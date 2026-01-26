BLACKPINK演唱會｜Rosé啟德個唱變吃播！歎港式奶茶食雞蛋仔 網民競猜尾場食蛋撻/魚肉燒賣
Rosé 將舞台變成大型「吃播」現場，繼頭場食雞蛋仔後，第二場更豪邁歎港式奶茶，即睇內文：
韓國天團 BLACKPINK 世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站正在啟德主場館熱烈開唱！除了勁歌熱舞，成員 Rosé 更將舞台變成大型「吃播」現場，繼頭場食雞蛋仔後，第二場更豪邁歎港式奶茶，表情 Cute 爆全場！即睇成員們如何用廣東話冧爆一眾 Blink！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
Rosé 化身「吃貨」連環食：雞蛋仔後再歎黑白淡奶
BLACKPINK 四位成員狀態大勇，當中 Rosé 對香港地道美食情有獨鍾。在首場演出中，她率先以街頭小食「雞蛋仔」打頭陣，在台上即場試味，滋味得瞪大眼的可愛吃相令全場粉絲瘋狂尖叫。來到25日第二場，Rosé 繼續「吃播」放送！她手持經典的「黑白奶茶」杯，在台上豪邁大歎濃郁的港式奶茶，再次擺出「超好味」的滿足表情，成功將現場氣氛推向高潮。
苦練廣東話 Jennie、Lisa 齊嗌：Blink世一
除了美食攻勢，BLACKPINK 四位成員 Jennie、Rosé、Lisa 及 Jisoo 亦誠意十足。一出場除了展現強勁歌舞實力外，更特別苦練廣東話與香港粉絲交流。 成員們連環用廣東話冧粉，大讚「Blink世一」，令台下粉絲 High 爆！
網民熱議尾場清單：燒賣定乾炒牛河？
隨著演唱會來到尾聲，不少網民已開始對今晚（26日）最後一場的「Rosé 美食名單」展開熱烈競猜。既然雞蛋仔同奶茶都出現過，網民紛紛列出心水名單，包括點心、煎釀三寶、魚肉燒賣、蛋撻，甚至有人建議 Rosé 挑戰難度極高的叉燒飯和乾炒牛河！
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
網民切開「蘋果批」驚見硬物憂食安危機 遭反指孤陋寡聞「代表你今年會好運」
網購平台「如一」遭食環上門巡查 指接獲投訴進食賀年糕點後不適 店方稱「只預售糕券未有現貨」
百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖
逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播
Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！
食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI
尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見
網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
南韓客聞要罰五千元即扣回安全帶 內地客憂長者不懂資訊被處罰(容裕礽報道)
【Now新聞台】陸路口岸的巴士站有雙語告示提醒乘客佩戴安全帶，有內地客乘坐巴士時才知道這條新法例，亦都有原本無扣安全帶的南韓旅客得知最高罰款達到五千元，立即扣回。 港珠澳大橋巴士站的巴士車頭放了雙語提示，上車位亦有職員舉牌提醒佩戴安全帶，免得旅客來到搭車時不知道新規矩，沒有佩戴最高罰款5000元及監禁三個月。內地旅客張小姐：「挺貴，其實5000元挺多，是不是？」內地旅客秋小姐：「可能我們接收消息和資訊沒有那麼快，可能就不知道，像特別是年紀大的老年人，對網絡可能不是很了解。」這對南韓年輕人懂上網但不識中文，一樣無扣。南韓旅客：「(5000元罰款，以及要監禁3個月。)我們不知道。」若然遇到壞了的安全帶，運輸署就建議乘客應通知司機有關情況，同時改坐其他座位。為了配合新規例，有直通巴公司在站頭及車上都貼了告示，提醒乘客佩戴安全帶。內地旅客許先生：「罰錢可以，但行政處罰的話，三個月我感覺有點太嚴重。」周圍都是提示，但都有人無扣。直通巴乘客黃先生：「我都不知安全帶在哪，不好意思。在這，不是不方便，找不到就不找的意思。」直通巴公司指，有了內地經驗後，配合新措施不太難。直通巴公司營運副總監謝蔚俊：「內now.com 新聞 ・ 1 天前
