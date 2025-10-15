BLACKPINK高雄演唱會開騷倒數！6大地標打造粉紅燈海 全城應援模式啟動

專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
各位「BLINK」是時候在高雄集結了！韓國天團BLACKPINK即將於10月中旬在高雄世運主場館（高雄國家體育場）舉辦《DEADLINE》世界巡迴演唱會，為迎接這場年度盛事，高雄市政府特別舉辦「LIGHT UP高雄IN PINK」活動，從10月13日至10月19日，連續7晚在高雄六大地標點亮夢幻粉紅色燈光。這不單是偶像應援，還把整座城市瞬間染上BLACKPINK專屬顏色變成巨型應援場。各位粉絲絕對要把握機會，在演唱會開始前展開一趟最「Pink」的朝聖之旅！
BLACKPINK再度登陸高雄 全城粉紅應援計劃開催
韓國女團BLACKPINK繼2019年後再度選擇高雄作為巡演站點，10月18、19日兩晚在國家體育場（世運主場館）舉行的《DEADLINE》演唱會，讓她們成為首個兩度登上這個場館的K-pop女團。今次演出規模更勝從前，主辦單位聯同高雄市政府，推出前所未有的「LIGHT UP高雄IN PINK」全城應援企劃。從 10月13日至10月19日，連續七天，每日5:30pm-10:30pm，在高雄6個地標同步點亮代表BLACKPINK的粉紅色燈光，把高雄打造成一座粉紅城市，讓一眾「BLINK」在開show前便能感受到高漲的氣氛，更將高雄的夜色變得格外浪漫與搶眼，這絕對是今年最矚目的城市景觀。
六大地標變粉紅燈海
「LIGHT UP高雄IN PINK」應援企劃將高雄六大地標同步點亮成粉紅燈海，提前為演唱會暖身。這6個被粉紅色燈光覆蓋的地標分別是：1/ 愛河作為高雄浪漫地標，河岸建築物與橋樑都會亮起粉紅燈；2/ 大港橋這座可旋轉的行人景觀橋，在粉紅燈光映照下更加迷人；3/ 高雄港旅運中心的現代建築配合燈光效果相當搶眼；4/ 高雄流行音樂中心的珊瑚狀外觀在粉紅燈光下，增添幾分夢幻感；5/ 高雄火車站和 6/ 美麗島捷運站，讓一眾一眾「BLINK」在乘搭交通工具時，也能感受演唱會氣氛。這六個點連成一線，形成為一條最潮的「BLACKPINK主題城市遊」路線，絕對是粉絲在演唱會前後必到的打卡目的地。
LIGHT UP高雄IN PINK
點燈日期：10月13-10月19日
點燈時間：5:30pm-10:30pm
點燈6大地標：
BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN KAOHSIUNG
時間：10月18-10月19日
時間： 6:30pm
地點：高雄國家體育場 (世運主場館)
