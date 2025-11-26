小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
Black Friday優惠2025︱屈臣氏送$150優惠券、豐澤低至15折、M&S指定貨品第二件半價（持續更新）
Yahoo著數整合Black Friday生活優惠，即睇邊間可以低價入手生活所需！
今個星期五11月28日就是黑色星期五Black Friday，購物慾也開始蠢蠢欲動！在入手家電、手袋、美妝來獎賞自己的同時，大家也不要錯過趁平購買生活所需的機會！本文集合屈臣氏、豐澤、M&S等商戶優惠，方便大家入手筍貨！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
屈臣氏網店送$150優惠券
屈臣氏網店推Black Friday優惠，由即日起至11月30日，購買個人護理、家居、美妝及護膚產品滿$499即送屈臣氏$150電子現金券；由即日起至12月2日，在屈臣氏網店買滿$538並輸入優惠碼【BLKFR125】即送價值$40.9禮品，滿$899並輸入優惠碼【3ADAP】即送Verbatim旅行萬能插，滿$999並輸入優惠碼【LESS110】即減$110。
豐澤網店超過800件精選商品低至15折
豐澤網店限定Black Friday和Cyber Monday優惠，由即日起至12月1日，逾800件精選商品低至15折，每日指定產品限時秒殺價，還有組合優惠，替換配件高達$220折扣。
M&S服裝、美容護理、家品及禮品第二件半價
馬莎黑色星期五Black Friday優惠現已登場，由即日起，購買任何服裝、美容護理、家品及禮品，都可享有第二件半價優惠！
6IXTY8IGHT買滿$598 即享75折
6IXTY8IGHT推出黑色星期五優惠，全店買滿 $368 即享85折、買滿 $598 即享75折！
H&M：全場正價商品限時88折
H&M BLACK FRIDAY官網全場正價商品88折，女裝、男裝、童裝精選商品全都有！
更多著數優惠：
豐澤開倉｜多款名牌家電及電子產品低至半價 Dyson多用途造型器/風扇暖風機$1080入手、慢煮棒$70起、Samsung Galaxy Tab $700有找！
結業優惠2025｜文具佬馬鞍山店清貨劈價低至6折 全場買滿$100再8折！日韓卡通襪$12.5、日本化妝綿$8.5、聖誕裝飾5件85折
