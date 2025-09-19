BLACKPINK香港演唱會2026｜加場！1月啟德登場！四閨女巡演前馬不停蹄，4張個人專輯入場前無限Loop

BLACKPINK香港演唱會2026年1月啟德登場！四閨女巡演前馬不停蹄，4張個人專輯入場前無限Loop

BLACKPINK四閨女各自發展了一回，宣布開展世界巡迴演唱會，香港站則在2026年1月24、25日，現加開26日一場，並在啟德主場館（Kai Tak Stadium）舉行！門票開售詳情已公布，各位Blinks一起「BLACKPINK in your area！」之前4位偶像都分別推出了個人專輯，先有Rosé去年底推出《Rosie》，隨後有Jisoo、Lisa以及Jennie，準備好迎接偶像們的音樂禮物吧！

( Getty Images )

(Getty Images)

BLACKPINK世界巡迴演唱會香港站確實日期、地點及門票開售詳情已公布！暫時會在香港開3場，消息發布後確認四閨女會合體演唱，經已令Blinks開心都來不及。四閨女對上一次巡迴演唱會是在2022年10月中開始《BORN PINK World Tour》，隔了一整個2024年之後，終於會在2025、2026年合體跟大家一起Jump！

BLACKPINK世界巡迴演唱會香港站

日期：2026年1月24、25、26日（加場）

地點：啟德主場館（Kai Tak Stadium）

門票開售詳情：

▪️ Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票登記 | Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) Registration Period⁠

2025.09.19 (Fri 星期五) 11AM - 2025.09.21 (Sun 星期日) 10:59PM

▪️ Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票 | Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) Presale

2025.10.08 (Wed 星期三) 12PM - 11:59PM

▪️ Trip.com搶先訂票 | Trip.com Presale

2025.10.09 (Thu 星期四) 12PM - 11:59PM

▪️ 公開發售 General Sale⁠

2025.10.10 (Fri 星期五) 12PM 起onwards

(Getty Images)

(Getty Images)

在BLACKPINK巡演前，四位偶像都各自推出了Solo作品，Rosé在去年底的《Rosie》，當中與Bruno Mars合唱的《APT.》，到現在還是「阿八滋」Loop不停。近期更為《F1》電影原聲大碟唱其中一首作品《MESSY》，各位聽了沒有？

到了今年，Jisoo會在情人節2月14日推出一共4首歌曲的迷你專輯《AMORTAGE》，光看宣傳照已經美不窒息。日前亦來到香港開粉絲見面會，Jisoo唱歌跳舞之外，亦為香港觀眾送來幾句潮語，這位BLACKPINK歐妮甜姐兒很懂得逗粉絲開心呢！

隨後有Lisa的《Alter Ego》會在2月28日推出，Lisa不只有帥到爆炸的《Rockstar》，還有跟西班牙小歌后Rosalia合唱的《New Woman》以及剛發布與Doja Cat、Raye合唱的《Born Again》，繼續帥到不行。隨後，Lisa也登上了美國大型音樂節Coachella演出，她的勁歌熱舞炒熱現場氣氛，很期待屆時世界巡演可以感受到Lisa的舞台魅力。

最後Jennie的《Ruby》在3月7日發行後，整張專輯的合作單位陣容都非常火紅，有跟Dominic Fike合唱的《Love Hangover》，又跟Dua Lipa合作《Handlebars》，說到現在瘋狂洗版的一定是《like JENNIE》，很多IGer、Tiktoker都在 "Who～～Wanna Rock with JENNIE～"，如果屆時又再上映如Coachella一樣精彩表演的話，樂迷們一定非常期待！

相信Blinks在等BLACKPINK合體期待都不會悶倒，聽著她們的個人歌曲都已經餵得飽飽的！

有被Jennie在Coachella的表演火辣到嗎？Jennie女生霸氣魅力金句：討厭我是因為他們成為不了我

