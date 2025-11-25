珠海長隆飛船酒店買2送2
Black Friday優惠2025｜Agoda韓國酒店減$200！每晚人均低至$248 首爾/仁川/釜山/濟州/大邱
韓圜繼續貶值，港幣兌換won的匯率愈來愈高，截至2025年11月24日，港幣$1可以換到約189韓圜，相當抵玩！再加上Black Friday各旅遊產品平台推出的旅遊優惠，現時計劃首爾/釜山/濟州等地旅行就是最佳時候了～Agoda推出韓國酒店優惠，只要預訂指定三星或以上酒店，最多可以平$200！
韓國酒店Black Friday優惠！經Agoda預訂可最多減$200
Agoda獨家黑五優惠，由即日起至2025年11月30日，預訂指定韓國酒店時，最高可減$200，適用於2026年2月28日或之前的入住。星期六或星期日入住首爾、京畿道、仁川、釜山及濟州指定三星或以上酒店，每單訂單只要滿港幣$1,300，該單可最多減港幣$200。如星期一至星期五入住，扣減金額少一點，每單減$100。如打算去二線觀光城市：清州市及大邱，預訂指定酒店滿港幣$800，星期六或星期日入住最多減$200、星期一至星期五入住，每單減$100。
Agoda韓國酒店獨家黑五優惠
推出日期：即日起至2025年11月30日
僅適用於來自香港並於預訂時登入Agoda會員帳戶的用戶
每位會員於推廣期內每個推廣代碼只可兌換一次
折扣僅適用於房費（不包括稅項、手續費及個人開支）
首爾/釜山/濟州酒店人均最平$248起
Yahoo購物專員幫大家睇過2026年2月17日入住的房價，訂單金額會以未連稅房價計算，只要達到消費門檻，系統自動會在付款頁面顯示可扣減金額，大家可以參考以下首爾、釜山及濟州指定三星或以上酒店。
首爾酒店1. 首爾明洞相鐵喜普樂吉酒店
價錢（未連稅）：$496起/晚，人均$248起
首爾明洞相鐵喜普樂吉酒店
地址：15 Namdaemun-ro 5-gil, Jung District, Seoul（地圖按此）
交通：首爾地鐵乙支路入口站步行10分鐘
首爾酒店2. 首爾明洞voco酒店-洲際酒店集團旗下
價錢（未連稅）：$990起/晚，人均$495起
首爾明洞voco酒店-洲際酒店集團旗下
地址：52 Toegye-ro, Jung District, Seoul（地圖按此）
交通：首爾地鐵會賢站步行3分鐘
釜山酒店1. 釜山索拉利亞西鐵酒店
價錢（未連稅）：$633起/晚，人均$316.5起
釜山索拉利亞西鐵酒店
地址：20 Seomyeon-ro, Busanjin District, Busan（地圖按此）
交通：釜山地鐵凡內谷站步行10分鐘
釜山酒店2. L7 HAEUNDAE by LOTTE HOTELS
價錢（未連稅）：$1,230起/晚，人均$615起
L7 HAEUNDAE by LOTTE HOTELS
地址：772 Gaya-daero, Busanjin District, Busan（地圖按此）
交通：釜山地鐵西面站步行6分鐘
濟州酒店1. 濟州君悅酒店
價錢（未連稅）：$1,889起/晚，人均944.5起
濟州君悅酒店
地址：12 Noyeon-ro, Jeju-si, Jeju-do（地圖按此）
交通：濟州國際機場搭800號巴士，往西歸浦巴士客運站方向，樂天超市站落車，步行約6分鐘
濟州酒店2. LOTTE CITY HOTEL JEJU AIRPORT
價錢（未連稅）：$935起/晚，人均467.5起
LOTTE CITY HOTEL JEJU AIRPORT
地址：83 Doryeong-ro, Jeju-si, Jeju-do（地圖按此）
交通：濟州國際機場搭600號巴士，往西歸浦卡爾酒店方向，漢拿醫院站落車，步行約3分鐘
