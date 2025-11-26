Black Friday優惠2025｜Marriott酒店優惠低至75折！酒店多達7,000間 9月深圳灣新酒店人均低至$304

香港W酒店Kitchen自助餐BLACK FRIDAY限定優惠來襲！如果你是自助餐控，這個年底絕對不能錯過今次的聖誕自助餐優惠。由11月25日中午12點起，KKday推出黑色星期五驚喜限時搶購，週一至週五的自助午餐首位享有72折優惠，第二位只需$28港元，另有買一送一優惠，人均低至$257起；至於自助晚餐同樣有買一送一，人均只需$509起，不能錯過更有早鳥低至75折優惠，讓你用輕鬆品嚐美味海鮮：雪蟹腳、藍青口、熟蝦以及海螺，威靈頓牛排。假日則有豐富雪蟹腳任食，兼享指定汽泡酒、紅白酒暢飲，玩樂氛圍更加分！

Yahoo Food ・ 1 天前