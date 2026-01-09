BlackEyePatch 推出《頭文字 D》30 週年限定膠囊系列

Black Eye Patch /Shuichi Shigeno/Shueisha

重點摘要

BlackEyePatch 推出《頭文字 D》30 週年別注膠囊系列

系列涵蓋連帽衛衣、T 恤及丹寧外套，皆取材自原著漫畫中極具張力的畫面作為主視覺設計

系列將於 2026 年 1 月 9 至 11 日在 Tokyo Auto Salon 率先登場，其後將陸續於更多渠道發售

來自東京的街頭服飾品牌 BlackEyePatch 為紀念《頭文字 D》這部由重野秀一（Shuichi Shigeno）創作的傳奇街頭賽車漫畫，特別推出專屬膠囊系列。整個系列把當代街頭基本款單品，與原著中標誌性畫格及鮮明畫面相結合，營造強烈視覺效果。

系列以厚磅連帽衛衣及圖案 T 恤為主軸，主角 Takumi Fujiwara 與其經典座駕 AE86 Trueno 成為核心視覺焦點。當中最具代表性的單品是一件丹寧外套，通身以多幅經典漫畫場景拼貼成滿版圖案，氣場十足。

《頭文字 D》x BlackEyePatch 膠囊系列將率先於 Tokyo Auto Salon 2026 登場，活動將於 1 月 9 至 11 日在幕張展覽館舉行，有關更大規模公開發售的詳情預計將於活動結束後公布。

