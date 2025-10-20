香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
BLACKPINK演唱會｜Rosé高雄演唱會吃鳳梨酥喝五十嵐 BLINK：明天就要去五十嵐報到！
BLACKPINK Rosé吃鳳梨酥，喝五十嵐！韓國天團BLACKPINK在10月18日、19日於高雄開演唱會，Rosé出場時一邊吃著鳳梨酥，一邊喝著五十嵐進場，引起熱話！不少BLINK都表示要跟Rosé去吃同款鳳梨酥和喝五十嵐。
Rosé吃的是「舊振南」鳯梨酥
Rosé在10月18日的演唱會中登場時，吃著台灣名產鳳梨酥，並露出幸福表情。吃完鳳梨酥後，更拿著台灣連鎖飲品店五十嵐的手搖飲品進場。而到10月19日Rosé在登場時更改吃鹽酥雞，非常可愛！不少BLINK除了表示：「明天就要去五十嵐報到！」，更好奇Rosé吃的鳳梨酥是什麼來頭？答案是品牌「舊振南」的熱賣「小金磚」鳯梨酥！
圖片來源：IG@yushan_love_eat、舊振南網站
