去年涉快速公路意外13死 最右線或收緊限制
BLACKPINK Jennie「願望咒語」白背心大熱！$500就買到，原來跟Lisa「瞎忙褲」同一潮牌Praying出品
BLACKPINK 成員 Jennie 的私服穿搭經常成為討論目標，她近期身上那件印有獨特標語的吊帶白背心，簡約卻充滿個性，立刻成為全網熱搜。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
這件備受矚目的單品，原來是來自美國小眾品牌 Praying，而這個品牌，正是與 Lisa 曾穿過的「瞎忙褲」出自同一潮牌 Praying ！
美國小眾品牌 Praying 以黑色幽默風席捲潮流圈，成為韓星私服新寵。它的設計大膽而直接，將流行文化、幽默句子巧妙地融合在服裝當中，創造出充滿話題性和辨識度的服飾。這讓 Praying 迅速成為韓星們的私服新寵，BLACKPINK Jennie 與 Lisa 也穿了 Praying 單品。
Jennie 這次穿上的「Please Please Please Let Me Let Me Let Me Let Me Get What I Want」吊帶背心，以 Times New Roman 字體印上趣味歌詞，售價僅 HK$491，親民價格兼具高吸睛度，完美詮釋街頭時尚。想復刻Jennie風格？快入手這款必備單品！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Lacoste昔日是老爸穿的品牌，現在被新生代熱捧！網球風穿搭Tenniscore必備爆紅6款單品有哪些？
Starbucks出運動網球袋超靚！與Lacoste首度聯名5.22登場，袋子、Cap帽、折疊椅、大毛巾全部都想擁有
其他人也在看
男神形象崩壞 坂口健太郎曾背同居女友暗撻永野芽郁
【on.cc東網專訊】早前曾來港舉行見面會的34歲日本男神坂口健太郎，近年憑暖男形象紅遍亞洲，連韓國女團BLACK PINK成員Lisa亦邀他拍MV自肥。不過，原來男神早已名草有主。今日(10日)，有日本雜誌爆料坂口與比他年長3歲的化妝師女友拍拖長達4年，兩人於東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
陳奕迅親生阿哥曝光 十足雙胞胎震驚全網
歌神陳奕迅 (Eason) 一向十分疼錫家人，他與他的爸媽和哥哥的感情亦十分好。他曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，分享自己童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，原因是他怕死：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，令他衝破了心理障礙，甚至愛上了英國。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
心理測驗｜把手伸出來看看，憑「單手姿勢」測出潛在人格個性！
你有沒有想過，一個簡單的伸手動作竟然能透露出你的性格秘密？當有人突然對你說「把手伸出來看看」，你會下意識伸出一隻手，做出什麼姿勢？這個輕鬆有趣的心理測驗將透過你的直覺選擇，揭開你的真實個性（你在別人眼中的樣子）和潛在人格（內心深處的傾向）！準備好了嗎？快來選一個姿勢，看看你的內心世界是什麼模樣！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
政府上半年收到3.6億元酒店房租稅 無計劃調整稅率
【Now新聞台】政府今年上半年收到3.6億元酒店房租稅，佔全年預算大約三成七。 財庫局書面回覆議員質詢，提到上半年每月約有近9萬間房間需要繳付3%酒店房租稅，政府在第一季及第二季分別收到1.9億元及1.7億元相關稅款。當局指，上半年平均酒店入住率以及過夜旅客人次，比去年同期分別上升2%及7%。引入房租稅並不會影響旅客來港意欲，預料今年下半年的入住率將會比上半年高，會繼續豐富香港旅遊產品及體驗，而現時無計劃再調整酒店房租稅稅率。#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
