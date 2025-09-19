BLACKPINK香港演唱會2026丨加開一場！10.8 BLINK MEMBERSHIP優先購票 搶飛攻略、票價、座位表 世巡《DEADLINE》明年1月登陸啟德主場館

BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站驚喜宣布於1月26日加開一場！《DEADLINE》香港站加場門票將於10月8日優先購票及於10月10日公開售票，Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 可由即日起至9月21日登記優先購票！

BLACKPINK演唱會《DEADLINE》2026香港站詳情

日期: 2026年1月24、25、26日

時間: 晚上6:30

地點: 啟德主場館

廣告 廣告

BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》由韓國高陽綜合運動場出發，其後的演出地點包括倫敦、巴黎、洛杉磯、高雄、紐約、多倫多、新加坡、東京等及香港。

BLACKPINK演唱會2026香港站丨世巡《DEADLINE》明年1月登陸啟德主場館！密切留意搶飛攻略、票價、座位表

BLACKPINK演唱會《DEADLINE》2026香港站票價

企位

$3,499 (BLINK PIT PACKAGE) / $2,899 (BLINK PACKAGE) / $1,899

坐位

$2,299 / $1,899 / $1,499 / $1,099 / $899 / $699

視線受阻坐位

$1,899 / $1,499 / $1,099 / $899

BLACKPINK演唱會《DEADLINE》2026香港站票價

BLACKPINK演唱會《DEADLINE》2026香港站加場場次優先購票詳情

BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票登記

2025年9月19日上午11時至2025年9月21日晚上10時59分

BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票

2025年10月8日中午12時至晚上11時59分

Trip.com優先購票

2025年10月9日中午12時至晚上11時59分

▶︎▶︎▶︎按此直接進入Trip.com購票連結

BLACKPINK演唱會《DEADLINE》2026香港站加場場次售票安排

BLACKPINK演唱會《DEADLINE》2026香港站公開售票詳情

BLACKPINK演唱會《DEADLINE》香港站門票將於10月10日中午12時起在Cityline公開發售。搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。

▶︎▶︎▶︎按此直接進入Cityline購票連結

BLACKPINK演唱會《DEADLINE》2026香港站座位表

BLACKPINK演唱會《DEADLINE》2026香港站座位表

BLACKPINK演唱會2026香港站丨世巡《DEADLINE》明年1月登陸啟德主場館！密切留意搶飛攻略、票價、座位表

BLACKPINK演唱會2026香港站丨世巡《DEADLINE》明年1月登陸啟德主場館！密切留意搶飛攻略、票價、座位表

更多資訊：