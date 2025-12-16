BLACKPINK再度攜手「日本街頭教父」藤原浩！聯乘系列預覽圖曝光引發熱論

BLACKPINK再度攜手藤原浩

BLACKPINK 再度攜手「日本街頭教父」藤原浩的個人品牌 Fragment Design ，推出全新聯名系列，這是繼 2023 年為 Coachella 音樂節打造的黑粉配色 T 恤後的第二次合作。

Photo Source : IG @jennierubyjane

Photo Source : IG @fujiwarahiroshi

藤原浩近日在社群媒體曝光預覽圖引發熱議，根據圖片系列以黑白為主調，融入 Fragment 標誌性的雙閃電圖案及BLACKPINK 元素，包括 Tote Bag 托特包、T 恤、連帽衫和棒球外套等多款單品，設計簡約卻充滿街頭感，售賣方式與資訊尚未正式公布，已令人相當期待！

Photo Source : IG @fujiwarahiroshi

