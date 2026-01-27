錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
BLACKPINK演唱會Jennie「戴著墨鏡眼淚」畫面瘋傳，連帶同款Ray-Ban太陽眼鏡狂被詢問
BLACKPINK演唱會香港站完結，也是《DEADLINE》世界巡迴演唱會的終章，四閨女最後都哭成淚人感動不捨，而Jennie「戴著墨鏡眼淚」畫面也在Threads上瘋傳，BLINKS心疼她之餘，連帶同款太陽眼鏡都被詢問！（Threads貼文）
這次Jennie演出期間都很常戴太陽眼鏡，形象酷酷的同時，最後也成為了她用來遮住自己忍不住不捨流淚的狀況。這瞬間被粉絲fan cam拍到，意外地令她的同款太陽眼鏡被詢問。她戴的是Ray-Ban RB2016 Daddy-O太陽眼鏡，她在東京地以及在她的30歲生日照裡也有出現。
除了RB2016，在《like JENNIE》時戴的RB4335都成為酷帥女生的太陽眼鏡目標。
現在當了Ray-Ban代言人，周不時都會戴著品牌的太陽眼鏡，各位Jennie迷不只入手Gentle Monster，又多個目標去買Jennie同款Ray-Ban！
RB2016 Daddy-O 601/31 特價：$899；原價：$1,210
BLACKPINK演唱會Rosé「吃播」粉絲超愛！被唱歌耽誤的「Foodie」？個性真誠的金髮偶像3個圈粉瞬間
高允貞《愛情怎麼翻譯》神顏稱霸！拍戲前舊照被瘋傳？消水腫秘訣徹底減走嬰兒肥
Alo Yoga傳香港開店？疑接手Fortnum & Mason尖沙咀K11 Musea舖位，隨時成為Lululemon勁敵
