韓國天團 BLACKPINK 世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站正在啟德主場館熱烈開唱！除了勁歌熱舞，成員 Rosé 更將舞台變成大型「吃播」現場，繼頭場食雞蛋仔後，第二場更豪邁歎港式奶茶，表情 Cute 爆全場！即睇成員們如何用廣東話冧爆一眾 Blink！

Rosé 化身「吃貨」連環食：雞蛋仔後再歎黑白淡奶

BLACKPINK 四位成員狀態大勇，當中 Rosé 對香港地道美食情有獨鍾。在首場演出中，她率先以街頭小食「雞蛋仔」打頭陣，在台上即場試味，滋味得瞪大眼的可愛吃相令全場粉絲瘋狂尖叫。來到25日第二場，Rosé 繼續「吃播」放送！她手持經典的「黑白奶茶」杯，在台上豪邁大歎濃郁的港式奶茶，再次擺出「超好味」的滿足表情，成功將現場氣氛推向高潮。

BLACKPINK演唱會｜Rosé啟德個唱變吃播！歎港式奶茶食雞蛋仔 網民競猜尾場食蛋撻/魚肉燒賣（影片截圖）

苦練廣東話 Jennie、Lisa 齊嗌：Blink世一

除了美食攻勢，BLACKPINK 四位成員 Jennie、Rosé、Lisa 及 Jisoo 亦誠意十足。一出場除了展現強勁歌舞實力外，更特別苦練廣東話與香港粉絲交流。 成員們連環用廣東話冧粉，大讚「Blink世一」，令台下粉絲 High 爆！

BLACKPINK演唱會｜Rosé啟德個唱變吃播！歎港式奶茶食雞蛋仔 網民競猜尾場食蛋撻/魚肉燒賣（影片截圖）

網民熱議尾場清單：燒賣定乾炒牛河？

隨著演唱會來到尾聲，不少網民已開始對今晚（26日）最後一場的「Rosé 美食名單」展開熱烈競猜。既然雞蛋仔同奶茶都出現過，網民紛紛列出心水名單，包括點心、煎釀三寶、魚肉燒賣、蛋撻，甚至有人建議 Rosé 挑戰難度極高的叉燒飯和乾炒牛河！

