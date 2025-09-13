Blackmagic Design 的 Blackmagic Camera ProDock 將 iPhone 17 Pro 變成超強攝影機

Blackmagic Design

今年 Apple 發表 iPhone 17 Pro 系列時繼續以大篇幅介紹全新相機系統，加上支援 ProRes RAW 及 Genlock 技術，又再一次成為專業及製作人手上的強大攝錄工具。不過單靠 iPhone 17 Pro 還是差些少，通常再配合其他器材使用才可達專業效果，而 Blackmagic Design 就為 iPhone 17 Pro 推出專屬擴充座 Blackmagic Camera ProDock，賦予 iPhone 17 Pro 連接監控、收音及儲存裝備的彈性。

Blackmagic Camera ProDock 備有多個介面，可連接HDMI 監控輸出、米高風、耳機、Genlock及USB-C 外接硬碟等。由於使用 BNC 連接埠，Blackmagic Camera ProDock 能為 iPhone 17 Pro 與 17 Pro Max 提供外接 Genlock 與 Timecode，使不同機位的攝影機都能夠準確同步，而 Blackmagic Camera ProDock 當然可搭配 Blackmagic Camera 應用程式使用。Blackmagic Design 表示這個專屬擴充座售價為 US$295，即日起於 Apple Store 線上商店及全球各地 Blackmagic Design 授權經銷商販售。

