BLACKPINK香港演唱會1.24-26啟德登場！官方周邊商品及售賣場地資料大公開，準備課金搶購手燈、城市限定海報

BLACKPINK《DEADLINE》世界巡迴演唱會香港站在1月24-26日，一連三日登陸啟德體育園。各位BLINKS準備看Jennie、Jisoo、Rosé、Lisa四閨女的演出外，周邊商品也是令人很想入手收藏！官方已經發布了完整官方周邊商品及售賣場地資料，鎖定入手心水單品吧！
BLACKPINK《DEADLINE》演唱會周邊商品分了3個地方開售，在中央廣場、啟德主場館二樓啟慶滙以及東營，各位BLINKS記下以下詳情，而且現場不接受現金，要留意付款方式。
BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN HONG KONG
【官方周邊商品 Official Merchandise】
📍售賣處1 — 中央廣場
位置：安檢前
營業時間：
VISA Infinite 優先購買 — 10:00am to 11:30am
VIP 專屬排隊區 — 10:00am 至 演出後
開放予公眾 — 11:30am 至 演出後
位置：安檢後
營業時間：1:00pm 至 演出後 (24及25日）/ 1:30pm 至 演出後 (26日）
📍售賣處2 — 啟德主場館二樓 啟慶滙
位置：會場外入口
營業時間：1:00pm 至 演出後 (24及25日）/ 1:30pm 至 演出後 (26日）
位置：場館內入口
營業時間：3:30pm 至 演出開始 (24及25日）/ 4:00pm 至 演出開始 (26日）
📍售賣處3 — 東營
營業時間：1:00pm 至 演出開始 (24及25日）/ 1:30pm 至 演出開始 (26日）
▹ 設於啟德主場館二樓 啟慶滙（會場外入口）及中央廣場（安檢後位置）的售賣處將於演出完結後繼續營業。
▹ 持五樓門票的觀眾可使用東營及中央廣場的售賣處。
▹ 除中央廣場（安檢前位置）的售賣處，其餘售賣處均只接受即日演出門票持有人使用。
💳付款方式 | Visa / Master / 銀聯 / 支付寶 / 微信支付 / 不接受現金
