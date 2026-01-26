BLACKPINK啟德開騷掀熱潮 內地客湧港超跨年近三成 業界倡跳出人數及消費框框 以盛事推動城市行銷

韓國人氣女團BLACKPINK相隔3年再度來港開騷，上周六首次在啟德體育園主場館，打響全球巡迴「DEADLINE」香港站頭炮，掀起「粉紅」熱潮。除大批「BLINK」(歌迷暱稱)為搶企位前排「神位」，通宵在館外瞓睡袋守候外，啟德零售館一帶有多個應援熱點及打卡位，讓一眾粉絲朝聖。演唱會同時推高訪港旅客數字，演唱會首日內地來港人次逾18.8萬，比跨年多出約4萬，增逾28%。有旅遊業界認為演唱會經濟應升至「城市行銷」層面；另有議員指，旅遊業「留客」方面仍有進步空間，倡推出演唱會優惠套票，增旅客在港過夜意欲。

BLACKPINK全球巡迴演唱會「DEADLINE」香港站，於上周六(24日)在啟德開鑼，是該女團睽違3年再度來港開騷。由於企位不設劃位採「先到先得」安排，大批「BLINK」為搶佔最前排「神位」，各出奇招通宵守候；有人凌晨4時已在場館外鋪睡袋、搬板凳排隊，亦有人清晨起苦等9小時，終於成功「趴杆」佔得第一排。

演唱會效應不僅令啟德一帶人潮洶湧，同時帶動訪港旅客數字。入境處數據顯示，演唱會首日內地訪港人次達188,135，較前個周六增加約3.5萬，亦比除夕跨年多出約4萬。當中以落馬洲口岸人流最多，約4.2萬人次，其次為高鐵西九龍口岸，約4.1萬人次。

成員體驗香港文化 成城中熱話

除舞台上的火熱演出，BLACKPINK成員在港行蹤亦成焦點。其中成員Rosé於演出前在後台品嘗雞蛋仔、經典黑白淡奶茶杯的港式奶茶和咖喱魚蛋，並在大屏幕上露出驚喜神情，為地道美食「加持」。另一成員Lisa則在首晚演出後，翌日低調現身沙田車公廟，素顏戴眼鏡、身穿粉紅色衛衣，手持香燭誠心參拜，隨即在社交平台瘋傳，成為城中熱話。

崔定邦冀積極推動城市行銷

香港旅遊促進會總幹事崔定邦亦有入場欣賞BLACKPINK次場演唱會，他形容現場氣氛熾熱，觀眾來自各地，其中不少為內地旅客。他指出，單日已有18.8萬人次由內地訪港，估計至少2至3萬人專程為演唱會而來，足證「演唱會經濟」已見成效。他強調，「減去演唱會仲有15萬人」，相信除演唱會，故宮博物館的埃及展覽等文化盛事同樣吸引大量旅客，顯示香港本身具魅力。

崔定邦認為，關於「演唱會經濟是否成功」爭論已無必要，「演唱會經濟賺到錢就一定」，重點應放在如何透過盛事帶動更大經濟效益，並推動「城市行銷」。他舉例，BLACKPINK成員在港期間的飲食及參拜片段，已成最有效的軟性宣傳，憑藉她們「潮流教主」身份，或能帶動港式文化成為新潮流。

他提醒，鄰近城市近年積極推動城市行銷，不僅吸引國際巨星舉辦演唱會，更透過高端盛事提升影響力；以美國攀岩傳奇霍諾德(Alex Honnold)徒手攀登台北101並由Netflix直播為例，瞬間令台北登上全球焦點。他直言，「唔好再停留計有幾多人、消費咗幾多。如果停留呢個水平，我哋會輸比其他城市。」

邵家輝

邵家輝：留過夜客仍須努力

批發及零售界立法會議員邵家輝接受本報訪問時表示，因演唱會帶動訪港內地旅客數字雖比除夕跨年多，但認為傳統節日對旅客仍具吸引力，兩者均能為零售、酒店和飲食業帶來經濟效益。然而，邵家輝認為，演唱會經濟推行至今，於「留客」方面仍有極大進步空間，「無論係早啲嚟(香港)又好，遲啲走都得」；建議業界不妨共同協商，推出如「演唱會+酒店」、「演唱會+主題樂園」等組合的優惠套票，相信能豐富旅客旅遊體驗，「計完有賺，可能就會去埋，甚至帶埋家人」。

