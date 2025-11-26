Black Friday優惠2025｜Hyatt酒店推8折優惠、近200間酒店選擇！大阪難波Caption by Hyatt人均$221起

小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
11月28日就是Black Friday，不少旅遊產品平台如KKday、Klook、Trip.com、永安旅遊、Rakuten Travel、Agoda等均陸續推出旅遊產品優惠，當中酒店集團如Hyatt亦於即日起推出亞太地區酒店高達8折優惠，適用於近200間日韓台泰中酒店，涵蓋柏悅（Park Hyatt）、君悅（Grand Hyatt）、凱悅（Hyatt Regency）、The Standard等多個品牌，立即睇睇優惠詳情！
Hyatt近200間酒店高達8折 涵蓋日韓台泰中
Hyatt酒店集團於即日起推出亞太地區酒店優惠，由12月11日前預訂亞太地區參與活動的酒店，使用專屬優惠代碼【SAVENOW】凱悅天地會員可享高達8折優惠，非會員亦有高達85折優惠，入住日期由即日至2026年4月30日。Yahoo購物專員幫大家睇過，有196間亞太地區酒店適用於今次優惠，當中中國大陸最多佔96間，包括橫琴凱悅酒店、深圳柏悅酒店、廣州增城凱悅酒店；其次是泰國有12間，包括曼谷素坤逸凱悅酒店、The Standard Bangkok Mahanakhon 、布吉島凱悅度假村、蘇梅島凱悅酒店；而日本則有12間，包括京都凱悅酒店、大阪難波凱悅嘉薈酒店、東京澀谷凱悅嘉寓酒店、福岡君悅酒店等，選擇及地點都超吸引。
大阪難波Caption by Hyatt人均$221起
Yahoo購物專員以去年開業的大阪難波凱悅嘉薈酒店為例，凱悅天地會員預訂並輸入專屬優惠代碼【SAVENOW】，折後每晚$840起，最多供2大2小入住，除開人均只需$210起，非會員則享85折，折後$884起，人均$221起，非常抵住。再睇睇Google Map所顯示的各旅遊平台價格，同日最平的Expedia都要$1,071起，證明今次優惠的確抵住。酒店距離日本橋、難波等只有約6分鐘步程，鄰近高島屋大阪店、Namba City、電電城等購物勝地，是Caption by Hyatt進軍日本的首個據點。
大阪難波凱悅嘉薈酒店
價錢：$840起，2大2小入住人均$210起
大阪難波凱悅嘉薈酒店（Caption by Hyatt Namba Osaka）
地址：大阪市中央區日本橋2-7-5（地圖按此）
交通：南海電鐵「難波站」北口步行6分鐘/ 大阪地下鐵堺筋線、千日前線「日本橋站」步行6分鐘
