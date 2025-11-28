Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

只需$1清酒任飲！龍亭龍蝦盛宴半價優惠 歎慢煮溏心鮑魚／鐵板原隻野生花龍蝦｜Black Friday優惠2025

尖沙咀龍亭鐵板燒突發Black Friday重磅優惠！兩大皇牌套餐在11月28日下午三點在KKday半價開搶，「尊貴魚子醬松本和牛花龍蝦盛宴」午市及晚市都有售，人均低至$594，原隻野生花龍蝦、A5松本和牛、原罐魚子醬等一系列足料揼本海鮮，一次過任你食到盡！另外，餐廳亦推出「極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒」半價優惠，人均$680起，加$1更可無限暢飲清酒2小時，十道海膽、和牛、龍蝦鐵板燒狂歡直接升仙！鐵板燒控即刻mark定鬧鐘搶購，絕對不能錯過！

>> 龍亭鐵板燒套餐半價優惠<<

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

尊貴魚子醬松本和牛花龍蝦盛宴半價優惠

餐廳推出「尊貴魚子醬松本和牛花龍蝦盛宴」，午市晚市通殺！一開場已有精選漬物三品、橡果巴馬火腿沙律，原罐魚子醬伴鐵板鱈魚脆片過癮開胃，品嚐奢華的感覺！其後有軟淋入味的慢煮溏心鮑魚；鮮甜彈牙，焦香四溢的鐵板原隻野生花龍蝦；還有油花滿載的A5松本和牛薄燒；再有花膠燉湯暖心，黑松露海鮮炒飯，以及廚師精選是日甜品，完美！

【5折優惠】尊貴魚子醬松本和牛花龍蝦盛宴（午市及晚市適用）

優惠價：$1,188起/2位，人均$594起（ 原價：$1,188起/位 ）

下單可選$111/斤優惠加購阿拉斯加帝王蟹

現場另收原價加一服務費

SHOP NOW

帝王蟹

極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒半價優惠＋加$1清酒任飲2小時

另外，餐廳的另一套餐「極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒」亦相當吸引，菜式包括墨西哥海膽玉子豆腐、塔斯曼尼亞海膽配法國Gillardeaun生蠔皇、白松露海膽蘭王溫泉蛋、北海道海膽燒半熟帶子、紫海膽燒溏心鮑魚、澳洲海膽炒極品松本A5和牛、花膠燉湯、練海膽醬燒澳洲龍蝦、加拿大海膽和牛脂炒飯，樣樣都誠意十足，相信一眾海膽控及海鮮控都會相當滿意，最後套餐就以柚子海膽雪葩清新收尾！再加$1即享清酒無限暢飲2小時，性價比爆燈之餘亦襯到絕！

【加$1清酒任飲2小時】極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒

優惠價：$1,360起/2位，人均$680起（ 原價：$1,788起/位 ）

下單可選$111/斤優惠加購阿拉斯加帝王蟹

現場另收原價加一服務費

SHOP NOW

海膽一流

好吸引！

一眾海鮮控不能錯過

多款菜式以海膽入饌

龍亭鐵板燒

地址：

尖沙咀山林道 銀座 38 18 樓 (地圖)

佐敦寧波街 27-31 號地下 A-D 號舖 (地圖)

中環德己立街協興大廈 5 樓 (地圖)

大埔翠樂街 11 號美豐花園地下 10 號舖 (地圖)

元朗鳯攸北街 5-7 號順豐大廈地下 36 號舖 (地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？