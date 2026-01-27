BLACKPINK演唱會｜Rosé尾場歎咖哩魚蛋！豎拇指讚好味 盤點巡演「吃播」名單：雞蛋仔/奶茶/鹽酥雞

BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站來到最後一晚（26日），全城 Blink（粉絲暱稱）除了不捨，最期待的莫過於成員 Rosé 的「每日一吃播」環節！繼頭兩場品嚐了雞蛋仔和港式奶茶後，Rosé 今晚終於向這一款「國民級小食」下手，試食後更興奮豎起拇指，場面相當可愛！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

尾場驚喜！Rosé 挑戰港式咖哩魚蛋大讚好味

來到香港站尾場，Rosé 不負眾望，選中了網民票選呼聲極高的港式咖哩魚蛋作為壓軸美食。 在後台準備時，Rosé 試吃了一口魚蛋，隨即露出驚喜表情，並向鏡頭豎起拇指大讚好味，上台前更做出愛心手勢「冧」粉絲，為香港站畫上完美（又美味）的句號。

廣告 廣告

Rosé選中了網民票選呼聲極高的港式咖哩魚蛋作為壓軸美食。(影片截圖)

很想一起吃吧？(影片截圖)

Rosé 試吃了一口魚蛋，隨即露出驚喜表情，並向鏡頭豎起拇指大讚好味。(影片截圖)

回顧香港站「吃播」：雞蛋仔、黑白淡奶最經典

Rosé 這次香港之旅可說是「吃貨本色」盡現。

首場（24日）： Rosé 手拿熱騰騰的雞蛋仔即場試味，一口咬下後露出滿足笑容，可愛食相令全場粉絲尖叫「Cute到爆」。

第二場（25日）： 她手持經典的「黑白淡奶」茶杯，優雅地淺嚐港式奶茶，體驗地道茶餐廳風味。

BLACKPINK演唱會首場，Rosé 手拿熱騰騰的雞蛋仔即場試味，一口咬下後露出滿足笑容。

BLACKPINK演唱會第二場她手持經典的「黑白淡奶」茶杯，優雅地淺嚐港式奶茶。

盤點 BLACKPINK 巡演美食名單：由台灣食到倫敦

Rosé 的「後台吃播」已成為巡演的招牌環節，每到一個城市都會品嚐當地特色。以下為大家盤點她在世界各地的美食戰績，看看哪一款是你的最愛？

香港站： 雞蛋仔、港式奶茶、港式魚蛋

台灣站： 五十嵐珍奶、鳳梨酥、鹽酥雞

倫敦站： 司康 (Scones)、炸魚薯條

巴黎站： 法棍、可頌

紐約站： Pizza、貝果

芝加哥站： Garrett 爆米花

多倫多站： Timbits 甜甜圈球

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

BLACKPINK演唱會｜Rosé啟德個唱變吃播！歎港式奶茶食雞蛋仔 網民競猜尾場食蛋撻/魚肉燒賣

網民切開「蘋果批」驚見硬物憂食安危機 遭反指孤陋寡聞「代表你今年會好運」

網購平台「如一」遭食環上門巡查 指接獲投訴進食賀年糕點後不適 店方稱「只預售糕券未有現貨」

百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖

逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播

Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？