英國兒童肥胖年輕化 四分之一家庭醫生曾接診 4 歲或以下肥胖兒童 與家長溝通具挑戰︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國一項針對家庭醫生的調查顯示，近四分之一的全科醫生曾遇到 4 歲或以下出現肥胖問題的兒童，反映兒童肥胖情況有年輕化趨勢。有醫生形容情況「令人憂慮」，認為已構成公共衞生層面的長遠挑戰。Yahoo 健康 ・ 7 小時前
李亞鵬離婚14年罕見提王菲！直播爆「女兒比較像媽」 李嫣1句話讓他笑噴
2026年1月，李亞鵬在直播中聊到一段與女兒李嫣的舊事，提到「嫣兒比較像她媽媽，不太像我」，一段話引起不少網友討論。姊妹淘 ・ 16 小時前
陳美寶：安全帶新例實施初期 執法會保持人性化
強制佩戴安全帶的新法例今日起正式落實，所有公共交通工具及商用車座位乘客必須繫上安全帶。運輸及物流局局長陳美寶表示，政策核心是保障乘客安全。她引述國際研究指出，若車輛迎面相撞，佩戴安全帶可降低四成死亡風險及七成重傷風險。她強調，措施初期會以教育和宣傳為主，執法時兼顧「情、理、法」，並非以罰款為目的。「粵車南下」申請穩步上升「粵車南下」計劃推行逾一個月，陳美寶指，申請及預約數字符合預期，周末申請量較平日高，並呈持續上升趨勢。她指出，農曆新年是計劃推出後內地首個長假期，期望宣傳及配套能完善。政府計劃半年後將措施擴展至廣東省四個城市，並對增加名額或延長逗留日數保持開放態度。am730 ・ 1 天前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
BLACKPINK獲成龍祝福 第2場挑戰廣東話 Rosé食完雞蛋仔再嘆港式奶茶
K-POP女子天團BLACKPINK紅遍全球，四位成員Jennie、Lisa、Jisoo及Rosé相隔多年再次合體，前日(24日)起一連三天假啟德主場館舉行香港站的世界巡迴演唱會，成龍為BLACKPINK送上花藍，並寫上「Welcome to Hong Kong！Good Show！」Lisa拍下照片並在IG限時動態跟大家分享。am730 ・ 1 天前
名媛望族｜王浩信朗誦悼亡母惹劉松仁江美儀嘴角失守 江美儀解畫偷笑真相
TVB重播劇集《名媛望族》日前引起網絡上廣泛討論，繼江美儀喺與劉松仁嘅爆發戲份中，連續拋出3句英文對白引起迴響，王浩信於大太太韓瑪利病逝後嘅朗誦場口，再成為網絡熱話。日前，有網民表示喺大結局一集中，劉松仁及江美儀竟然偷笑王浩信。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
蛋糕食譜｜香蕉蛋糕 【零難度】
家裡有過熟的香蕉，最好就是做香蕉蛋糕！超簡單，零難度，新手都一定做到！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1Cook1Cook煮一煮 ・ 21 小時前
Alex Honnold徒手攀台北101前食乜？狂吞12粒鼎泰豐「朱古力小籠包」加碳 揭99%植物性飲食清單
美國極限攀岩好手、《徒手攀岩》(Free Solo) 主角 Alex Honnold，於 25 日早上成功挑戰徒手攀爬台北 101 大樓，引發全球關注。到底這位體能超班的大神，在挑戰「世界最高綠建築」前夕吃了什麼來補充體力？原來竟是香港人也非常熟悉的鼎泰豐！Alex 更在訪問中自爆，他在最後關頭瘋狂進食了一款「邪惡」甜點來進行「肝醣超補」(Carb loading)。Yahoo Food ・ 15 小時前
