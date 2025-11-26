Alo Yoga官網全網7折
Black Friday優惠2025｜Marriott酒店優惠低至75折！酒店多達7,000間 9月深圳灣新酒店人均低至$304
Black Friday即將來臨，除了旅遊產品平台如KKday、Klook、Trip.com、永安旅遊、Rakuten Travel、Agoda等，酒店集團優惠也是各位旅人的搶購對象！Marriott公布Cyber Week Sale詳情，會員經Marriott APP預訂指定酒店可享75折優惠，更可儲Marriott Bonvoy會員積分，參與酒店達7,000多間，不妨到官網格價。
萬豪酒店Cyber Week 最多可享75折優惠
Black Friday登場，萬豪酒店推出Cyber Week Sale，由即日起至2025年12月2日，Marriott Bonvoy會員經Marriott APP預訂全線逾7,000間酒店可享75折優惠、經Marriott官方網站預訂全線酒店可享8折優惠。至於非會員都可以享有標準房價的85折優惠。入住日期為2025年11月30日至2026年2月22日，住宿預訂需要提前至少5日完成，並要預付房費、不能退款。提提大家，入住日期有條件限制，只可預訂星期四至星期日的住宿，而星期四入住、必須要同時預訂下一晚即星期五的住宿。
適合中國/中長線旅遊
今次優惠適用於7,000多間酒店及度假村，覆蓋亞洲、歐洲、美國、加拿大、加勒比海、拉丁美洲、中東及非洲的酒店與度假村，Yahoo購物專員幫大家細睇過，發現亞洲區除了中國，就只有哈薩克斯坦、巴基斯坦、亞塞拜然等冷門地區，日韓台泰等熱門地點全部不在優惠範圍之內，因此只推介給前往中國或其他中長線地點的旅客！推介今年9月新開的深圳灣福朋喜來登酒店，折後每晚$608起，二人入住計人均$304起，同時可以賺取Marriott Bonvoy會員積分，今個冬季北上玩樂可以參考下！
深圳灣福朋喜來登酒店
價錢：$608起，人均$304起
