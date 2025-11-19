四大飲食平台網購優惠碼大放送！
Black Friday優惠2025｜酒店減$500、機票減$200！即睇平機票、平酒店預訂攻略
旅遊產品平台繼續大派優惠～方便大家計劃2025年底、2026年初的旅行！Trip.com派出2大優惠，訂機票享8折、訂酒店減$500，加加埋埋幫大家節省很多～另外，Yahoo有獨家Trip.com優惠碼，即使搶不到快閃優惠，或錯過了優惠推出時間，也可以隨時享有折扣，即睇詳情！
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
黑五優惠！機票/酒店最多減$500
Trip.com在Black Friday前夕搶先推出機票及酒店優惠碼，只要在11月20日及11月27日12pm到活動頁面搶入優惠碼，就可以享有2大優惠：訂酒店連稅滿$1,200即減$500、訂任何機票都有8折、減最多$200！提提大家，是次優惠只適用於東南亞目的地，倒如泰國、印尼、馬來西亞、越南、新加坡等。
訂酒店連稅滿$1,200即減$500
優惠推出日期時間：2025年11月20日及11月27日12pm
即搶Trip.com酒店優惠碼 立即到Trip.com訂酒店
訂機票享8折、減最多$200
優惠推出日期時間：2025年11月20日及11月27日12pm
即搶Trip.com機票優惠碼 立即到Trip.com訂機票
Yahoo × Trip.com獨家優惠碼 訂機票/酒店減$100
快閃優惠數量有限，搶不到都不要緊！可以用Yahoo獨家優惠碼，消費滿指定金額即可減$100～酒店訂單滿$1,500減$100，機票滿$3,000減$100，使用日期可以到2025年12月31日。
酒店訂單滿$1,500減$100
使用日期：即日起至2025年12月31日
機票滿$3,000減$100
使用日期：即日起至2025年12月31日
更多相關文章：
Black Friday優惠2025｜澳門船票激抵優惠！金光飛航單程低至$18 另有2人同行優惠＋送酒店餐券、上網卡
Black Friday優惠2025｜Amigo米閣睡眠酒店買1送1！2大2小人均$108 包2大2小自助早餐｜深圳酒店優惠
聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位
飛泰國旅行就有禮物？曼谷/清邁/布吉機場換免費限定禮物包 有機會贏100萬泰銖旅遊券
曼谷新酒店｜TRIBE Living Sukhumvit 39人均低至$292.3！超近曼谷EM商圈/BTS Thong Lo站
滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪
內地「小京都」！長江紅葉景點5選 高鐵3.5小時直達 睇盡絕美銀杏/紅楓/落羽松靚景
日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間
消委會旅保｜行李Delay/航班取消/自駕遊困於大風雪均不受保？旅行前必睇消委會旅遊保險選購建議
2026年最新旅遊趨勢！跑景點、打卡購物、大魚大肉統統不入流 即睇你的旅遊方式有否追上潮流
2025全球最佳50酒店排行榜出爐！香港Rosewood勇奪世界第1 曼谷3間酒店入TOP 10/東京、倫敦最多酒店上榜
其他人也在看
香港好去處｜上水一日遊6大景點！朝聖打卡「港版心形湖」、隱世秘境睇絕美日落、新手行山路線、復古高質cafe
不少港人週末都會北上深圳玩樂，但其實香港仍然有很多好去處讓大家發掘。除了在市區Citywalk歎杯啡、食個早午餐chill一日外，到郊外或離島親親大自然也是放鬆身心的好選擇。想避開人流較多的熱門路線，大家聽到都卻步的上水原來也有許多有趣獨特的景點，有興趣的朋友快點把這一篇收藏起來，這個週末到上去體驗一下小眾一日遊吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
