只有66歲。飲食界的行家都很傷感，據知陳永安早幾年患上肺癌，行家們都猜測會否因為他早年做燒味時，經常要對住個碳爐所致，近兩年他已鮮有出席飲食界的飯局，估計他在養病。Yahoo財經專欄 ・ 20 小時前
高市早苗強硬發言背後 暴露日本經濟尷尬困局
日本首相高市早苗近期的言行，不僅引發了國際關係波動，更將日本長久以來的地方經濟結構性問題和觀光立國政策的社會衝擊推向風口浪尖。分析指出，高市早苗的政治基礎來自於日本的「鐵鏽帶」，其立場正是地方經濟困境與隨之而來的排外情緒在政壇上的反映。鉅亨網 ・ 22 小時前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
香港品牌｜香港茶餐廳名物 57年歷史「頂好大光麵」 宣佈下月結束營運
香港茶餐廳名物「頂好大光麵」宣佈，決定於下月結束營運，意味這個擁有57年歷史、堅持香港製造的即食麵品牌即將消息。其母公司金源食品有限公司並未詳細說明結束營運的具體原因，僅表示「味道會完結，但回憶會一直留著」。BossMind ・ 3 小時前
日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦
上班坐足8小時，放工後只想攤在沙發上？許多人因長時間坐著或無法抽出運動時間而苦惱，體重悄悄上升，身體也漸漸失去活力。傳統的深蹲雖然能有效鍛鍊下半身，但對膝蓋和腰部的壓力卻讓不少人卻步。近年在日本爆紅的「逆深蹲」據說每日只需30秒就能讓全身動起來，還不會傷到膝蓋和腰部，比傳統深蹲更溫和有效。這個由日本骨科權威吉原潔醫師研發的簡易健身法，專為忙碌又缺乏運動的現代人而設，簡單一個動作即輕鬆甩掉脂肪！Yahoo Style HK ・ 1 天前
南韓 18 歲學生急症送院 遭 14 間醫院拒收 於救護車上苦等一小時後死亡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓一名 18 歲學生上個月在釜山身亡，據報在超過一小時內，他被多達 14 間醫院拒收，事件引發外界關注韓國急症護理專科人手短缺問題。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至04/12）
優品360今期推聖誕大優惠有不少產品減價，如聖誕必食瑞士蓮軟心朱古力$119/2件、SNICKERS迷你朱古力家庭裝$46/2件、KitKat黑/橙味朱古力$35/2件；急凍產品優惠有美國PRIME牛肩柳切片200克裝$90/2件、Norsk Sjomat有皮三文魚2塊裝$108/2件，健記工房純海魚肉燒賣$62一袋，可以煮大餐開Party食！還有不少美酒優惠，CHIVAS REGAL 15年威士忌折後低至$468、響日本調和威士忌700毫升折後$1,080，買來聖誕party與好友們一齊暢飲！YAHOO著數 ・ 1 天前
英移民改革計劃招反對 或為BNO持有人設過渡安排
【on.cc東網專訊】英國內政部上周公布移民改革計劃諮詢文件，其中港人透過英國國民（海外）護照（BNO）居英入籍的「5+1」計劃安排維持不變，但對英語能力、收入等要求改動則將適用於所有申請人。內政部移民及公民事務大臣塔普（Mike Tapp）周二（25日）表示，on.cc 東網 ・ 3 小時前
香港女星趙雅芝如何71像40歲？中醫解析「凍齡」關鍵：掌握4大原則，保持年輕狀態
趙雅芝多年維持的飲食、運動與生活習慣，很符合抗發炎、抗氧化、維持氣血流暢的凍齡三大原則。這些習慣讓她的身體內環境維持在較低負擔、低發炎的狀態，自然能比同齡人更加年輕。姊妹淘 ・ 21 小時前
馬斯克終承認FSD沒車廠想用！專家：凸顯科技路線分歧下 自駕產業正回歸理性
《electrek》周二 (25 日) 報導，特斯拉執行長馬斯克曾高調喊出三年要向同行開放 FSD(全自動駕駛系統)授權，如今卻不得不承認沒有一家車廠願意使用這一系統的殘酷現實。這起事件在汽車業引發廣泛關注，也凸顯自駕領域技術路線的激烈碰撞與產業的理性轉變。鉅亨網 ・ 19 小時前
西甲 ｜直接通報皇馬主席 雲尼素斯不續約銀河艦隊
根據《The Athletic》報道，雲尼素斯與皇馬主帥沙比阿朗素之間的關係持續「緊張」，因此暫不希望與球會續約。雲尼素斯更將此決定，直接告知皇馬主席佩雷斯。Yahoo 體育 ・ 1 天前
小S二女慶生疑官宣戀情 經理人發聲回應
【on.cc東網專訊】台灣女星小S（徐熙娣）的二女Lily（許韶恩），剛滿18歲的她早已長得亭亭玉立，精緻五官及出眾氣質，更吸引了許多廣告代言上門。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦在社交網晒出一系列慶生照，並分享道：「18, filled with lo東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
【UNIQLO】優惠專區 多款厚衫首次降價
Uniqlo優惠專區今期帶來精選外套優惠，今次多款厚衫首次降價，有齊大人同小朋友各款外套、溫暖棉質長褲、柔軟舒適針織衫等！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 4 小時前
33 歲韓男層壓式性侵 261 人 法庭：須永久把他隔絕於社會
韓國一個性罪行集團首腦，涉嫌利用社交平台 Telegram 從事大規模層壓式勒索活動，受害人數多達 261 人，被控策劃及經營犯罪組織、製作及發佈性剝削物品等罪，早前被裁定罪名成立，昨日（24 日）被法院宣判終身監禁。犯人在庭上表示後悔，但法官認為他在四、五年間犯下無數罪行，必須永久把他隔絕於社會。Yahoo新聞 ・ 1 天前