Black Friday優惠2025｜KKday優惠低至半價、最多減$300！即睇日韓台泰熱門活動推介

近日中國呼籲國民避免前往日本，另據報內地航空公司收到要求，削減日本航班的措施將維持至明年3月底。滙豐研究發表報告指，將對內地航空公司的盈利構成直接風險。自疫情以來，中國至日本航線一直是內地航空公司的高利潤航線，而延長航班削減的措施涵蓋了最具利潤的農曆新年假期。 不過，滙豐研究認為，雖然前往日本的遊客減少，但旅遊需求並未消失，因此旅客傾向更改目的地，當中同程旅行(00780.HK)可受惠於國內旅行需求上升，而攜程-S(09961.HK)則受惠於旅客轉往其他國外目的地。 該行表示，雖然今年第三季季節性表現強勁，但預期三大內地航空股將在第四季重陷虧損，料屆時三企將錄得60億元人民幣虧損。該行看好同程及攜程可受惠於穩健的旅遊需求，重申予國航(00753.HK)、東航(00670.HK)及南航(01055.HK)H股「減持」評級，目標價分別4.3元、2.6元及3.3元。該行予同程「買入」評級，目標價26元；並予攜程(TCOM.US)美股「買入」評級，目標價90美元。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 17 小時前