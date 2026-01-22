BLACKPINK香港演唱會2026丨特別交通安排、巴士加開特別路線 即睇啟德體育園入場安排、交通

BLACKPINK《DEADLINE》香港站即將於1月24至26日在啟德體育園主場館舉行，園方公布節目入場流程及入場須知，而港鐵及巴士亦會在離場時段加強服務。粉絲入場前要先做好準備，看清入場流程、交通安排、啟德體育園違禁物品等詳情！

BLACKPINK香港演唱會2026丨啟德主場館場地地圖

場地地圖

BLACKPINK香港演唱會2026丨啟德主場館入場安排

觀眾們除了預留充足時間進行安檢及驗票流程，也不要忘記預留時間購買官方周邊商品。

入場安排

BLACKPINK香港演唱會2026丨啟德主場館入場流程

園方提醒觀眾提早到Cityline指定地點取票，以及按門票上的所屬入場閘口入場。一經掃瞄門票進場後，如需離開則不得再次進入啟德主場館。

BLACKPINK香港演唱會2026丨啟德主場館場地規則與限制攜帶物品

BLACKPINK香港演唱會2026丨啟德主場館票務處及取票處

票務處及取票處

BLACKPINK香港演唱會2026丨啟德主場館建議步行路線

觀眾可參照門票所屬的閘口，從較接近的港鐵站步行進場。

BLACKPINK香港演唱會2026丨啟德主場館入場交通安排

BLACKPINK香港演唱會2026丨啟德主場館離場交通安排

觀眾經「離場易」平台，可以檢視不同離場路線的實時資訊。

BLACKPINK香港演唱會2026丨官方周邊商品售賣處位置及開放時間

BLACKPINK香港演唱會2026丨會場周邊活動

BLACKPINK香港演唱會2026丨啟德主場館特別交通安排

啟德體育園於1月24至26日期間，將實施以下特別交通安排：

泊車

如需預留泊車位，需購買泊車証。

啟德零售館當日的免費泊車優惠將如常換領。

上落客區

建議駕駛人士使用馬頭角道或沐和街上落客。

離場特別巴士服務

宋皇臺道特別巴士站將於散場時增設特別巴士路線。

