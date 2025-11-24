Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜Tommy Hilfiger低至38折！男裝長袖上衣低至$2XX、cap帽只需$93

經過月頭雙11減價活動，眨下眼又來到11月另一個重頭戲Black Friday黑色星期五！Amazon今年有Black Friday Week優惠，由即日起至12月2日下午4點，不同類型產品，如gadget、supplement、服飾等都有平，今次Yahoo購物專員推介入手Tommy Hilfiger，男女裝都有平，男裝sweater折後低至38折，Tommy Hilfiger Logo cap帽更不用$100入手，趁年度勁減優惠大手入貨啦！

Amazon Black Friday Week 2025日期：香港時間 11月20日 4:00pm 至 12月2日 4:00pm

>>Amazon Prime會員申請按此<< 立即查看Tommy Hilfiger優惠頁

Tommy Hilfiger男女裝限時低至38折！

近日天氣開始轉凍，相信大家都開始為衣櫃轉季。Tommy Hilfiger的Sweater和Hoodie亦有著濃烈的紐約風和近年流行的常春藤學院風格，並且使用品牌的紅白藍標誌作為主打設計，令人一眼就認出是Tommy的出品。Yahoo購物專員發現Amazon有Tommy Hilfiger男女裝優惠，可以Black Friday優惠價低至38折入手，當中最抵買的是Tommy Hilfiger男裝Sweater長袖上衣低至38折，折後低至$238就買到粉藍色Logo上衣，黑色同款上衣都只是$292，Tommy Hilfiger Cap帽亦是另一個抵買之選，折後只需$93，平時粗用都不心痛！女裝方面，Tommy Hilfiger恤衫低至半價，折復只需$251，冬天必買Tommy Hilfiger毛毛Polo衫都有半價優惠，$272就可以買回家，還有不少款式都有平，留意部分減價產品不同碼數、顏色是不同價錢，趁Amazon Black Friday優惠齊齊平價掃貨！

Tommy Hilfiger男裝優惠推介

Tommy Hilfiger Mens Cotton Solid Crewneck Sweater Lightweight Pullover

38折特價：$238｜ 原價：$619

Tommy Hilfiger Mens Cotton Solid Crewneck Sweater Lightweight Pullover

Tommy Hilfiger Mens Cotton Solid Crewneck Sweater Lightweight Pullover

47折特價：$292｜ 原價：$619

Tommy Hilfiger Mens Cotton Solid Crewneck Sweater Lightweight Pullover

Tommy Hilfiger Mens Lightweight Pullover Quarter Zip Sweater

49折特價：$343｜ 原價：$697

Tommy Hilfiger Mens Lightweight Pullover Quarter Zip Sweater

Tommy Hilfiger Long Sleeve Poplin Regular Fit

6折特價：$327｜ 原價：$619

Tommy Hilfiger Long Sleeve Poplin Regular Fit

Tommy Hilfiger Mens Cotton Logo Adjustable Baseball Cap

6折特價：$93｜ 原價：$156

Tommy Hilfiger Mens Cotton Logo Adjustable Baseball Cap

Tommy Hilfiger女裝優惠推介

Tommy Hilfiger Women's Solid Button Collared Shirt With Adjustable Sleeves

5折特價：$251｜ 原價：$502

Tommy Hilfiger Women's Solid Button Collared Shirt With Adjustable Sleeves

Tommy Hilfiger womens 1/4 Zip Mockneck Sherpa Soft Pullover

5折特價：$272｜ 原價：$541

Tommy Hilfiger womens 1/4 Zip Mockneck Sherpa Soft Pullover

Tommy Jeans Womens Bodycon Midi Dress with Logo Detail

53折特價：$286｜ 原價：$541

Tommy Jeans Womens Bodycon Midi Dress with Logo Detail

Tommy Jeans Women's Medium Weight Pullover Crewneck with Printed Logo

57折特價：$350｜ 原價：$618

Tommy Jeans Women's Medium Weight Pullover Crewneck with Printed Logo

Tommy Jeans Women's Medium Weight Cropped Hoodies with Rhinestone Logo Detail

62折特價：$433｜ 原價：$697

Tommy Jeans Women's Medium Weight Cropped Hoodies with Rhinestone Logo Detail

