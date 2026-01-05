宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
BLACKPINK與My Melody聯名系列1月8日搶先登場！單品陣容超豐富BLINK們切勿錯過
在Jisoo與Hello Kitty合作系列還未正式公布發售之際，BLACKPINK與Sanrio角色My Melody的聯名系列就搶先一步公布即將登場！
My Melody換上BLACKPINK風格造型，淡粉眼影，頭像蝴蝶結還藏有BLACKPINK愛心應援標誌，尾巴亦繫上oversized蝴蝶結超級可愛！部份設計My Melody還手持BLACKPINK應援棒極富巧思。
本次聯名系列商品超豐富，涵蓋羽絨外套、衛衣、T-shirt、帽子、手提包、背包、髮圈等多樣單品，並將於2026年1月8日中午12:00起在Weverse與YGEX線上開賣，之後延伸至日本快閃店、BEAMS門市及1月16-18日BLACKPINK東京DEADLINE演唱會現場，BLINK們切勿錯過！
