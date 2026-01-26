BLACKPINK香港演唱會｜Lisa被野生捕獲去拜車公廟 網民大讚：真人身材及素顏皮膚好好

韓國天團BLACKPINK的《DEADLINE》世界巡迴演唱會香港站正於啟德主場館熱烈進行。四位成員的舉手投足均是全城焦點，除了舞台上的強勁演出，她們私下的行程亦令粉絲非常好奇。昨日（1月25日）Lisa就被發現現身沙田車公廟，隨即引起社交平台熱話。

女神親臨沙田轉風車祈求好運

有網民在社交平台上分享相片，表示在香港巡演期間於沙田車公廟「野生捕獲」Lisa。照片中Lisa穿著簡約的私服，雖然戴上眼鏡及素顏現身，但其高挑身形與獨特的星味依舊難掩。

不少粉絲對於Lisa到訪傳統廟宇感到驚喜，這種極具香港地道特色的旅遊行程，展現了她對當地文化的興趣，亦令網民大讚其行程安排十分「貼地」，而且「真人身材及素顏皮膚好好」，更有粉絲表示要立刻乘車前往沙田，看看能否與偶像來個近距離接觸。

Lisa穿著簡約的私服，雖然戴上眼鏡及素顏現身，但其高挑身形與獨特的星味依舊難掩。（圖片來源：➕1🍃（偶尔17:00-18:00开播）@小紅書）

網民大讚其行程安排十分「貼地」，而且「真人身材及素顏皮膚好好」。（圖片來源：➕1🍃（偶尔17:00-18:00开播）@小紅書）

Rosé日本巡演期間逛Donki

除了香港站的趣聞，BLACKPINK 2026年1月中旬在日本東京巡演期間，Rosé亦曾被網民捕獲。當時Rosé在深夜時分現身當地的驚安之殿堂（Don Quijote），穿梭於貨架之間挑選零食。即便是國際巨星，Rosé對於日本各類具備質素的零食與生活小物依然愛不釋手。她專注購物的可愛模樣在網上瘋傳，粉絲笑稱能在Donki遇到世界巨星，絕對是旅遊過程中最幸運的事。

Jennie於東京名場舉辦三十歲生日派對

至於同樣在1月慶祝生日的Jennie，於日本巡迴演唱會東京站期間，便選擇在當地的頂尖潮流夜場1 OAK TOKYO舉辦私人派對。適逢Jennie迎來三十歲生日，派對的規模與質素均屬頂級，現

場佈置極具排場。1 OAK TOKYO位於麻布十番的知名俱樂部，一向深受國際名流青睞。據報當晚現場氣氛非常熱烈，不少日本潮流界名人亦有出席。Jennie在派對中展現了其作為時尚寵兒的社交魅力，不過相關照片流出後，亦有不少粉絲感嘆其慶生方式與她高雅的形象不謀而合。

Lisa曾訪新加坡環球影城

Lisa於2025年11月在新加坡巡演期間，曾被發現現身新加坡環球影城，像小女孩般興奮地與卡通人物合照，展現童心。這次來到香港，不少粉絲都開始物色各大熱點，猜測成員們在完成今晚最後一場香港演出後，會否前往香港迪士尼樂園或海洋公園觀光。

