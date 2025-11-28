宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
只需$1清酒任飲！龍亭龍蝦盛宴半價優惠 歎慢煮溏心鮑魚／鐵板原隻野生花龍蝦｜Black Friday優惠2025
尖沙咀龍亭鐵板燒突發Black Friday重磅優惠！兩大皇牌套餐即日起半價開搶，內文即睇：
尖沙咀龍亭鐵板燒突發Black Friday重磅優惠！兩大皇牌套餐在11月28日下午三點在KKday半價開搶，「尊貴魚子醬松本和牛花龍蝦盛宴」午市及晚市都有售，人均低至$594，原隻野生花龍蝦、A5松本和牛、原罐魚子醬等一系列足料揼本海鮮，一次過任你食到盡！另外，餐廳亦推出「極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒」半價優惠，人均$680起，加$1更可無限暢飲清酒2小時，十道海膽、和牛、龍蝦鐵板燒狂歡直接升仙！鐵板燒控即刻mark定鬧鐘搶購，絕對不能錯過！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
尊貴魚子醬松本和牛花龍蝦盛宴半價優惠
餐廳推出「尊貴魚子醬松本和牛花龍蝦盛宴」，午市晚市通殺！一開場已有精選漬物三品、橡果巴馬火腿沙律，原罐魚子醬伴鐵板鱈魚脆片過癮開胃，品嚐奢華的感覺！其後有軟淋入味的慢煮溏心鮑魚；鮮甜彈牙，焦香四溢的鐵板原隻野生花龍蝦；還有油花滿載的A5松本和牛薄燒；再有花膠燉湯暖心，黑松露海鮮炒飯，以及廚師精選是日甜品，完美！
【5折優惠】尊貴魚子醬松本和牛花龍蝦盛宴（午市及晚市適用）
優惠價：$1,188起/2位，人均$594起（
原價：$1,188起/位）
下單可選$111/斤優惠加購阿拉斯加帝王蟹
現場另收原價加一服務費
極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒半價優惠＋加$1清酒任飲2小時
另外，餐廳的另一套餐「極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒」亦相當吸引，菜式包括墨西哥海膽玉子豆腐、塔斯曼尼亞海膽配法國Gillardeaun生蠔皇、白松露海膽蘭王溫泉蛋、北海道海膽燒半熟帶子、紫海膽燒溏心鮑魚、澳洲海膽炒極品松本A5和牛、花膠燉湯、練海膽醬燒澳洲龍蝦、加拿大海膽和牛脂炒飯，樣樣都誠意十足，相信一眾海膽控及海鮮控都會相當滿意，最後套餐就以柚子海膽雪葩清新收尾！再加$1即享清酒無限暢飲2小時，性價比爆燈之餘亦襯到絕！
【加$1清酒任飲2小時】極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒
優惠價：$1,360起/2位，人均$680起（
原價：$1,788起/位）
下單可選$111/斤優惠加購阿拉斯加帝王蟹
現場另收原價加一服務費
龍亭鐵板燒
地址：
尖沙咀山林道 銀座 38 18 樓 (地圖)
佐敦寧波街 27-31 號地下 A-D 號舖 (地圖)
中環德己立街協興大廈 5 樓 (地圖)
大埔翠樂街 11 號美豐花園地下 10 號舖 (地圖)
元朗鳯攸北街 5-7 號順豐大廈地下 36 號舖 (地圖)
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
海俊傑太太莫家慈傳病逝 曾落淚籌換肝醫藥費 獲郭富城等圈中人伸出援手
1994年新秀冠軍海俊傑早前拍片，聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 22 小時前
宏福苑五級大火｜TVB主播陳嘉欣直播報導災情 被網民封為「現實版Man姐」
大埔宏福苑五級大火牽動港人，各傳媒都派員報導，讓市民得知現場情況。TVB派出主播陳嘉欣到現場為6點半新聞報導採訪，再「直踩」到晚間新聞擔任主播。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 21 小時前
宏福苑五級火災 我們離「無人機滅火」還有多遠？
本周四（27 日）凌晨 1 時，在香港大埔火災事故現場，夜空中有多架無人機在火場上方盤旋。現場一名警務人員表示，消防處和警方調用的無人機，主要用於火場偵察與輔助照明。鉅亨網 ・ 5 小時前
宏福苑五級火｜26 歲大埔人集萬人力量送暖 物資過剩急變陣：團結熱血都要理性啲︱Yahoo專訪
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火期間，眾多市民自發出錢出力支援，甚至有庇護中心一夜間出現1800張棉被、1000套禦寒衣物。26歲大埔人Kathy主動統籌大量物資和義工人手，群組一夜間由幾個人增至 7000 人，互不相識的市民不分你我合作，分頭點算大量物資，或擔任車手、步兵調動災民所需，更有屯門、南區、藍田、青衣居民專程往大埔「候命」，依群組消息走位幫忙。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜好心人欲購兩餸飯支援 小店為製250盒提早收舖 老闆霸氣拒收錢：我都想做 D 野
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，棚架起火後迅速蔓延至多幢樓宇，火災造成多人死傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，全城揪心。直至今晨，仍有不少熱心市民與餐廳小店都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手，當中包括有好心人在社交平台上分享一間佐敦兩餸飯小店全力支援大埔的窩心經過。Yahoo Food ・ 3 小時前
