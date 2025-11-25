Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜Agoda韓國酒店減$200！每晚人均低至$248 首爾/仁川/釜山/濟州/大邱

韓圜繼續貶值，港幣兌換won的匯率愈來愈高，截至2025年11月24日，港幣$1可以換到約189韓圜，相當抵玩！再加上Black Friday各旅遊產品平台推出的旅遊優惠，現時計劃首爾/釜山/濟州等地旅行就是最佳時候了～Agoda推出韓國酒店優惠，只要預訂指定三星或以上酒店，最多可以平$200！

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

韓國酒店Black Friday優惠！經Agoda預訂可最多減$200

Agoda獨家黑五優惠，由即日起至2025年11月30日，預訂指定韓國酒店時，最高可減$200，適用於2026年2月28日或之前的入住。星期六或星期日入住首爾、京畿道、仁川、釜山及濟州指定三星或以上酒店，每單訂單只要滿港幣$1,300，該單可最多減港幣$200。如星期一至星期五入住，扣減金額少一點，每單減$100。如打算去二線觀光城市：清州市及大邱，預訂指定酒店滿港幣$800，星期六或星期日入住最多減$200、星期一至星期五入住，每單減$100。

Agoda韓國酒店獨家黑五優惠

推出日期：即日起至2025年11月30日

僅適用於來自香港並於預訂時登入Agoda會員帳戶的用戶

每位會員於推廣期內每個推廣代碼只可兌換一次

折扣僅適用於房費（不包括稅項、手續費及個人開支）

Agoda推出韓國酒店優惠，只要預訂指定三星或以上酒店，最多可以平$200！

首爾/釜山/濟州酒店人均最平$248起

Yahoo購物專員幫大家睇過2026年2月17日入住的房價，訂單金額會以未連稅房價計算，只要達到消費門檻，系統自動會在付款頁面顯示可扣減金額，大家可以參考以下首爾、釜山及濟州指定三星或以上酒店。

首爾酒店1. 首爾明洞相鐵喜普樂吉酒店

價錢（未連稅）：$496起/晚，人均$248起

首爾明洞相鐵喜普樂吉酒店，人均$248起。

首爾明洞相鐵喜普樂吉酒店

地址：15 Namdaemun-ro 5-gil, Jung District, Seoul（地圖按此）

交通：首爾地鐵乙支路入口站步行10分鐘

首爾酒店2. 首爾明洞voco酒店-洲際酒店集團旗下

價錢（未連稅）：$990起/晚，人均$495起

首爾明洞voco酒店-洲際酒店集團旗下 ，人均$495起。

首爾明洞voco酒店-洲際酒店集團旗下

地址：52 Toegye-ro, Jung District, Seoul（地圖按此）

交通：首爾地鐵會賢站步行3分鐘

釜山酒店1. 釜山索拉利亞西鐵酒店

價錢（未連稅）：$633起/晚，人均$316.5起

釜山索拉利亞西鐵酒店，人均$316.5起。

釜山索拉利亞西鐵酒店

地址：20 Seomyeon-ro, Busanjin District, Busan（地圖按此）

交通：釜山地鐵凡內谷站步行10分鐘

釜山酒店2. L7 HAEUNDAE by LOTTE HOTELS

價錢（未連稅）：$1,230起/晚，人均$615起

L7 HAEUNDAE by LOTTE HOTELS，人均$615起。

L7 HAEUNDAE by LOTTE HOTELS

地址：772 Gaya-daero, Busanjin District, Busan（地圖按此）

交通：釜山地鐵西面站步行6分鐘

濟州酒店1. 濟州君悅酒店

價錢（未連稅）：$1,889起/晚，人均944.5起

濟州君悅酒，人均944.5起。

濟州君悅酒店

地址：12 Noyeon-ro, Jeju-si, Jeju-do（地圖按此）

交通：濟州國際機場搭800號巴士，往西歸浦巴士客運站方向，樂天超市站落車，步行約6分鐘

濟州酒店2. LOTTE CITY HOTEL JEJU AIRPORT

價錢（未連稅）：$935起/晚，人均467.5起

LOTTE CITY HOTEL JEJU AIRPORT，人均467.5起。

LOTTE CITY HOTEL JEJU AIRPORT

地址：83 Doryeong-ro, Jeju-si, Jeju-do（地圖按此）

交通：濟州國際機場搭600號巴士，往西歸浦卡爾酒店方向，漢拿醫院站落車，步行約3分鐘

