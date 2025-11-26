Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜100FUN樂滿紛親子遊樂場門票買1送1！人均$85起可無限次自由進出、聖誕檔期即減$30

家長們注意！KKday將於今日（11月26日）下午6點推出藍田啟田商場的100FUN樂滿紛買一送一優惠，$340有2套一大一小入場門票，其中一套更可於聖誕期間入場，除開人均只需$85！若只想聖誕節入場，亦有立減$30優惠，折後每位$95起，可大玩最多8.5小時，立即往下睇睇優惠詳情！

坐落於藍田啟田商場的100FUN樂滿紛，佔地接近10,000呎，以「喚醒本土情懷，探索香港精神」為題。（相片來源：KKday）

10,000呎富香港特色親子遊樂場

坐落於藍田啟田商場的100FUN樂滿紛，佔地接近10,000呎，以「喚醒本土情懷，探索香港精神」為題，從香港特色建築、舊式商鋪到熟悉的街景，打造成一個富有香港特色的親子遊樂場。場內有多個特色項目，如渡海小輪波波池、繩索陣、香港主題特色場區的角色扮演活動，集玩樂、體驗於一身，符合現時社會寓教於樂的需要。

渡海小輪波波池（相片來源：KKday）

繩索陣（相片來源：KKday）

香港主題特色場區的角色扮演活動（相片來源：KKday）

快閃買一送一、人均$85起

KKday趁Black Friday，於11月26日6pm一口氣推出兩大超筍優惠；當中買一送一優惠，$340足有兩套一大一小入場門票，第一套需於購買當日至2025年12月20日期間入場，第二套則於首次入場時發出，生效期為入場後翌日至2026年1月4日內，適用於任何時段，星期一至五非指定假期可不限時段及次數自由進出樂園，除開每次只需$170、每位$85，另可額外帶一位6個月或以下的嬰兒免費入場。

【KKday 快閃優惠-買一送一｜平均$170/次，HK$85/位】前哨戰2次券包含1成人+ 1小童｜ 首次入場後翌日至2026年1月4日內使用第二次

KKday優惠：$340/2次 （原價$680/2次） ，平均$170/次，每次1大1小，人均$85/次

開賣日期：2025年11月26日6pm起至12月2日11:59pm

體驗日期：2025年11月27日至2026年1月4日

套票內容：

一次票包含1成人+1小童

第一套套票有效期為購買當天至2025年12月20日

第二套套票兌換券會於首次入場時發出，生效期為入場後翌日至 2026年1月4日內，適用於任何時段，需提早在WhatsApp預約

額外 1 位 6 個月或以下的嬰兒可免費入場

聖誕期間入場立減$30 $190起大玩最多8.5小時

100FUN樂滿紛將於聖誕期間即2025年12月22日至2026年1月4日特別開放，指定日子包括12月22-23、29-31及1月2日可由11:30am玩到8pm，其他日子則分為11am-3pm及3:30pm-8pm兩個時段，價錢比平日貴少少，一大一細入場由$220-$280不等。今次KKday同步推出聖誕檔期套票即減$30優惠，一大一小入場折後$190起，人均$95起即可大玩最多8.5小時，搶不到買一送一，這個優惠也划算！

【聖誕滿 FUN "預售" 優惠｜直減$30】100FUN 樂滿紛入場套票

KKday 優惠：$190起/次 （原價$220起/次） ，平均$95起/位，加購一位成人兒童$95起/位

開賣日期：2025年11月26日6pm起至12月2日11:59pm

體驗日期：12月22日至2026年1月4日

套票內容：

包含1成人+ 1 小童門票

額外6個月或以下嬰兒可免費

使用時段：12月22-23、29-31日、2026年1月2日11:30am-8pm；12月24-28日、1月1、3、4日 11am-3pm/3:30pm-8pm

100FUN樂滿紛將於聖誕期間即2025年12月22日至2026年1月4日特別開放。（相片來源：100 Fun@Facebook）

100FUN樂滿紛

地址： 藍田啓田道50號啟田商場三樓 328-329 號舖（地圖按此）

營業時間：星期一至二2pm-8pm；星期三至五11:30am-8pm； 星期六日及公眾假期11am-8pm

