Black Friday優惠2025｜馬拉松Marathon Sports黑五優惠限時45折起！NB 530低至$379、Hoka跑鞋7折
Marathon Sports網店推出限時低至45折優惠，即睇Yahoo購物推介：
黑色星期五Black Friday 2025優惠即將開始，各大網購平台及品牌都出招吸引大家消費！而雲集不少運動品牌的馬拉松Marathon Sports網店亦推出限時低至45折優惠，有多款波鞋列入減價區，最推介New Balance的不同系列。另外，想備戰馬拉松賽事，也有Asics、Saucony、Hoka等跑鞋選擇，想趁平買定多一、兩套運動服飾做替換的話，一定要把握今次黑五優惠的機會！
馬拉松Marathon Sports官網黑色星期五優惠：
指定產品限時低至45折
滿$299即免運費
精選鞋類買滿$1,100輸入優惠碼【FTW50】減$50
長青款New Balance 530低至$379
今年Black Friday好多運動品牌的門市都無特別推出折扣，大家要網上入手先可以有平，而馬拉松網店推出的限時低至47折優惠！當中至抵買有New Balance，長青款530、休閒鞋740、波鞋1000等都有極抵買優惠，經典百搭款530折後只需$379，超級抵買，唯一缺點是碼數所剩不多！
而黃白配色休閒鞋740原價$849折後低至$499，平平地買來襯衫也不錯；型格獨特1000系列，也很容易搭配日常服飾，就算著幾年都不會過時，原價$1,099減至$499，相等於45折入手。提提大家，很多鞋款已經斷碼，剛好遇到合適的就不要猶豫啦！
New Balance 530
47折特價：$379｜
原價：$799
New Balance 530
6折特價：$479｜
原價：$799
New Balance 530
8折特價：$649｜
原價：$799
New Balance 740
59折特價：$499｜
原價：$849
New Balance 1000
45折特價：$499｜
原價：$1,099
備戰馬拉松必備跑鞋！
至於跑鞋方面，近年潮人追捧的Hoka跑鞋亦都有折，Mach 6白色款7折後低至$769，日常穿著都十分型格；如果看到沒有自己的鞋碼，可以選擇折後價錢是$939的Skyflow跑鞋，內部空間同樣貼合腳型令人舒適，跑步時擁有超強回彈力助你跑出最佳狀態！除此之外，更有Saucony、asics、adidas等，好多波鞋的碼數已經買少見少，大家有興趣就要快手落單！
Saucony Endorphin Speed 4
7折特價：$979｜
原價：$1,399
Hoka Skyflow
7折特價：$939｜
原價：$1,349
Asics Novablast 5
8折特價：$799｜
原價：$990
Hoka Mach 6
7折特價：$769｜
原價：$1,099
Adizero Drive RC
7折特價：$699｜
原價：$999
New Balance FuelCell Propel v5
5折特價：$449｜
原價：$899