深圳自助餐｜推薦6間抵食深圳酒店自助餐！聖誕自助餐早鳥優惠、抽獎送iPhone17／半自助午餐人均低至$74
平時都有不少港人北上玩樂，瘋狂食買玩，身為識食的香港人，怎能錯過去深圳尋覓抵食的酒店自助餐？除了價錢比香港平一截之外，食物質素亦同樣十分高質，冷盤海鮮、現場烤肉，以至地道特色美食都有，而且好多更是地鐵站附近即可到達，交通非常方便！Yahoo購物精選6間深圳酒店自助餐，半自助午餐人均最平低至$74，兩大兩小自助午餐人均低至$147，還有聖誕自助餐早鳥優惠，到時更可以參與聖誕抽獎，有機會贏iPhone17，性價比極高！想知有邊幾間深圳自助餐推薦？即看內文！Yahoo Food ・ 23 小時前
Black Friday優惠2025｜澳門船票激抵優惠！金光飛航單程低至$18 另有2人同行優惠＋送酒店餐券、上網卡
澳門是港人周末、假期的熱門好去處，加上即日起至11月30日更舉行年度澳門美食節，有更多理由「過大門」！KKday推出金光飛航船飛優惠，最平單程$18就有交易，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
消委會旅保｜行李Delay/航班取消/自駕遊困於大風雪均不受保？旅行前必睇消委會旅遊保險選購建議
精明旅人都會在計劃旅行時購買旅遊保險，以防萬一旅途遇上各種意外，以獲得保障。惟市面上旅保種類、選擇多多，未必能夠細分保障範圍及細節的差異，索償時有機會因為理解有誤而出現分歧、無法成功。消委會收到3宗投訴：自駕遊遇上大風雪受困延誤旅程但不屬保障範圍、航班取消但購票日期影響索賠、回港時寄艙行李延誤但不獲補償，即睇箇中原因及消委會建議的投保前必讀重點。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
日本旅遊業關注中日事態發展 據報已有顧客取消酒店訂單
因應日本首相高市早苗的涉台言論，中國多間大型旅行社已暫停銷售日本遊產品，日本國內酒店開始出現顧客取消訂單的情況。據日本傳媒報道，接待海外遊客的日本相關行業持續關注事態發展，並憂慮中國遊客流失影響業績。 報道指，日本東京帝國飯店透露，有關中國企業主辦的宴會和部分住宿預訂，已接到延期或取消的聯絡，但自由行未有顯著影響。而在日本全國營運旅館和酒店等各類住宿設施的企業亦出現中國遊客取消訂單的情況。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
韓國取代日本 成中國最熱出境遊目的地
近日中國文化和旅遊部鄭重提醒遊客近期避免前往日本，本周開始有不少遊客退改日本旅遊，目前機票基本可以無損退款，酒店則需要視當地酒店情況而定，但旅行社正在積極協調酒店無損退款。鉅亨網 ・ 4 小時前
深圳無邊際泳池酒店最值得推薦？海景、頂樓、親子 一秒切換到度假 Mode
小編將會為您介紹深圳 8 間無邊際泳池酒店，包括有五星級酒店、國際品牌公寓、度假式海濱酒店、親子康樂型酒店、小型臨海酒店。Trip.com ・ 1 天前
Trip.com 內地旅遊優惠 每週二搶半價機酒！限時機票回贈 + 新用戶高鐵折扣！
Trip.com 逢星期二就會準時放出一批「閃購」優惠，無論係機票連酒店套票，定係獨家折扣碼都應有盡有。Trip.com ・ 20 小時前
消委會：屢接旅遊保險索償相關投訴 籲業界加強條款透明度
