BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
Black Friday優惠2025｜Tommy Hilfiger低至38折！男裝長袖上衣低至$2XX、cap帽只需$93
終於來到Amazon Black Friday Week！Tommy Hilfiger難得男女裝都有平，即睇Yahoo購物推介：
經過月頭雙11減價活動，眨下眼又來到11月另一個重頭戲Black Friday黑色星期五！Amazon今年有Black Friday Week優惠，由即日起至12月2日下午4點，不同類型產品，如gadget、supplement、服飾等都有平，今次Yahoo購物專員推介入手Tommy Hilfiger，男女裝都有平，男裝sweater折後低至38折，Tommy Hilfiger Logo cap帽更不用$100入手，趁年度勁減優惠大手入貨啦！
Amazon Black Friday Week 2025日期：香港時間 11月20日 4:00pm 至 12月2日 4:00pm
>>Amazon Prime會員申請按此<< 立即查看Tommy Hilfiger優惠頁
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
Tommy Hilfiger男女裝限時低至38折！
近日天氣開始轉凍，相信大家都開始為衣櫃轉季。Tommy Hilfiger的Sweater和Hoodie亦有著濃烈的紐約風和近年流行的常春藤學院風格，並且使用品牌的紅白藍標誌作為主打設計，令人一眼就認出是Tommy的出品。Yahoo購物專員發現Amazon有Tommy Hilfiger男女裝優惠，可以Black Friday優惠價低至38折入手，當中最抵買的是Tommy Hilfiger男裝Sweater長袖上衣低至38折，折後低至$238就買到粉藍色Logo上衣，黑色同款上衣都只是$292，Tommy Hilfiger Cap帽亦是另一個抵買之選，折後只需$93，平時粗用都不心痛！女裝方面，Tommy Hilfiger恤衫低至半價，折復只需$251，冬天必買Tommy Hilfiger毛毛Polo衫都有半價優惠，$272就可以買回家，還有不少款式都有平，留意部分減價產品不同碼數、顏色是不同價錢，趁Amazon Black Friday優惠齊齊平價掃貨！
Tommy Hilfiger男裝優惠推介
Tommy Hilfiger Mens Cotton Solid Crewneck Sweater Lightweight Pullover
38折特價：$238｜
原價：$619
Tommy Hilfiger Mens Cotton Solid Crewneck Sweater Lightweight Pullover
47折特價：$292｜
原價：$619
Tommy Hilfiger Mens Lightweight Pullover Quarter Zip Sweater
49折特價：$343｜
原價：$697
Tommy Hilfiger Long Sleeve Poplin Regular Fit
6折特價：$327｜
原價：$619
Tommy Hilfiger Mens Cotton Logo Adjustable Baseball Cap
6折特價：$93｜
原價：$156
Tommy Hilfiger女裝優惠推介
Tommy Hilfiger Women's Solid Button Collared Shirt With Adjustable Sleeves
5折特價：$251｜
原價：$502
Tommy Hilfiger womens 1/4 Zip Mockneck Sherpa Soft Pullover
5折特價：$272｜
原價：$541
Tommy Jeans Womens Bodycon Midi Dress with Logo Detail
53折特價：$286｜
原價：$541
Tommy Jeans Women's Medium Weight Pullover Crewneck with Printed Logo
57折特價：$350｜
原價：$618
Tommy Jeans Women's Medium Weight Cropped Hoodies with Rhinestone Logo Detail
62折特價：$433｜
原價：$697
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
黑色星期五Black Friday優惠：
YSL手袋Black Friday預熱優惠低至75折！Rosé同款Le 37水桶袋、經典信封包$7,XXX入手，黑金銀包$3,100起
The Row手袋「靜奢界頂流」突發75折！Jennie同款India手袋Black Friday前夕減近$8,000
Black Friday優惠2025｜抗老護膚品牌Elemis聖誕套裝低至56折！獨家優惠碼享6折/骨膠原玫瑰系列免費升級
Black Friday優惠2025｜Tory Burch cardholder低至$4XX ！The Outnet低至3折+黑色星期五額外75折
Michael Kors手袋Black Friday黑五早鳥優惠4折起！近300款手袋減價／經典Tote Bag最平不用$1,900
Carhartt WIP快閃Black Friday優惠低至55折！新垣結衣Logo Tee減至$475，Kendall、Hailey私服大愛工裝外套都有折
其他人也在看
豐澤開倉｜多款名牌家電及電子產品低至半價 Dyson多用途造型器/風扇暖風機$1080入手、慢煮棒$70起、Samsung Galaxy Tab $700有找！
豐澤又再舉行開倉！今次荃灣特賣場強勢回歸，由即日起至11月30日舉行，現場集合大量人氣品牌家電及電子產品，包括Dyson、Apple、Samsung、小米、華為及BRUNO等，全部百元起入手。即刻睇吓有咩精選抵買產品，再去現場掃貨啦！YAHOO著數 ・ 18 小時前
【Aeon】聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮（即日起至24/12）
仲有一個月就到聖誕節，Aeon舉行聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮，$39.9起即可入手超值禮物，精選貨品低至 $8.9，部份商品更低至半價發售！YAHOO著數 ・ 21 小時前