Angelababy高訂服配煙燻妝 顏值依然狀態回勇
【on.cc東網專訊】藝人楊穎（Angelababy）昨晚（24日）現身代言的運動鞋品牌直播，她身穿高級訂製服晚裝上陣，雖然網民對其服裝反應不一，但其長直髮及煙燻妝造型，網民讚「夢回十年前」及有「早期洋娃娃既視感」，感嘆她多年來仍顏值依舊。直播中，Baby大跳「東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點
被封「最佳女朋友」嘅唐詩詠，入行以來僅承認過3段戀情，分別為余文樂、崔建邦及洪永城，但都未能開花結果。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
一周星星 ｜周深初出道「粗框眼鏡男孩」Look曝光 王祖藍超尖銳提問：其實我們是不是一樣高？
早前歌手周深在香港啟德體育園舉行了兩場除夕和元旦演唱會，超過9萬張門票一秒內火速售罄，受歡迎程度可見一斑。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
車銀優陷200億韓元逃稅風波 發文道歉兼為入伍時刻爭議解畫：絕非刻意迴避
有「臉蛋天才」之稱的韓國男星車銀優（Cha Eun Woo）早前陷入逾200億韓元（逾1億港元）逃稅爭議，經理人公司日前表示將「全力配合後續調查作業」。車銀優今日（26日）於社交平台發長文回應，先向社會大眾致歉，並交代自己當日入伍的決定，強調絕非刻意迴避爭議，亦表示將履行相應的責任，好好反省。詳文如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
黃仁勳抵達北京 現身王府中環
據《科創板日報》周一（26 日）報導，知情人士透露，輝達（Nvidia）創始人黃仁勳周日抵達北京，展開 2026 年訪華行程北京站環節。鉅亨網 ・ 19 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
張曼玉法國冒雨摘無花果做果醬 真實狀態曝光 網民錯重點： 外套邊個品牌
61歲影后張曼玉（Maggie）淡出幕前多年，移居歐洲後享受大自然生活，去年開設小紅書帳戶分享近況，日前她上載最新影片，顯示她身處法國波爾多（Bordeaux）的郊外，駕車到路邊停下Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
張曼玉朝聖BLACK PINK啟德騷 Rose讚港迷「世一」
【on.cc東網專訊】韓國人氣女團BLACK PINK昨日（24日）起一連三晚假啟德體育園主場館舉行第3次世界巡迴演唱會《DEADLINE》，成員Rose昨晚多次用英文跟觀眾互動，當她見到大部分粉絲都舉住手機狂影，便用英文說：「我好開心見到大家，大家可以放低電話東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版
近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。姊妹淘 ・ 16 小時前
華遊客憂尼帕病毒 不惜蝕錢取消赴泰行程
【on.cc東網專訊】泰國多座機場近日針對尼帕病毒（Nipah virus）啟動防疫措施，加強篩查來自印度西孟加拉邦（West Bengal）的旅客。內媒周一（26日）報道，儘管泰國尚未出現確診病例，但相關消息已引起部分計劃赴泰度假的中國遊客擔憂，甚至有人寧願承on.cc 東網 ・ 16 小時前
【新聞點評】施政不宜逆行 決策切忌離地
本港政圈近日多事，繼問責局長「換人」傳聞後，還有立法會議員陳家珮逆線行車事件。此外，巴士乘客「強制綁帶」法例昨日正式生效，令不少市民怨聲載道。這3宗新聞某程度上存在關聯，事關高官、議員們高薪厚職，平日出入有司機接送，每年恐怕都不會搭一兩次巴士，對於民間實況可能略嫌「離地」。事實上，本港在1970年代曾經有一位貨真價實的「巴士議員」王霖，由時任港督麥理浩委任進入立法局，傳遞草根聲音，值得現時的管治者借鑑。信報財經新聞 ・ 1 天前