BLACKPINK演唱會｜Rosé尾場歎咖哩魚蛋！豎拇指讚好味 盤點巡演「吃播」名單：雞蛋仔/奶茶/鹽酥雞

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站來到最後一晚（26日），全城 Blink（粉絲暱稱）除了不捨，最期待的莫過於成員 Rosé 的「每日一吃播」環節！繼頭兩場品嚐了雞蛋仔和港式奶茶後，Rosé 今晚終於向這一款「國民級小食」下手，試食後更興奮豎起拇指，場面相當可愛！
尾場驚喜！Rosé 挑戰港式咖哩魚蛋大讚好味
來到香港站尾場，Rosé 不負眾望，選中了網民票選呼聲極高的港式咖哩魚蛋作為壓軸美食。 在後台準備時，Rosé 試吃了一口魚蛋，隨即露出驚喜表情，並向鏡頭豎起拇指大讚好味，上台前更做出愛心手勢「冧」粉絲，為香港站畫上完美（又美味）的句號。
回顧香港站「吃播」：雞蛋仔、黑白淡奶最經典
Rosé 這次香港之旅可說是「吃貨本色」盡現。
首場（24日）： Rosé 手拿熱騰騰的雞蛋仔即場試味，一口咬下後露出滿足笑容，可愛食相令全場粉絲尖叫「Cute到爆」。
第二場（25日）： 她手持經典的「黑白淡奶」茶杯，優雅地淺嚐港式奶茶，體驗地道茶餐廳風味。
盤點 BLACKPINK 巡演美食名單：由台灣食到倫敦
Rosé 的「後台吃播」已成為巡演的招牌環節，每到一個城市都會品嚐當地特色。以下為大家盤點她在世界各地的美食戰績，看看哪一款是你的最愛？
香港站： 雞蛋仔、港式奶茶、港式魚蛋
倫敦站： 司康 (Scones)、炸魚薯條
巴黎站： 法棍、可頌
紐約站： Pizza、貝果
芝加哥站： Garrett 爆米花
多倫多站： Timbits 甜甜圈球