宏福苑五級火｜家屬憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約 40 照片 紅十字會在場提供心理支援｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億 業界：額外費用需業主承擔
【Yahoo新聞報道】宏福苑發生五級大火，根據法團文件，宏福苑屋苑既屋苑綜合保險屬於中國太平承保財產全險(Property All Risks)，賠款總上限或是港幣20億元。根據宏福苑業主立案法團公開文件，2024年11月第7次全體委員會議記錄，及12月的第8次全體委員會議記錄，均顯示宏福苑的屋苑綜合保險由中國太平承保，原因是中國太平是唯一有提供報價保險公司，其餘9間保險公司都沒有回覆或無意報價。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
劉嘉玲60大壽奢華宴曝光！梁朝偉「全程低調陪伴放閃」 宴席紅酒藏甜蜜巧思
劉嘉玲11月25日在香港半山豪宅舉辦60歲生日宴，丈夫梁朝偉以黑色棒球外套陪同現身，低調但始終相伴左右。現場以「時光致敬」為主題，從Labubu造型蛋糕到分子料理壽桃包，細節處處可見巧思。姊妹淘 ・ 17 小時前
「國民爺爺」李順載舉殯︱河智苑致悼詞淚流滿面
【on.cc東網專訊】有「國民爺爺」之稱的韓國元老級演員李順載前日凌晨離世，享年91歲，今日舉殯，連日來也有大批韓星到靈堂弔唁，送他最後一程。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
大埔宏福苑五級火｜193郭嘉駿主動運物資 江若琳開店通宵為災民提供食物 藝人落手落腳送暖
大埔宏福苑宏昌閣昨日下午（26日）發生嚴重火災，棚架起火後迅速蔓延，火勢在短短一小時內升至四級，傍晚再升為五級，波及附近多幢大廈。直至今晨，仍未完全救熄火災，火警已造成44人死、279人失聯下落不明，其中包括一名消防員殉職。這場火災成為全港最關注的新聞之一，不少市民與藝人都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手。Yahoo Food ・ 22 小時前
香港高樓火災接近受控 死亡人數繼續上升
【彭博】-- 香港消防處預計將在晚間徹底撲滅高層建築群火災。火勢已造成至少83人遇難，是香港數十年來最嚴重的火災事故。消防處副處長陳慶勇周五凌晨在新聞發布會上表示，目前滅火行動大致完成，會破門進入七棟大樓所有單位，確保無其他被困人士，預計周五上午9時完成。目前尚不清楚火災發生後仍有多少人下落不明。大火席捲的大埔宏福苑住宅區曾居住約4,600人。陳慶勇表示，搜救行動完成後，相關部門將核實失蹤人數。這場始於周三下午的大火直至周四才大致得到控制，但部分公寓仍可見零星火苗。起火點位於耗資3.(第一段起新增消防處發布會內容)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 6 小時前
宏福苑五級火釀44死 3.3億維修期間肇禍 天價大維修工程再成焦點
大埔老牌居屋宏福苑昨日(26日)發生五級大火，截至截稿前，災情已造成44人死亡，56人受傷，當中17人情況危殆，另有279人仍然失蹤。是次火災為繼2008年旺角嘉禾大廈後，本港回歸以來第二宗五級火警。目前四幢大廈火勢已初步受控。28Hse.com ・ 1 天前
香港30年最嚴重大火 公屋「宏福苑」8棟燒掉7棟 空拍直擊大樓群一片焦黑
香港11月26日爆發30年來最嚴重火災，地點在新界大埔地區的公共租住房屋「宏福苑」，8棟大樓中有7棟起火，涉及近2000個住宅單位。這宗「五級火」截至27日早上8時，已知死亡44人，包括1名消防員殉職，另有62人送院治療，其中多人狀況危急，仍有至少279人失聯。 焚燒一夜後的隔日清晨，空拍畫面顯示大樓被燒得焦黑、持續冒出黑煙以及火光，雲梯車持續灌救。警方初步調查顯示，可能是整修工程每層梯廳包滿「發泡膠」，令火勢一發不可收拾，已以「誤殺罪」逮捕三人。 當局出動196輛消防車、98輛救護車，以及1200名消防、救護人員救災。數百名撤離民眾暫時留置在社區中心，披著毯子等候消息，物資持續進駐，有居民表示「太太還在屋內」，生死未卜。 另外有居民表示，當時火災警報器完全沒有響。回顧事發經過，該社區正進行翻修工程，其中一棟32層樓高的大樓外牆「竹棚鷹架」率先起火，火勢延伸至大樓內部，再蔓延到其他建築，深夜時分燒成「火柱」，格外觸目驚心。 該區多間中小學27日停課，而鷹架是否具備防火能力則成為目前輿論焦點之一。有專家呼籲徹查全港工地，若非防火材料應立即更換。Yahoo 國際通 ・ 13 小時前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱宏業建築涉發泡膠封窗 業界解構各物料利弊：法團多選「平靚正」方式︱Yahoo．棚網實測片
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火，外牆竹棚及棚網燒着後，火勢迅速蔓延。當局發現大廈外牆建築物料疑未符合防火標準；在未受波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有易燃發泡膠包封，不排除導致火勢迅速蔓延。據宏福苑工程承建商通告，外牆施工期間會使用發泡膠板將單位外牆玻璃窗遮蓋作保護，以免工程期間有碎沙石擊中玻璃窗。有專家接受《Yahoo新聞》訪問時表示，發泡膠保護性雖較高，但其實「做多咗」；業界多常用瓦通紙來封玻璃窗，但兩者都並非有阻燃性，坦言除非客戶特別要求，才會使用成本較高的噴灑「防火水」做法，或使用防火布。Yahoo新聞 ・ 14 小時前