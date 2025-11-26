Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜Hyatt酒店推8折優惠、近200間酒店選擇！大阪難波Caption by Hyatt人均$221起

11月28日就是Black Friday，不少旅遊產品平台如KKday、Klook、Trip.com、永安旅遊、Rakuten Travel、Agoda等均陸續推出旅遊產品優惠，當中酒店集團如Hyatt亦於即日起推出亞太地區酒店高達8折優惠，適用於近200間日韓台泰中酒店，涵蓋柏悅（Park Hyatt）、君悅（Grand Hyatt）、凱悅（Hyatt Regency）、The Standard等多個品牌，立即睇睇優惠詳情！

廣告 廣告

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

按此查看Hyatt亞太地區酒店優惠

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

Hyatt近200間酒店高達8折 涵蓋日韓台泰中

Hyatt酒店集團於即日起推出亞太地區酒店優惠，由12月11日前預訂亞太地區參與活動的酒店，使用專屬優惠代碼【SAVENOW】凱悅天地會員可享高達8折優惠，非會員亦有高達85折優惠，入住日期由即日至2026年4月30日。Yahoo購物專員幫大家睇過，有196間亞太地區酒店適用於今次優惠，當中中國大陸最多佔96間，包括橫琴凱悅酒店、深圳柏悅酒店、廣州增城凱悅酒店；其次是泰國有12間，包括曼谷素坤逸凱悅酒店、The Standard Bangkok Mahanakhon 、布吉島凱悅度假村、蘇梅島凱悅酒店；而日本則有12間，包括京都凱悅酒店、大阪難波凱悅嘉薈酒店、東京澀谷凱悅嘉寓酒店、福岡君悅酒店等，選擇及地點都超吸引。

Hyatt酒店集團於即日起推出亞太地區酒店優惠，凱悅天地會員可享高達8折優惠。（相片來源：酒店網站截圖）

196間亞太地區酒店適用於今次優惠，當中中國大陸最多佔96間。（相片來源：酒店網站截圖）

大阪難波Caption by Hyatt人均$221起

Yahoo購物專員以去年開業的大阪難波凱悅嘉薈酒店為例，凱悅天地會員預訂並輸入專屬優惠代碼【SAVENOW】，折後每晚$840起，最多供2大2小入住，除開人均只需$210起，非會員則享85折，折後$884起，人均$221起，非常抵住。再睇睇Google Map所顯示的各旅遊平台價格，同日最平的Expedia都要$1,071起，證明今次優惠的確抵住。酒店距離日本橋、難波等只有約6分鐘步程，鄰近高島屋大阪店、Namba City、電電城等購物勝地，是Caption by Hyatt進軍日本的首個據點。

大阪難波凱悅嘉薈酒店

價錢：$840起，2大2小入住人均$210起

SHOP NOW 按此查看Hyatt亞太地區酒店優惠

去年開業的大阪難波凱悅嘉薈酒店，距離日本橋、難波等只有約6分鐘步程，鄰近高島屋大阪店、Namba City、電電城等購物勝地。（相片來源：Hyatt）

大阪難波凱悅嘉薈酒店是Caption by Hyatt進軍日本的首個據點。（相片來源：Hyatt）

折後每晚$840起，最多供2大2細入住，除開人均只需$210起。（相片來源：酒店網站截圖）

Google Map所顯示的各旅遊平台價格，同日最平的Expedia都要$1,071起，證明今次優惠的確抵住。（相片來源：Google Map截圖）

大阪難波凱悅嘉薈酒店（Caption by Hyatt Namba Osaka）

地址：大阪市中央區日本橋2-7-5（地圖按此）

交通：南海電鐵「難波站」北口步行6分鐘/ 大阪地下鐵堺筋線、千日前線「日本橋站」步行6分鐘

更多相關文章：

Black Friday優惠2025｜酒店減$500、機票減$200！即睇平機票、平酒店預訂攻略

Black Friday優惠2025｜ Booking.com訂房低至46折！東京/大阪/曼谷高分酒店推介、人均低至$476

Black Friday優惠2025｜香港迪士尼酒店6折優惠！這樣買平過官網、人均低至$542起，即睇搶購攻略

Black Friday優惠2025｜Rakuten Travel優惠低至5折！一文睇清6大優惠券+9大日本住宿+周邊燈光活動

Black Friday優惠2025｜Agoda韓國酒店減$200！每晚人均低至$248 首爾/仁川/釜山/濟州/大邱

Black Friday優惠2025｜首爾機場快綫AREX單程車票半價！每程只需$29起｜首爾交通優惠

Black Friday優惠2025｜深圳觀瀾格蘭雲天國際酒店低至33折，人均$273.5！週末/聖誕/除夕/新年統統劃一不加價｜深圳酒店優惠

Black Friday優惠2025｜深圳富苑皇冠假日套房酒店低至5折、人均最平$364.7起！聖誕元旦不加價 SPA住宿套餐、親子主題套房

Black Friday優惠2025｜珠海浸溫泉推介！珠海海泉灣帆酒店額外9折、人均$319.5 聖誕正日不加價、送樂園無限通行證

Black Friday優惠2025｜Yahoo獨家Promo code！機票/酒店優惠減$100｜Trip.com優惠碼

Black Friday優惠2025｜滑雪服裝低至$53.9 Amazon最暢銷防水防風滑雪外套/OutdoorMaster滑雪護目鏡