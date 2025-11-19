Black Friday優惠2025｜Yahoo獨家Promo code！機票/酒店優惠減$100｜Trip.com優惠碼

消委會表示，屢有接獲關於旅遊保險索償爭議的投訴，例如自駕遊遇上大風雪受困於公路但不屬保障範圍、航班取消但因購票日期影響索賠資格，以及回港航班行李延誤但不獲補償等。業界如能加強條款透明度，並清晰列明保障範圍及不保事項，將有助消費者更清楚掌握重要資訊，既保障消費者權益，亦有助減少爭議，建立消費者信心和改善業界形象。 *個案一：行李延誤索償爭議 回港航班不獲賠償* 李小姐於9月到加拿大旅行，在出發前已向A保險公司投保旅遊保險。旅程期間沒有發生任何意外，返港時，她乘坐由溫哥華出發的航班雖然按時在9月25日下午約3時30分抵港，但李小姐的寄艙行李卻並未隨機抵達。她向航空公司了解後，發現行李被遺留在溫哥華機場。最終，航空公司安排將行李於翌日運抵香港，並直接送往李小姐住所。最終，李小姐於9月26日晚上約10時30分收到行李，延誤了約31小時。 李小姐翻查保單，發現行李延誤的保障是延誤每6小時可獲賠償，最高可達300元。她遂向保險公司申請賠償1,500元。然而，A保險公司卻以回程航班的行李延誤不屬保障範圍為由，拒絕賠償。李小姐不接受解釋，認為旅遊保險應保障整個旅程，回程航班理應包括在內，所以向消委會投

AASTOCKS ・ 1 天前