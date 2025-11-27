小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
Black Friday優惠2025｜KKday優惠低至半價、最多減$300！即睇日韓台泰熱門活動推介
踏入12月前，11月底仍有一波Black Friday及Cyber Monday優惠，各大旅遊產品平台都推出多個酒店、機票、景點門票優惠！KKday由即日起至11月27日有優惠碼減$100，而在11月28日更有半價優惠碼，最多減$300，還可以在現有優惠折上折，相當抵買～
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
Black Friday優惠碼低至5折、減最多$300
KKday推出的黑五優惠碼夠方便，因為一個優惠碼適應於各地各個種類的旅遊產品。由即日起到11月27日，只要買滿$800輸入9折優惠碼【KKBLACK10】，最多可以減$100，適用於2026年4月30日前出發的行程。而在11月28日3pm就會推出5折優惠碼【KKBLACK50】，最多可以減$300！
Yahoo購物專員幫大家精選了日韓台泰熱門活動，不妨參加一下。
飛驒高山、白川鄉及飛驒村點燈之旅（大阪出發）2日遊
2人1房人均價錢：$1,833起
（原價$2,620）
北海道點燈之旅 ｜B方案-2025/11/29~夜晚：美瑛青池＆白天：富良野精靈台＆白鬚瀑布（無美瑛聖誕樹）
價錢：$434起
（原價$488）
米菲與釜山的魔法信箱
價錢：$67起
（原價$96）
韓國江原道威利希利滑雪度假村滑雪一日遊【ITF 70% 超值優惠】方案D—往返+雪服+裝備+滑雪課程+吊椅纜車8h(購買即贈—車箱纜車8h)
價錢：$379起
（原價$1,263）
台灣｜高鐵單程電子車票｜外籍旅客限定買一送一
價錢：$22起/2位
（原價$27起/2位），人均$11起
結帳時輸入「KKTHSR24」，2 人同行即享指定站點買一送一
桃園國際機場接送服務｜接機含舉牌服務
價錢：$185起
（原價$218起）
【泰國】曼谷水療體驗｜Viva Jiva Spa｜曼谷地標酒店
價錢：$217起
（原價$539起）
相關文章：Black Friday優惠2025｜曼谷酒店級Viva Jiva Spa低至2折！60分鐘按摩最平低至$108 即睇黑五折上折優惠碼
曼谷｜綠洲水療中心 Oasis Spa 按摩體驗
價錢：$166起
（原價$184起）
更多相關文章：
Black Friday優惠2025｜100FUN樂滿紛親子遊樂場門票買1送1！人均$85起可無限次自由進出、聖誕檔期即減$30
Black Friday優惠2025｜香港迪士尼酒店6折優惠！這樣買平過官網、人均低至$542起，即睇搶購攻略
Black Friday優惠2025｜Marriott酒店優惠低至75折！酒店多達7,000間 9月深圳灣新酒店人均低至$304
Black Friday優惠2025｜IHG洲際酒店優惠低至75折+賺取會員積分！輕井澤ANA新酒店人均$327.7起，設滑雪娛雪公園+溫泉
Black Friday優惠2025｜Hyatt酒店推8折優惠、近200間酒店選擇！大阪難波Caption by Hyatt人均$221起
Black Friday優惠2025｜ Booking.com訂房低至46折！東京/大阪/曼谷高分酒店推介、人均低至$476
Black Friday優惠2025｜Expedia酒店優惠低至26折！台北酒店人均低至$239.5
Black Friday優惠2025｜Agoda韓國酒店減$200！每晚人均低至$248 首爾/仁川/釜山/濟州/大邱
Black Friday優惠2025｜首爾機場快綫AREX單程車票半價！每程只需$29起｜首爾交通優惠
Black Friday優惠2025｜珠海長隆飛船酒店買2送2、人均$383.5起！包海洋王國/《卡卡虎奇遇記》/長隆秀門票
Black Friday優惠2025｜深圳觀瀾格蘭雲天國際酒店低至33折，人均$273.5！週末/聖誕/除夕/新年統統劃一不加價｜深圳酒店優惠
Black Friday優惠2025｜深圳富苑皇冠假日套房酒店低至5折、人均最平$364.7起！聖誕元旦不加價 SPA住宿套餐、親子主題套房
其他人也在看
美特使下周訪俄商和平 克宮：不會在關鍵問題讓步！
烏克蘭表態願推進美方和平框架後，焦點轉向俄羅斯回應。據《CNBC》周三 (26 日) 報導，美國特使威特科夫預計下周前往莫斯科與俄羅斯總統普丁會面，商討美國支持的烏克蘭和平計畫。俄方雖稱樂見部分內容，但強調關鍵議題不會讓步。鉅亨網 ・ 11 小時前
東京景點哪個最失望？台人票選冠軍竟是「它」，網友：都被中國人占據了
東京作為亞洲最熱門的旅遊城市之一，每年吸引數百萬台灣遊客造訪，然而並非所有知名景點都能讓人留下美好回憶。近日網路上掀起一波討論熱潮，針對東京最令人失望的觀光景點進行排名投票，結果第１名竟是知名商圈「上食尚玩家 ・ 1 天前
中國赴日航線急凍！12條航線全停飛 中國旅客急撤返國，香港航空公司稱提供彈性安排｜日本旅遊警示
中日關係近期急轉直下，旅遊市場首當其衝。中國外交部及文化和旅遊部相繼發出提醒，呼籲公民暫緩赴日行程。綜合澎湃新聞及觀察者網報道，根據第三方出行平台航班管家DAST數據，截至11月24日10am，已有12條中日航線取消所有航班，取消率飆升至21.6%，創一個月新高。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
香港去拉薩交通最強懶人包！直航/火車/自駕點揀好？一篇睇晒入藏證、高反攻略
計劃緊2025年由香港去拉薩？Trip.com為你整合最新直航機票、青藏鐵路火車、租車自駕全攻略！即睇入藏證件要求、預防高反貼士同詳細費用時間比較，輕鬆Plan好你嘅夢幻高原之旅！Trip.com ・ 20 小時前
