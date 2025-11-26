Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025︱屈臣氏送$150優惠券、豐澤低至15折、M&S指定貨品第二件半價（持續更新）

今個星期五11月28日就是黑色星期五Black Friday，購物慾也開始蠢蠢欲動！在入手家電、手袋、美妝來獎賞自己的同時，大家也不要錯過趁平購買生活所需的機會！本文集合屈臣氏、豐澤、M&S等商戶優惠，方便大家入手筍貨！

屈臣氏網店送$150優惠券

屈臣氏網店推Black Friday優惠，由即日起至11月30日，購買個人護理、家居、美妝及護膚產品滿$499即送屈臣氏$150電子現金券；由即日起至12月2日，在屈臣氏網店買滿$538並輸入優惠碼【BLKFR125】即送價值$40.9禮品，滿$899並輸入優惠碼【3ADAP】即送Verbatim旅行萬能插，滿$999並輸入優惠碼【LESS110】即減$110。

屈臣氏網店按此

豐澤網店超過800件精選商品低至15折

豐澤網店限定Black Friday和Cyber Monday優惠，由即日起至12月1日，逾800件精選商品低至15折，每日指定產品限時秒殺價，還有組合優惠，替換配件高達$220折扣。

豐澤網店按此

M&S服裝、美容護理、家品及禮品第二件半價

馬莎黑色星期五Black Friday優惠現已登場，由即日起，購買任何服裝、美容護理、家品及禮品，都可享有第二件半價優惠！

6IXTY8IGHT買滿$598 即享75折

6IXTY8IGHT推出黑色星期五優惠，全店買滿 $368 即享85折、買滿 $598 即享75折！

6IXTY8IGHT網店按此

H&M：全場正價商品限時88折

H&M BLACK FRIDAY官網全場正價商品88折，女裝、男裝、童裝精選商品全都有！

H&M網店按此

