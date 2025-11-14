Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜iHerb破萬好評洗護產品限時64折起！最平$58入手受損髮質適用洗頭水/排名第一髮膜只需$64

秋冬天氣開始乾燥，大家有發現髮絲開始毛燥，頭髮亦越掉越多嗎？秋季屬於頭髮的生長過渡期，老化的髮絲會掉下並準備好新髮生長，此時關鍵在於好好養護毛囊，選擇滋養效果的清爽洗護產品，自然能養出順滑而濃密的秀髮！適逢iHerb推出黑五優惠，洗護產品輸入優惠碼【NOV25BBPC】享8折優惠，Yahoo網購專員在iHerb尋找破萬好評的洗髮、護髮產品，讓大家秋冬更安心地養護髮絲！

iHerb限時黑五優惠詳情：

Black Friday優惠

iHerb洗髮水推介！低至64折買到

秋冬要選擇能夠滋養頭皮，且清爽清潔頭皮污垢的洗髮水。iHerb自家研發的品牌Mild by Nature，8折後只需$76，價錢十分便宜，難怪長期在洗髮水排行榜中排名第一。Mild By Nature豐盈洗髮水更獲得了5萬多人給出5星好評，大家都讚不添加過量油份，不會對頭皮造成負擔，而且洗完之後頭髮感覺蓬鬆清爽，帶有淡淡柑橘香味。此外，還有專為細軟髮質而設的Mielle強韌洗髮精、適用於受損髮質的Giovanni深層保濕洗髮水，都獲得超過兩萬以上的五星好評，質量有保證，大家可按照自己的頭髮需求去入手。

Mild By Nature豐盈洗髮精 柑橘味（473毫升）

8折特價：$76｜ 原價：$95

SHOP NOW

Mielle強韌洗髮精 迷迭香薄荷香味（355毫升）

8折特價：$77｜ 原價：$96

SHOP NOW

Giovanni Smooth As Silk深層保濕洗髮水 適用於受損髮質（250毫升）

8折特價：$58｜ 原價：$72

SHOP NOW

Avalon Organics豐盈洗髮精（946毫升）

8折特價：$120｜ 原價：$150

SHOP NOW

此外，家中有小朋友的家長，推介Mild By Nature嬰兒無淚配方洗髮水沐浴露，甜美的桃子味搭配天然油脂和提取物，有助於溫和清潔兒童的脆弱頭髮和皮膚，共獲得一萬以上五星好評，現在入手有64折，家長們可以入手一試！

Mild By Nature嬰兒無淚洗髮水+沐浴露 桃子味（380毫升）

64折特價：$63｜ 原價：$99

SHOP NOW

加強修復效果！護髮素8折

洗髮水搭配護髮素使用，才能讓頭髮清爽且順滑。上文提及的洗髮水其實都有配套的護髮素，同樣有破萬五星好評，Mild By Nature豐盈洗髮水柑橘味護髮素更賣到缺貨，不過迷迭香款還可以買到；此外Earth Science深層護理髮膜是最暢銷的護髮素，有用家表示香氣迷人，滋潤效果出色，使用後頭髮變得非常順滑，有需要入手護髮素不妨嘗試一下吧！

Mild By Nature豐盈護髮素 迷迭香薄荷（473毫升）

8折特價：$58｜ 原價：$73

SHOP NOW

Earth Science深層護理髮膜（170克）

8折特價：$64｜ 原價：$80

SHOP NOW

Giovanni Smooth As Silk™深層保濕護髮素 適用於受損髮質（250毫升）

8折特價：$58｜ 原價：$72

SHOP NOW

