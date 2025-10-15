BLACKPINK高雄演唱會開騷倒數！6大地標打造粉紅燈海 全城應援模式啟動

BLACKPINK高雄開騷倒數！6大地標打造粉紅燈海 全城應援模式啟動

各位「BLINK」是時候在高雄集結了！韓國天團BLACKPINK即將於10月中旬在高雄世運主場館（高雄國家體育場）舉辦《DEADLINE》世界巡迴演唱會，為迎接這場年度盛事，高雄市政府特別舉辦「LIGHT UP高雄IN PINK」活動，從10月13日至10月19日，連續7晚在高雄六大地標點亮夢幻粉紅色燈光。這不單是偶像應援，還把整座城市瞬間染上BLACKPINK專屬顏色變成巨型應援場。各位粉絲絕對要把握機會，在演唱會開始前展開一趟最「Pink」的朝聖之旅！

在「LIGHT UP 高雄 IN PINK」活動中，高雄六大地標將化身粉紅燈海，成為城市級的應援場景。（高雄市文化局、網上圖片）

BLACKPINK再度登陸高雄 全城粉紅應援計劃開催

韓國女團BLACKPINK繼2019年後再度選擇高雄作為巡演站點，10月18、19日兩晚在國家體育場（世運主場館）舉行的《DEADLINE》演唱會，讓她們成為首個兩度登上這個場館的K-pop女團。今次演出規模更勝從前，主辦單位聯同高雄市政府，推出前所未有的「LIGHT UP高雄IN PINK」全城應援企劃。從 10月13日至10月19日，連續七天，每日5:30pm-10:30pm，在高雄6個地標同步點亮代表BLACKPINK的粉紅色燈光，把高雄打造成一座粉紅城市，讓一眾「BLINK」在開show前便能感受到高漲的氣氛，更將高雄的夜色變得格外浪漫與搶眼，這絕對是今年最矚目的城市景觀。

高雄大港橋化身粉紅色燈海，成為BLACKPINK粉絲必到打卡點。橋身在夜色中閃爍粉紅光芒，與水面倒影相映成趣，營造浪漫氣氛。（高雄市文化局）

六大地標變粉紅燈海

「LIGHT UP高雄IN PINK」應援企劃將高雄六大地標同步點亮成粉紅燈海，提前為演唱會暖身。這6個被粉紅色燈光覆蓋的地標分別是：1/ 愛河作為高雄浪漫地標，河岸建築物與橋樑都會亮起粉紅燈；2/ 大港橋這座可旋轉的行人景觀橋，在粉紅燈光映照下更加迷人；3/ 高雄港旅運中心的現代建築配合燈光效果相當搶眼；4/ 高雄流行音樂中心的珊瑚狀外觀在粉紅燈光下，增添幾分夢幻感；5/ 高雄火車站和 6/ 美麗島捷運站，讓一眾一眾「BLINK」在乘搭交通工具時，也能感受演唱會氣氛。這六個點連成一線，形成為一條最潮的「BLACKPINK主題城市遊」路線，絕對是粉絲在演唱會前後必到的打卡目的地。

高雄流行音樂中心的珊瑚狀建築披上粉紅燈光，獨特造型配合燈效格外搶眼。（高雄市文化局）

高雄港旅運中心點亮流線形的粉紅燈，展現科技感與浪漫氛圍的完美結合，成為港區閃亮眼的地標。（高雄市文化局）

美麗島捷運站的光之穹頂配合粉紅燈效，玻璃在特殊燈光下呈現不同色彩層次，成為熱門打卡背景。（高雄市文化局）

愛河兩岸建築物點亮粉紅燈光，河面映照出夢幻色彩，成為粉絲聚集地。（高雄市文化局）

高雄火車站的天花投射粉紅燈光，讓這個交通樞紐成為粉絲抵達高雄的第一個打卡點。（FB@Live Nation Taiwan 理想國）

六大地點，形成一條完美的打卡路線，各位「BLINK」千祈不要錯過。（FB@Live Nation Taiwan理想國）

LIGHT UP高雄IN PINK

點燈日期：10月13-10月19日

點燈時間：5:30pm-10:30pm

點燈6大地標：

愛河（ 地圖 ）

大港橋（ 地圖 ）

高雄港旅運中心（ 地圖 ）

高雄流行音樂中心（ 地圖 ）

高雄火車站 （ 地圖 ）

美麗島捷運站 （ 地圖 ）

BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN KAOHSIUNG

時間：10月18-10月19日

時間： 6:30pm

地點：高雄國家體育場 (世運主場館)