日式插畫 AI 旅遊日誌｜行程秒變日系繪本！Gemini 隱藏指令公開，零畫功做出手繪風遊記
現在計劃旅行，除了用 Excel 或 Google Maps 整理行程，最近在社交平台 Threads 和 Instagram 上更掀起一股「AI 旅遊行程繪本」熱潮！許多網友分享將原本平平無奇的文字行程表，透過 AI 工具一鍵轉化為充滿溫度的「日系水彩風」手繪插圖，精美程度媲美專業插畫家。原來這個功能完全免費，只需要用對指令，你也能輕鬆做到！Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
第一次到大阪旅遊時感到驚訝的5件事
擁有各式美食與豐富娛樂性的大阪是日本代表性的觀光大城，不論日本人或外國人都很喜歡到大阪旅遊。但是可能有些來自國外的旅客第一次造訪大阪時會覺得好像跟當初所想像的有點不同。本篇文章將介紹來自印尼的外國旅客實際到大阪旅遊時，感到驚訝的事情。 ※以下針對過去曾到大阪旅遊的外國旅客採訪，個人意見僅供參考。LIVE JAPAN ・ 32 分鐘前
同程上季多賺23% 用戶新高
同程旅行（0780.HK）昨收市後公布截至9月底止季度業績，收入錄得55.09億元（人民幣．下同），按年升10.4%。當中，核心在線旅遊平台業務收入達46.09億元，餘下9億元是度假業務收入。信報財經新聞 ・ 1 天前
避開人潮與酷熱天氣 傍晚才出發！試一次夜間旅遊
你試過凌晨在異國逛街嗎？旅遊作家兼攝影師 Stephanie Vermillion 的夜旅指南《100 Nig […] The post 避開人潮與酷熱天氣 傍晚才出發！試一次夜間旅遊 first appeared on OLO. 這篇文章 避開人潮與酷熱天氣 傍晚才出發！試一次夜間旅遊 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
《大行》滙研：中日航線取消對內地航空公司盈利構成直接風險 同程、攜程受惠穩健旅遊需求
近日中國呼籲國民避免前往日本，另據報內地航空公司收到要求，削減日本航班的措施將維持至明年3月底。滙豐研究發表報告指，將對內地航空公司的盈利構成直接風險。自疫情以來，中國至日本航線一直是內地航空公司的高利潤航線，而延長航班削減的措施涵蓋了最具利潤的農曆新年假期。 不過，滙豐研究認為，雖然前往日本的遊客減少，但旅遊需求並未消失，因此旅客傾向更改目的地，當中同程旅行(00780.HK)可受惠於國內旅行需求上升，而攜程-S(09961.HK)則受惠於旅客轉往其他國外目的地。 該行表示，雖然今年第三季季節性表現強勁，但預期三大內地航空股將在第四季重陷虧損，料屆時三企將錄得60億元人民幣虧損。該行看好同程及攜程可受惠於穩健的旅遊需求，重申予國航(00753.HK)、東航(00670.HK)及南航(01055.HK)H股「減持」評級，目標價分別4.3元、2.6元及3.3元。該行予同程「買入」評級，目標價26元；並予攜程(TCOM.US)美股「買入」評級，目標價90美元。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 44 死有消防員殉職 279 人失聯 警拘三人涉誤殺｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，截至周四早上 6 時，火警已造成 44 人死亡，包括一名消防員。警拘捕三人涉誤殺。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
宏福苑五級火｜港姐謝嘉怡祖母家遭火燒：令人痛心的一天
大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈。30歲前香港小姐冠軍謝嘉怡就表示，其祖母的房子也受到波及。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
大埔宏福苑五級火 增至逾44名死者 警拘工程公司三人涉嚴重疏忽
香港大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，至周四早上6時仍有3座火勢仍未救熄，消防及警方舉行記者會，稱累計死亡人數增至逾44人，但強調相信大廈內仍有生還者，目前多座大廈搜救最高至23樓，滅火工作則進行至10樓以上。AASTOCKS ・ 2 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火升至五級，至少12死16傷，火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是08年嘉禾大廈火災，以及90年代釀40人死、80人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 JACE宣布個唱延遲開售 TVB與ViuTV公布節目調動
大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，徹夜未救熄，至少有 279 人失聯。有母親在 Threads 上持續發文求救，稱其六個月大女嬰何梓甄，以及梓甄的嫲嫲被困火場後失聯。《Yahoo 新聞》聯絡到事主，她心急如焚稱至今未有任何消息：「我個女得六個月大，已經唔見咗差唔多廿四個鐘，麻煩你哋可以就聯絡消防快啲去救佢啦！」Yahoo新聞 ・ 1 小時前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
高市早苗強硬發言背後 暴露日本經濟尷尬困局
日本首相高市早苗近期的言行，不僅引發了國際關係波動，更將日本長久以來的地方經濟結構性問題和觀光立國政策的社會衝擊推向風口浪尖。分析指出，高市早苗的政治基礎來自於日本的「鐵鏽帶」，其立場正是地方經濟困境與隨之而來的排外情緒在政壇上的反映。鉅亨網 ・ 1 天前