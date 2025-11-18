Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜Amigo米閣睡眠酒店買1送1！2大2小人均$108 包2大2小自助早餐｜深圳酒店優惠

優惠不斷，等待雙12前還有Black Friday！深圳酒店優惠愈做愈平，Klook獨推出Amigo米閣睡眠酒店買1送1住宿優惠，2位成人與2位小童入住1間清眠房2晚或2間清眠房1晚，人均每晚低至$108，還包2大2小自助早餐及贈送兒童洗漱禮包，非常划算！

Klook獨推出Amigo米閣睡眠酒店買1送1住宿優惠，人均每晚低至$108。（圖片：Klook）

買1送1、親子入住每晚人均低至$108

Amigo米閣睡眠酒店深圳北站分店鄰近高鐵站，加上此站連結地鐵5號線、4號線，方便出入。酒店房間採用全智能設備，還有親子主題房型及自助洗衣區，滿足家庭旅客需求！今次Klook獨家推出的買1送1住宿優惠，最難得是星期六日、聖誕、除夕、元旦入住都不加價，住客可選擇入住1間清眠房2晚或2間清眠房1晚，2大2小入住，除返開每人每晚只需$108起，還包兩大兩小自助早餐及兒童洗漱禮包，認真抵到爛，難怪不少網民都大讚性價比極高，值得一住！

【買一送一 】基礎房型（含兩大兩小早餐+贈送兒童洗漱禮包）

價錢：$864 （原價$1,724） ，2大2小入住每房/每晚人均$108

2大人2小孩自助早餐

超值贈送：兒童洗漱禮包

Amigo米閣睡眠酒店深圳北站店酒店房間採用全智能設備。（圖片：Klook）

浴室乾濕分離、闊落。（圖片：Klook）

要在香港快速到Amigo米閣睡眠酒店（深圳北站），就可以在西九龍站搭高鐵到深圳北站，再Call車到酒店，大概17分鐘。Yahoo購物專員幫大家睇過香港去深圳北高鐵車票價錢，最平是Trip.com，單程$79.5。

西九龍往深圳北站

價錢：$79.5起

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

Amigo米閣睡眠酒店（深圳北站）

地址：深圳民治街道民新社區民治大道60號恒勤大厦（地圖按此）

交通：深圳北站Call車，約17分鐘車程

