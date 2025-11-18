Black Friday優惠2025｜Amigo米閣睡眠酒店買1送1！2大2小人均$108 包2大2小自助早餐｜深圳酒店優惠

中國政府通報暫停進口日本水產品
優惠不斷，等待雙12前還有Black Friday！深圳酒店優惠愈做愈平，Klook獨推出Amigo米閣睡眠酒店買1送1住宿優惠，2位成人與2位小童入住1間清眠房2晚或2間清眠房1晚，人均每晚低至$108，還包2大2小自助早餐及贈送兒童洗漱禮包，非常划算！
買1送1、親子入住每晚人均低至$108
Amigo米閣睡眠酒店深圳北站分店鄰近高鐵站，加上此站連結地鐵5號線、4號線，方便出入。酒店房間採用全智能設備，還有親子主題房型及自助洗衣區，滿足家庭旅客需求！今次Klook獨家推出的買1送1住宿優惠，最難得是星期六日、聖誕、除夕、元旦入住都不加價，住客可選擇入住1間清眠房2晚或2間清眠房1晚，2大2小入住，除返開每人每晚只需$108起，還包兩大兩小自助早餐及兒童洗漱禮包，認真抵到爛，難怪不少網民都大讚性價比極高，值得一住！
【買一送一 】基礎房型（含兩大兩小早餐+贈送兒童洗漱禮包）
價錢：$864
（原價$1,724），2大2小入住每房/每晚人均$108
2大人2小孩自助早餐
超值贈送：兒童洗漱禮包
要在香港快速到Amigo米閣睡眠酒店（深圳北站），就可以在西九龍站搭高鐵到深圳北站，再Call車到酒店，大概17分鐘。Yahoo購物專員幫大家睇過香港去深圳北高鐵車票價錢，最平是Trip.com，單程$79.5。
西九龍往深圳北站
價錢：$79.5起
按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂
Amigo米閣睡眠酒店（深圳北站）
地址：深圳民治街道民新社區民治大道60號恒勤大厦（地圖按此）
交通：深圳北站Call車，約17分鐘車程
