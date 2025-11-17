Black Friday優惠2025｜四大飲食平台網購優惠碼大放送！自助餐/放題/下午茶/大閘蟹/片皮鴨限時半價起（持續更新）

警拘黑社會 15 人洗黑錢、經營賭場等 金額逾 11 億
Yahoo購物為你搜集最抵自助餐、放題、下午茶、大閘蟹、片皮鴨、禮盒優惠！
雙11剛剛過去，即將迎來11月28日的Black Friday 2025！本文為大家整合即日起至黑色星期五期間的四大餐飲平台限時優惠、優惠碼，深受讀者喜愛的KKday、Klook、Trip.com的自助餐、放題、下午茶優惠，有機會搶到買1送1；入手聖誕禮盒、零食限時88折而且免運費的Pinkoi，這些網上平台許多黑五優惠比起現場購買更便宜。為方便大家可以每日看到最新黑色星期五優惠產品及折扣，Yahoo購物專員每日第一時間在此更新最新推出的優惠，等大家開賣時可以用最快速度搶購！年尾是與親朋好友一起食大餐的好時機，大家記得bookmark文章，預定心水餐廳、禮盒，品嚐美食獎勵自己，亦都獎勵身邊人！
每日快閃Black Friday黑五優惠（每日更新）
11月17日黑五優惠
自助餐精選買一送一優惠
康得思酒店自助餐買1送1｜👉按此搶購Klook
逸東酒店普慶餐廳自助餐低至7折｜👉按此搶購Klook
沙田萬怡酒店MoMo Café自助餐買1送1+$11多位小童｜👉按此搶購KKday｜👉按此搶購Klook
W酒店W Hong Kong KITCHEN餐廳自助餐買1送1｜👉按此搶購KKday｜👉按此搶購Klook
柏寧酒店Park Lane Hotel PLAYT自助餐買2送1｜👉按此搶購KKday｜👉按此搶購Klook
港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café咖啡廳自助餐55折｜👉按此搶購Trip.com
放題精選優惠 $111起任食點心
雲海匯、囍慶科學園、囍慶顯徑3小時藥膳羊腩+片皮鴨放題低至5折｜👉按此搶購KKday
陶源酒家大閘蟹2小時放題三位只需$1,111｜👉按此搶購KKday｜👉按此搶購Klook
陶源酒家120分鐘無限任食點心放題人均$111起｜👉按此搶購KKday
和牛燒肉一郎和牛燒肉放題買二送二｜👉按此搶購Klook
香港唯一放題式的巴西扒房BRAZA低至8折｜👉按此搶購Klook
下午茶精選優惠買2送1
美利酒店Garden Lounge「Penhaligon's英倫皇家秋韻」下午茶買2送1｜👉按此搶購KKday｜👉按此搶購Klook
半島酒店半島精品店與咖啡廳Miffy甜蜜體驗下午茶｜👉按此搶購Klook
唯港薈 Hotel ICON GREEN X GODIVA 星願木馬三道菜下午茶｜👉按此搶購KKday
合和酒店大堂咖啡廳花漾蜜語下午茶85折｜👉按此搶購KKday
嘉里酒店大堂茶座「奢華獻禮」魚子醬下午茶8折｜👉按此搶購KKday
港島海逸君綽酒店Le 188° 餐廳及酒廊下午茶7折｜👉按此搶購Trip.com
零食咖啡茶包禮盒精選優惠 咖啡豆買一送一
「堀品果物」果乾水+水果紅茶共33款84折｜👉按此搶購
「午後小食光」菇菇酥12入組｜👉按此搶購
「Little By Little」法式手工杏仁瓦片88折｜👉按此搶購
「JC咖啡」咖啡豆買一送一（買半磅送半磅）｜👉按此搶購
「Qookie!」經典單口味10入餅乾禮盒88折｜👉按此搶購
KKday信用卡、電子支付優惠碼｜最高可減$150
滙豐信用卡即減$150：使用滙豐信用卡預訂港澳吃喝玩樂滿$1,000或以上，輸入優惠碼【25KKDHSBC150】享有95折（最高折扣金額$150）
恒生信用卡即減$150：使用恒生信用卡預訂港澳吃喝玩樂滿$1,000或以上，輸入優惠碼【25KKDHASE150】享有95折（最高折扣金額$150）
東亞信用卡即減$125：憑東亞銀行信用卡預訂海外餐飲美食產品滿$800輸入【25KKDBEA125】可享$125折扣
東亞信用卡即減$120：東亞信用卡預訂中國、香港、日本、韓國、台灣產品滿$800，輸入優惠碼【25KKDBEA120】即享$120折扣優惠
大新信用卡即減$150：使用大新信用卡預訂港澳吃喝玩樂滿$1,000或以上，輸入優惠碼【25KKDDSB150】享有95折（最高折扣金額$150）
相關文章：KKday優惠碼2025｜11月最新Promo Code／折扣碼：香港每日必搶自助餐／下午茶／放題／點心／片皮鴨優惠（持續更新）
Klook信用卡、電子支付優惠碼｜最高可減$111
滙豐信用卡減$111：單一淨額簽賬滿$1,000或以上，付款時輸入優惠碼「HSBC25NOV111」並使用滙豐信用卡付款，可享港幣$111折扣。
萬事達卡9折優惠：單筆消費滿$1,166，付款時輸入優惠碼「MCGET10OFF」並使用萬事達卡付款享有9折，最高折抵$117。
香港用戶於澳門活動消費滿$700，輸入優惠碼「MACAO100」即可享$100折扣。
相關文章：Klook優惠碼2025｜11月最新Promo Code／折扣碼：香港每日必搶自助餐／下午茶／放題／邊爐優惠 (持續更新)
Pinkoi信用卡、電子支付優惠｜最高可減$40
Mastercard卡單筆簽賬滿$500即減$40，數量有限，用完即止。
11月28日至12月2日加碼優惠，指定貨品買滿$888減$88。
>>按此查看更多Pinkoi Black Friday優惠<<
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
