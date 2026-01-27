錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
BLACKPINK演唱會Rosé「吃播」粉絲超愛！被唱歌耽誤的「Foodie」？個性真誠的金髮偶像3個圈粉瞬間
BLACKPINK演唱會香港站結束，也是她們世界巡迴演唱會《DEADLINE》的終站完結日，四閨女最後都哭成淚人，BLINKS們都相當不捨。
BLACKPINK這次的世巡不只看她們跳唱，當中的Solo環節都各有特色，「肉肉」Rosé的「吃播」環節更是網上瘋傳片段之一，大家都會猜每場她會吃什麼。每次看到Rosé吃東西的表情都很有魅力，亦有網民想她開多點吃播，難道Rosé是位被唱歌耽誤的「Foodie」？一起來認識「肉肉」的可愛瞬間。
Rosé在BLACKPINK《DEADLINE》演唱會香港站，三場裡面首先吃了雞蛋仔，之後喝了奶茶，在尾場就吃了咖哩魚蛋。三場的反應都眼睛放大、舉起拇指讚好，作為香港人都很開心她喜歡香港的美食。
至於她的《DEADLINE》演唱會美食名單，有脆友很用心地整合了她每次的「吃播」片段合集，有脆友指Rosé在吃薯條、法棍、炸魚薯條時的反應「太真實」；也有脆友眼利地留意Rosé對於甜食比較有興趣，隨即就有粉絲回應「彩英隨身攜帶軟糖～喜歡甜食不意外」。（Threads貼文）
除了「吃播」環節，Solo表演她都很用心地選曲演唱，在香港站的尾場選了《stay a little longer》，歌詞唱到「Please, won't you stay, stay a little longer, babe?」Rosé都忍不住眼濕濕，在場的BLINKS都聽到很不捨。（Threads貼文）
尾場感言時也表示很感謝BLINKS，「回想起我們剛以 BLACKPINK 的身份出道時，正是因為有 BLINK 的陪伴，我們才能實現這麼多的夢想！雖然過程中也有很多辛苦的時刻，但更多的是值得慶祝和一起分享喜悅的事～想到這些，我的眼淚真的就不自覺地流了下來😭」（Threads貼文）
真誠的個性，也許是Rosé圈粉魅力之一。Jisoo最後有說BLACKPINK下個月會出新歌，而Rosé亦馬不停蹄地前往在2月1日舉行的Grammy Awards葛萊美獎頒獎禮，好快就可以再看到「肉肉」！