消委會表示，屢有接獲關於旅遊保險索償爭議的投訴，例如自駕遊遇上大風雪受困於公路但不屬保障範圍、航班取消但因購票日期影響索賠資格，以及回港航班行李延誤但不獲補償等。業界如能加強條款透明度，並清晰列明保障範圍及不保事項，將有助消費者更清楚掌握重要資訊，既保障消費者權益，亦有助減少爭議，建立消費者信心和改善業界形象。 *個案一：行李延誤索償爭議 回港航班不獲賠償* 李小姐於9月到加拿大旅行，在出發前已向A保險公司投保旅遊保險。旅程期間沒有發生任何意外，返港時，她乘坐由溫哥華出發的航班雖然按時在9月25日下午約3時30分抵港，但李小姐的寄艙行李卻並未隨機抵達。她向航空公司了解後，發現行李被遺留在溫哥華機場。最終，航空公司安排將行李於翌日運抵香港，並直接送往李小姐住所。最終，李小姐於9月26日晚上約10時30分收到行李，延誤了約31小時。 李小姐翻查保單，發現行李延誤的保障是延誤每6小時可獲賠償，最高可達300元。她遂向保險公司申請賠償1,500元。然而，A保險公司卻以回程航班的行李延誤不屬保障範圍為由，拒絕賠償。李小姐不接受解釋，認為旅遊保險應保障整個旅程，回程航班理應包括在內，所以向消委會投AASTOCKS ・ 1 天前
【賽事】北日本最大型半馬賽事！ 2026 札幌馬拉松 10.04 開跑
札幌馬拉松是始於 1976 年的北日本最大型的市民半程馬拉松比賽。毎年秋季舉辦，報名人數多達 15,000人，是札幌代表性的體育盛會。 半程馬拉松和 10 公里馬拉松都是日本田徑競技聯盟公認的距離。從...運動筆記 ・ 1 天前
台灣賞楓懶人包！ Trip.com 機票/酒店/景點門票優惠合集，低至4折話飛就飛！
心思思想去台灣旅行？Trip.com 幫你慳到盡！整合最新台灣酒店、機票、玩樂門票激抵優惠，精選住宿低至4折，賞楓一日遊、交通卡、入台證資訊一文睇晒。Trip.com ・ 20 小時前
中國旅行團開始取消日本行程 兩國外交爭端未見緩和跡象
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 17 小時前
AirAsia X 開通吉隆坡直飛伊斯坦堡航線
總部位於馬來西亞的亞洲航空長途(AirAsia X,代號AAX)今日迎來重要發展里程碑,正式開通吉隆坡直飛土耳其伊斯坦堡的航線。此舉標誌著這家中長途低成本航空正式進軍土耳其市場,進一步擴展其在亞洲乃至全球的航線網絡。此條新航線不僅是 AirAsia X 首度進軍土耳其市場,亦印證了公司致力將業務拓展至亞洲以外,為廣大旅客提供更相宜的長途旅遊選擇。港澳旅客現在也可透過無縫便捷的 Fly-Thru 中轉服務,經吉隆坡直達土耳其中心城市。 (BC)infocast ・ 1 天前
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
謝霆鋒貼地拍片介紹愛店！筲箕灣老字號鴻昇餅店「世一」曲奇皮蛋撻
近日，謝霆鋒於社交平台上載一段短片，大方分享自己最愛的港式老餅店，更貼地即場購買曲奇皮蛋撻與雞尾包，在車上邊拍邊食，邊食邊點評大讚好吃，極具說服力。影片一出，不少網民紛紛留言詢問其愛店的資料。Yahoo Food ・ 1 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
移美港人「侵粉」頂唔順關稅 43年老字號超市恐結業
美國關稅推高物價，移美港人開業 43 年亞洲超市難捱成本暴漲，店主坦言或被迫結業。Yahoo財經 ・ 22 小時前
頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產
根據本地媒體報道，發展商長實（1113）入稟追討八名撻訂買家重售單位的差價，涉及款項合共1,765萬元，單位分別位於「#LYOS」及「名日・九肚山」兩個樓盤。根據法庭資料顯示，有三名買家因為未能支付欠款，被法庭頒令破產，於本港歷年樓市罕見。BossMind ・ 19 小時前
林子博剖白攜仔女移英三大原因 人在異地曾對亡妻照片哭泣
現年54歲嘅前TVB娛樂新聞台主播林子博，2003年與圈外人董燕君（Shirley）結婚，其後誕下囡囡林詠渝及囝囝林卓楠，一家四口幸福美滿。但喺2019年林子博慘食「無情雞」被TVB不再續約，而其太太亦喺20年不敵癌症逝世。唔經唔覺林子博與一對仔女已經移民4年，近日佢哋接受傳媒訪問，剖白移英三大原因及分享移民背後嘅心路歷程。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前