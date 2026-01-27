Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

BLACKPINK演唱會Jennie「戴著墨鏡眼淚」畫面瘋傳，連帶同款Ray-Ban太陽眼鏡狂被詢問

BLACKPINK演唱會香港站完結，也是《DEADLINE》世界巡迴演唱會的終章，四閨女最後都哭成淚人感動不捨，而Jennie「戴著墨鏡眼淚」畫面也在Threads上瘋傳，BLINKS心疼她之餘，連帶同款太陽眼鏡都被詢問！（Threads貼文）

（Threads圖片）

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

這次Jennie演出期間都很常戴太陽眼鏡，形象酷酷的同時，最後也成為了她用來遮住自己忍不住不捨流淚的狀況。這瞬間被粉絲fan cam拍到，意外地令她的同款太陽眼鏡被詢問。她戴的是Ray-Ban RB2016 Daddy-O太陽眼鏡，她在東京地以及在她的30歲生日照裡也有出現。

廣告 廣告

（IG@jennierubyjane）

（IG@jennierubyjane）

除了RB2016，在《like JENNIE》時戴的RB4335都成為酷帥女生的太陽眼鏡目標。

（IG@jennierubyjane）

（IG@jennierubyjane）

現在當了Ray-Ban代言人，周不時都會戴著品牌的太陽眼鏡，各位Jennie迷不只入手Gentle Monster，又多個目標去買Jennie同款Ray-Ban！

RB2016 Daddy-O 601/31 特價：$899；原價：$1,210

SHOP NOW

RB2016 Daddy-O 601/31 特價：$899；原價：$1,210

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

BLACKPINK演唱會Rosé「吃播」粉絲超愛！被唱歌耽誤的「Foodie」？個性真誠的金髮偶像3個圈粉瞬間

高允貞《愛情怎麼翻譯》神顏稱霸！拍戲前舊照被瘋傳？消水腫秘訣徹底減走嬰兒肥

Alo Yoga傳香港開店？疑接手Fortnum & Mason尖沙咀K11 Musea舖位，隨時成為Lululemon勁敵