主播手記│AI玩具很有可能成為父母惡夢？（Season）
，測試顯示所有玩具都持續監聽環境聲音，其中一款玩具甚至在未被呼喚情況下主動參與研究人員對話，亦有一款玩具聲稱會儲存生物特徵數據長達三年，研究人員認為一旦發生資料外洩，兒童語音錄音可輕易被用於合成聲音，騙徒可利用此技術欺騙父母，例如假裝兒童被綁架進行詐騙等。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
【永安百貨】$11激筍換購優惠（即日起至04/12）
即日起至2025年12月4日，永安百貨進行十一月購物賞，Wing On Rewards會員凡購物滿指定金額，尊享高達8倍Wing On Rewards積分！同時，凡於指定部門即日累積購物淨額滿$300或以上，即可以$11換購指定貨品，仲有指定貨品尊享買1送1，以及精選運動用品低至6折！而於男女戶外服飾部即日單壹購買指定貨品(專櫃及寄銷貨品除外)淨額每滿$600，更可以半價換購指定貨品乙件！YAHOO著數 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，HK$1,010 舊款清貨歷史新低
在 Galaxy Watch 8 登場之後，Samsung 自然進入了舊款清貨的節奏！Black Friday 期間，Galaxy Watch 7 在 Amazon上限時優惠降至歷史新低，最少 US$130 就能入手。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Toshiba N300 近期好價，HK$2,330 擴容 16TB NAS 硬碟
今年末各家硬碟紛紛開始漲價，往常 Black Friday 多見的 SSD 折扣一下子變得稀有。因此各位有組建 NAS 需求的用家，可以考慮 Toshiba 促銷中的 N300 系列。目前這款硬碟多種容量均有折扣，比如 16TB 型號 US$299 即可入手。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱最新款 Kindle 歷史新低，HK$620 入手實惠閱讀器
Amazon 的平價電子書閱讀器 Kindle 目前正以近 7 折力度促銷，US$80 已是歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人
被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 1 天前
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 18 小時前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 11 小時前
解讀 | 點解紅軍又輸一場？
紅軍如今的表現有如一盤散沙，後防脆弱、中場無影無蹤、前場欠缺進攻火力。近7場聯賽輸了6場，絕對不是一支衛冕冠軍應有的表現。Yahoo 體育 ・ 17 小時前
川普斥烏克蘭領導層不知感恩 澤倫斯基發文致謝
（法新社基輔23日電） 烏克蘭總統澤倫斯基表示，他非常感激許多國家致力促成和平，烏克蘭「感謝美國及每位美國人民」，他本人也「親自感謝川普總統所提供的協助」。美國總統川普（Donald Trump）稍早在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文批評，烏克蘭領導層「對我們的付出毫無感激」。法新社 ・ 1 小時前
AI「脈衝式」耗電驚人！美電網老舊瀕崩潰 專家：電力荒正逼出全球算力大遷徙
無論是美國的一般民眾，還是科技巨頭，都正在經歷一場前所未有的「缺電」困境，而在這場危機背後，一個日益凸顯的「元兇」正是近年來掀起熱潮的 AI。專家最新指出，AI 算力如同「電老虎」，正在瘋狂吞噬美國原本該穩定供應的電力資源，讓本就脆弱的電網雪上加霜。 根據美國能源研究所 (IE鉅亨網 ・ 14 小時前
日否認改變對台立場 已向華闡明高市早苗發言要點
【on.cc東網專訊】中國常駐聯合國代表傅聰上周五（21日）致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗涉華言行闡明中國政府立場。日本內閣廣報官小林麻紀上周六（22日）指注意到中方的信函，而中方聲稱日本改變對台灣問題立場是「毫無根據」。on.cc 東網 ・ 19 小時前
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
英超 ｜伊薩打破利物浦119年來不光彩紀錄
利物浦在英超又輸一場，而且係主場大敗0比3給榜尾球隊森林。累計在過去七場英超比賽中，錄得六場敗仗。紅軍正選前鋒伊薩更打破球會一項 119 年來未曾出現的不光彩紀錄。Yahoo 體育 ・ 1 天前
狗狗因主人住老人院失依靠 獨守舊屋卻遭人投訴要捕捉
【動物專訊】錦上路田心村約4歲的狗狗「大舊」，因主人兩年前入住老人院，他一直獨自留守在荒廢舊屋內，全靠熱心村民餵食才得以維生，然而有些村民卻不打算放過這可憐的狗狗，以他會吠叫嚇到小孩和四處大小便，提出漁護署捕捉他。有義工不忍心看到狗狗被捕捉，因此希望幫狗狗找到暫托或領養家庭。 協助狗狗尋家的熱心市民May Wai表示，大舊的主人在兩年前入住了老人院，留下了大舊在荒廢舊屋內，一些街坊將食剩的飯餸給他，但大部分時間狗狗都沒人理會。她表示，近期有村民想聯絡漁護署捉狗，原因是指狗狗四處大小便，亦有村民指控狗狗嚇到小孩。 她為大舊抱不平，說：「大舊因為以前習慣看門口，所以見到陌生人他會吠，於是就有其他人說要報漁護署把他捉走。」她又形容，大舊其實很溫馴，只要跟他相熟，他便會十分友善。 狗狗已經失去依靠，只是繼續住在他認為是家的舊屋，但還有人想將他趕絕。餵狗義工希望幫狗狗找到暫托或領養家庭，讓他可以安穩地過新生活。 如有意暫托或領養這可憐狗狗，可透過Facebook與May Wai聯絡（ https://www.facebook.com/may.wai.7 ）。 The post 狗狗因主人住老人院香港動物報 ・ 17 小時前
北上女子穿魚尾裙藏229條觀賞魚 羅湖過關遭深圳海關截獲
一名身穿鬆身魚尾裙的女子，近日由香港經羅湖管制站前往深圳時，被深圳海關關員揭發裙内藏有229條活生生的觀賞魚平鰭鰍科魚。am730 ・ 15 小時前