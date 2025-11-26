Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜馬拉松Marathon Sports黑五優惠限時45折起！NB 530低至$379、Hoka跑鞋7折

黑色星期五Black Friday 2025優惠即將開始，各大網購平台及品牌都出招吸引大家消費！而雲集不少運動品牌的馬拉松Marathon Sports網店亦推出限時低至45折優惠，有多款波鞋列入減價區，最推介New Balance的不同系列。另外，想備戰馬拉松賽事，也有Asics、Saucony、Hoka等跑鞋選擇，想趁平買定多一、兩套運動服飾做替換的話，一定要把握今次黑五優惠的機會！

立即查看Marathon Sports官網優惠頁

馬拉松Marathon Sports官網黑色星期五優惠：

指定產品限時低至45折

滿$299即免運費

精選鞋類買滿$1,100輸入優惠碼【FTW50】減$50

長青款New Balance 530低至$379

今年Black Friday好多運動品牌的門市都無特別推出折扣，大家要網上入手先可以有平，而馬拉松網店推出的限時低至47折優惠！當中至抵買有New Balance，長青款530、休閒鞋740、波鞋1000等都有極抵買優惠，經典百搭款530折後只需$379，超級抵買，唯一缺點是碼數所剩不多！

而黃白配色休閒鞋740原價$849折後低至$499，平平地買來襯衫也不錯；型格獨特1000系列，也很容易搭配日常服飾，就算著幾年都不會過時，原價$1,099減至$499，相等於45折入手。提提大家，很多鞋款已經斷碼，剛好遇到合適的就不要猶豫啦！

New Balance 530

47折特價：$379｜ 原價：$799

SHOP NOW

New Balance 530

New Balance 530

6折特價：$479｜ 原價：$799

SHOP NOW

New Balance 530

New Balance 530

8折特價：$649｜ 原價：$799

SHOP NOW

New Balance 530

New Balance 740

59折特價：$499｜ 原價：$849

SHOP NOW

New Balance 740

New Balance 1000

45折特價：$499｜ 原價：$1,099

SHOP NOW

New Balance 1000

備戰馬拉松必備跑鞋！

至於跑鞋方面，近年潮人追捧的Hoka跑鞋亦都有折，Mach 6白色款7折後低至$769，日常穿著都十分型格；如果看到沒有自己的鞋碼，可以選擇折後價錢是$939的Skyflow跑鞋，內部空間同樣貼合腳型令人舒適，跑步時擁有超強回彈力助你跑出最佳狀態！除此之外，更有Saucony、asics、adidas等，好多波鞋的碼數已經買少見少，大家有興趣就要快手落單！

Saucony Endorphin Speed 4

7折特價：$979｜ 原價：$1,399

SHOP NOW

Saucony Endorphin Speed 4

Hoka Skyflow

7折特價：$939｜ 原價：$1,349

SHOP NOW

Hoka Skyflow

Asics Novablast 5

8折特價：$799｜ 原價：$990

SHOP NOW

Asics Novablast 5

Hoka Mach 6

7折特價：$769｜ 原價：$1,099

SHOP NOW

Hoka Mach 6

Adizero Drive RC

7折特價：$699｜ 原價：$999

SHOP NOW

Adizero Drive RC

New Balance FuelCell Propel v5

5折特價：$449｜ 原價：$899

SHOP NOW

New Balance FuelCell Propel v5

