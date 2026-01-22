BLACKPINK香港演唱會1.24-26啟德登場！官方周邊商品及售賣場地資料大公開，準備課金搶購手燈、城市限定海報

BLACKPINK《DEADLINE》世界巡迴演唱會香港站在1月24-26日，一連三日登陸啟德體育園。各位BLINKS準備看Jennie、Jisoo、Rosé、Lisa四閨女的演出外，周邊商品也是令人很想入手收藏！官方已經發布了完整官方周邊商品及售賣場地資料，鎖定入手心水單品吧！

BLACKPINK《DEADLINE》演唱會周邊商品分了3個地方開售，在中央廣場、啟德主場館二樓啟慶滙以及東營，各位BLINKS記下以下詳情，而且現場不接受現金，要留意付款方式。

BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN HONG KONG

【官方周邊商品 Official Merchandise】

📍售賣處1 — 中央廣場

位置：安檢前

營業時間：

VISA Infinite 優先購買 — 10:00am to 11:30am

VIP 專屬排隊區 — 10:00am 至 演出後

開放予公眾 — 11:30am 至 演出後

位置：安檢後

營業時間：1:00pm 至 演出後 (24及25日）/ 1:30pm 至 演出後 (26日）

📍售賣處2 — 啟德主場館二樓 啟慶滙

位置：會場外入口

營業時間：1:00pm 至 演出後 (24及25日）/ 1:30pm 至 演出後 (26日）

位置：場館內入口

營業時間：3:30pm 至 演出開始 (24及25日）/ 4:00pm 至 演出開始 (26日）

📍售賣處3 — 東營

營業時間：1:00pm 至 演出開始 (24及25日）/ 1:30pm 至 演出開始 (26日）

▹ 設於啟德主場館二樓 啟慶滙（會場外入口）及中央廣場（安檢後位置）的售賣處將於演出完結後繼續營業。

▹ 持五樓門票的觀眾可使用東營及中央廣場的售賣處。

▹ 除中央廣場（安檢前位置）的售賣處，其餘售賣處均只接受即日演出門票持有人使用。

💳付款方式 | Visa / Master / 銀聯 / 支付寶 / 微信支付 / 不接受現金

