BLACKPINK師妹團MEOVV降臨高雄！「人間小貓咪」Ella妝容解析，4招畫出撩人貓系電眼
隨著亞洲明星盛典（AAA）在高雄盛大登場，眾多韓團藝人紛紛抵台，掀起了一股追星狂潮。其中，被譽為BLACKPINK最強師妹團的怪物新人「MEOVV」，成員Ella憑藉著一張獨特的高級厭世臉與極具辨識度的「貓系長相」成為焦點。她那雙彷彿會勾人的眼睛，搭配精緻的混血感妝容，被粉絲封為「人間小貓咪」。想知道如何打造Ella同款既慵懶又魅惑的貓系妝容嗎？今天就來拆解她的4大彩妝重點！
Ella「貓系惡女顏」彩妝 4 大重點解析：上揚眼線 + 開眼頭，拉長眼型
Ella妝容的最大亮點就在於那雙細長的貓眼。
重點：眼線不是無辜的下垂，而是在眼尾處大膽地「向上平拉」，製造出一種銳利、自信的氣勢。
細節：同時會強調「開眼頭」的線條，用眼線筆尖勾勒內眼角，讓眼型更顯細長嫵媚。這種「前尖後揚」的畫法，是打造貓系神韻的絕對關鍵。
Ella「貓系惡女顏」彩妝 4 大重點解析：野生毛流眉，英氣與混血感並存
不同於韓系常見的平眉，Ella的眉毛強調明顯的毛流感與眉峰。
重點：保留眉頭的毛流，甚至會將其梳理得根根分明、向上站立，營造出一種原生的野性美。
眉型：眉尾微微上挑後俐落收尾，帶點歐美風格的英氣，完美平衡了貓眼的嫵媚，增添了一份混血感的高級氣質。
Ella「貓系惡女顏」彩妝 4 大重點解析：束感睫毛，強調眼中到眼尾的眼神張力
為了讓眼神更有神且不被粗眼線吃掉，睫毛的處理非常重要。
重點：Ella的睫毛強調「根根分明」的束感（像太陽花一樣）。
技巧：特別加強眼中到眼尾的長度與捲翹度，甚至會貼上單簇假睫毛來增加份量感，這能縱向放大雙眼，讓眼神看起來更加靈動、有神，像貓咪一樣圓亮卻又深邃。
Ella「貓系惡女顏」彩妝 4 大重點解析：大面積腮紅 + 立體鼻影
為了突顯五官的立體度，修容與腮紅的搭配也是重點。
鼻影：Ella的鼻樑挺拔，鼻影修容從眉頭連接到鼻樑兩側，強調山根的立體感。
腮紅：大面積地掃在眼下與顴骨處，並選擇與唇色呼應的裸粉色或杏桃色，不僅能修飾臉型，還能營造出一種微醺、慵懶的氛圍感，平衡掉眼妝的銳利，增添少女氣息。
