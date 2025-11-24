Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜首爾機場快綫AREX單程車票半價 每程只需$29起｜首爾交通優惠

到首爾自由行，入境和出境都要預充足時間，其餘行程想節省時間，其中一個辦法是往返仁川機場搭機場快綫AREX，直達列車去首爾站最快只要43分鐘！現時更有限量半價優惠，每程只需$29起。車票可預先在網上預約及劃位，亦支持現場兌換，年底要去首爾的話即睇領取優惠方法！

直達列車43分鐘往/返仁川機場及首爾站

由仁川機場搭機場快綫AREX出市區一定是最快靚正的選擇，主要往返仁川機場至首爾站，分為直達列車及普通列車兩種，直達列車只停靠仁川機場的第一航廈、第二航廈及首爾站，沒有中途站，所以車程最快只需43分鐘，車廂座位較舒適，並提供WiFi及USB充電。至於普通列車共有12個中途站，可前往金浦機場、弘大及孔德站等，方便轉乘首爾其他地鐵綫，但車程相對較長，亦不設劃位。回程入機場搭AREX都有好處，指定航班可在首爾站預辦登機兼將行李寄艙，去到機場行專用通道快速安檢及出境，全程不用等候！

AREX最快43分鐘直達首爾站，座位舒適（圖片來源：AREX）

低至半價優惠只需$29起！

如果即將要首爾旅行，一定要把握這次半價優惠！HopeGoo推出多項韓國產品優惠，當中包括AREX單程車票半價，原優惠價$58起，折扣後只需$29起！車票有效期到今年12月31日。這次優惠適用於HopeGoo新客戶，於活動頁面領取優惠券後，透過app將AREX單程車票加入購物車，即可扣減優惠。其實優惠券上限可減$40，如果一次買兩張車票，折扣後$76，平均每張$38。

仁川機場搭機場快綫AREX車票

優惠價：$29起 （原價$58起）

記得要使用app結賬（HopeGoo截圖）

單程只需$29，實屬最便宜的機場交通（圖片來源：AREX）

AREX兌換教學

AREX車票網上兌換方法毫不困難，最重要是網站有繁體中文，清晰易明。首先在訂票頁面以日期搜尋車次，之後可選擇加入會員或以非會員身份預訂。非會員只需驗證電郵，之後即可進入選位頁面，系統會自動安排座位，亦可按「更改座位」自行選座。之後出現付款頁面，記得需要點選折扣一項，在禮券/兌換券（Voucher）一欄輸入購買確認郵件中的13位數兌換碼，正確輸入後就會見到價錢顯示0元，即不用再支付任何費用，再前往下一步確認及完成付款程序，最後便會得到QR code車票，入閘時只需掃code即可乘搭。

如果不確定乘坐時間，也可以去到現場，即機場或首爾站的售票機兌換，不過繁忙時間有可能換不到即時班次，所以要自行承擔風險了。

兌換步驟：

第一，首先在訂票頁面以日期搜尋。

第二，選擇合適車次。

第三，選擇加入會員或非會員購票。

第四，非會員只需通過電郵認證。

第五，系統會自動配給座位，不滿意亦可更改。

第六，進入付款頁之前選擇折扣（Discount），於禮券/兌換券（Voucher）一欄輸入13個位的兌換碼，正確輸入後會見到價錢顯示「0 KRW」。

仁川機場搭機場快綫AREX車票

