BLACKPINK演唱會周六開鑼 台灣粉絲專程來港買周邊商品 學者冀增配套推動演唱會經濟(謝欣桐報道)

【Now新聞台】人氣南韓女團周六起一連三日在啟德體育園舉行巡迴演唱會，有買不到門票的台灣歌迷特意來港買周邊商品，順道旅遊。有學者認為要提供交通及景點的一條龍配套，才有助擴大演唱會經濟。

人氣南韓女團BLACKPINK演唱會的官方周邊商品，包括香港限定的T恤、襟章等已提早開售，演唱會舉行前夕，在啟德零售館的快閃店外，不少粉絲排隊買心頭好，有台灣旅客買不到演唱會門票，都特意來港買周邊兼旅遊3天。

台灣旅客王小姐：「喜歡Rosé，喜歡Rosé的周邊，我們想買徽章，大概一千港幣。(為甚麼特地來香港？)就是為了Rosé，有些東西只有香港有。會去中環，維多利亞港那邊。」

不少內地粉絲亦提早一天到港。

深圳旅客陳小姐：「把時間安排的充分一點，晚上還可以在香港周邊逛逛，大概就兩、三天，明、後天估計還要去黃大仙吧，預算的話就5000港幣。」

潮汕旅客蔡小姐：「待兩天，就過來看演唱會，順便逛逛，就去旺角那邊買買東西，回深圳那邊住，然後過來，為甚麼不在香港過夜，就是沒有訂到一些特別合適的。」

主辦單位亦在演唱會期間加開多三個售賣點，方便觀眾購買周邊商品。

有經濟學者認為本港的盛事及演唱會經濟發展勢頭良好，可吸引東南亞的中產階層來港，但目前交通或酒店配套仍有不足，未必可吸引旅客到其他景點遊覽。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波：「澳門可以步行或乘搭賭場巴士，可以完成所有行程，吃米芝蓮和購物亦可以，香港有很美麗的郊外，如果推銷我們的郊外、吃海鮮等，一定要想辦法方便旅客，但暫時不是很理想，例如去西貢，發現啟德去西貢有些困難。同酒店業有些折扣，如果演唱會時有套票優惠，讓旅客不用『左撲右撲』，『撲飛』已很辛苦。」

李兆波又期望，主辦單位在演唱會期間多舉辦與粉絲互動的環節，例如簽名會等，延長歌迷留港時間。

