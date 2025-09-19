BLACKPINK香港演唱會2026｜加場！1月啟德登場！四閨女巡演前馬不停蹄，4張個人專輯入場前無限Loop

專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
BLACKPINK四閨女各自發展了一回，宣布開展世界巡迴演唱會，香港站則在2026年1月24、25日，現加開26日一場，並在啟德主場館（Kai Tak Stadium）舉行！門票開售詳情已公布，各位Blinks一起「BLACKPINK in your area！」之前4位偶像都分別推出了個人專輯，先有Rosé去年底推出《Rosie》，隨後有Jisoo、Lisa以及Jennie，準備好迎接偶像們的音樂禮物吧！
BLACKPINK世界巡迴演唱會香港站確實日期、地點及門票開售詳情已公布！暫時會在香港開3場，消息發布後確認四閨女會合體演唱，經已令Blinks開心都來不及。四閨女對上一次巡迴演唱會是在2022年10月中開始《BORN PINK World Tour》，隔了一整個2024年之後，終於會在2025、2026年合體跟大家一起Jump！
BLACKPINK世界巡迴演唱會香港站
日期：2026年1月24、25、26日（加場）
地點：啟德主場館（Kai Tak Stadium）
門票開售詳情：
▪️ Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票登記 | Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) Registration Period
2025.09.19 (Fri 星期五) 11AM - 2025.09.21 (Sun 星期日) 10:59PM
▪️ Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票 | Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) Presale
2025.10.08 (Wed 星期三) 12PM - 11:59PM
▪️ Trip.com搶先訂票 | Trip.com Presale
2025.10.09 (Thu 星期四) 12PM - 11:59PM
▪️ 公開發售 General Sale
2025.10.10 (Fri 星期五) 12PM 起onwards
在BLACKPINK巡演前，四位偶像都各自推出了Solo作品，Rosé在去年底的《Rosie》，當中與Bruno Mars合唱的《APT.》，到現在還是「阿八滋」Loop不停。近期更為《F1》電影原聲大碟唱其中一首作品《MESSY》，各位聽了沒有？
相關文章：跟Rosé親嘴的男生是誰？〈Toxic ‘till the end〉男主角Evan Mock大有來頭，參演新版《花邊教主》的菲美混血兒
到了今年，Jisoo會在情人節2月14日推出一共4首歌曲的迷你專輯《AMORTAGE》，光看宣傳照已經美不窒息。日前亦來到香港開粉絲見面會，Jisoo唱歌跳舞之外，亦為香港觀眾送來幾句潮語，這位BLACKPINK歐妮甜姐兒很懂得逗粉絲開心呢！
隨後有Lisa的《Alter Ego》會在2月28日推出，Lisa不只有帥到爆炸的《Rockstar》，還有跟西班牙小歌后Rosalia合唱的《New Woman》以及剛發布與Doja Cat、Raye合唱的《Born Again》，繼續帥到不行。隨後，Lisa也登上了美國大型音樂節Coachella演出，她的勁歌熱舞炒熱現場氣氛，很期待屆時世界巡演可以感受到Lisa的舞台魅力。
最後Jennie的《Ruby》在3月7日發行後，整張專輯的合作單位陣容都非常火紅，有跟Dominic Fike合唱的《Love Hangover》，又跟Dua Lipa合作《Handlebars》，說到現在瘋狂洗版的一定是《like JENNIE》，很多IGer、Tiktoker都在 "Who～～Wanna Rock with JENNIE～"，如果屆時又再上映如Coachella一樣精彩表演的話，樂迷們一定非常期待！
相信Blinks在等BLACKPINK合體期待都不會悶倒，聽著她們的個人歌曲都已經餵得飽飽的！
SEVENTEEN香港演唱會2025｜出道10週年送給CARAT的暖心金句，男神偶像們如何療癒粉絲心？
TWICE演唱會2025香港｜門票開賣前先發布10周年專輯《THIS IS FOR》預告，子瑜粉紅髮造型美如AI
aespa香港演唱會2026｜四位成員2月來港演唱，Girl Crush自信魅力金句大爆發：人生很短，做自己喜歡的事情，做自己！