55歲宣萱姐姐「人緣好」魅力爆發！「成功登上熱氣球」的四大花旦之一，跟上潮流玩Threads與網民互動
宣萱近日擔任林家謙演唱會嘉賓，驚喜登場帶起壓軸高潮，曾為 TVB 「四大花旦」之一的宣萱，更跟上潮流與網民互動親民貼地，「人緣好」魅力大爆發！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
雲鋒金融(00376.HK)附屬雲鋒證券獲准提供虛擬資產交易
雲鋒金融(00376.HK)公布，全資附屬雲鋒證券正式獲證監會批准，將現有第一類(證券交易)受規管活動的牌照升級為透過在證監會持牌平台上開立綜合賬戶的安排下，提供虛擬資產交易服務。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
優才書院教員北上教學照片曝光 校方辯稱「示範課」 教局：勿借「姊妹學校」作幌子｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】早前《Yahoo新聞》報道，本港直資中學香港優才（楊殷有娣）書院疑與中山院校聯合執教香港DSE課程，惟優才強調僅屬姊妹學校交流，不存在聯合執教。惟《Yahoo新聞》進一步翻查內地教育機構文宣及照片，發現香港優才書院疑多次派員到內地多間中學交流時教授不同學科課程，並為內地生講述「JUPAS策略」。該校有教職員透露，近年優才頻頻派員北上後，確實多了不少內地插班生。教育局覆稱十分關注事件，已要求校方提交詳細報告交代事件。教局重申，直資中學為公帑資助學校，所得政府撥款須向公眾問責，不應指派教師到其他學校任教。校方則辯稱，老師交流只作「示範課」，並非講課；惟記者查詢後，部份文宣被下架，包括教職員疑在廣州教學的照片等內容。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
大閘蟹連片皮鴨放題人均$80起！羲和雅苑放題突發1折起 任食馳名羲和烤鴨/清蒸大閘蟹/鮮蝦炸雲吞（同場加映點心烤鴨放題）
適合全家大小一起去飲茶的中菜館「羲和雅苑」東涌分店及尖沙咀分店，限定推出點心及片皮鴨放題買一送一優惠！90分鐘可任食多款特色點心、小食、主食及甜品，包括了蟹籽燒賣、晶瑩蝦餃，也有紅豆糕、豌豆黃、陳皮紅豆沙、薑汁小桃膠等，款式豐富絕對夠誠意！更意想不到的是，連馳名羲和烤鴨都可以任食，人均也只需$114起，性價比極高！除此之外，餐廳同時亦推出精品大閘蟹烤鴨放題，人均低至一折只需$80，即可隨意品嚐北京烤鴨、清蒸大閘蟹，亦可從中再選磯煮鮑魚、黄扒魚肚、清酒鵝肝、燕窩濃湯菜膽等用料不菲的菜式，誠意十足！以上優惠9月10日下午三點在KKday搶購，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 19 小時前
女生生理期這樣過最舒服！4大舒緩技巧＋療癒系必備好物清單
4個舒緩生理期不適的技巧1. 熱敷暖宮，減緩緊繃用熱水袋或暖暖包敷在下腹部，能促進血液循環，讓經痛減輕不少。熱敷同時還能幫助身心放鬆，帶來安定感。2. 輕柔伸展，釋放壓力像「貓牛式」或「嬰兒式」等簡單瑜伽動作，都能舒展腰背與骨盆，改善下腹與腰部的緊繃。...styletc ・ 1 天前
家裡10蛇亂竄！夫妻網購盆栽竟藏蛇卵網嚇瘋
[NOWnews今日新聞]出門旅遊家裡竟變蛇窩！中國雲南一對夫婦上月出門旅遊一週，返家時卻發現家裡爬滿好幾條蛇，急忙報警求助專業人士，事後推測，10隻小蛇可能是從網購的盆栽中爬出，引發網友熱議。中國《...今日新聞 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（09/09-13/09）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，759阿信屋有機甘栗仁 $24/2件、OKF蘆薈汁/蘆薈西瓜汁 $15.9/2件、萬字濃味醬油1L $21.5/件、卡樂B The 厚切薯片 $17.9/2件！YAHOO著數 ・ 1 天前
踢開馬斯克 甲骨文主席Ellison成全球首富
甲骨文(ORCL.US)周三最新飆升41%，公司單日市值大增逾2,780億美元，帶動董事長艾利森取代特斯拉(TSLA.US)創辦人馬斯克，首次成為全球首富。 據彭博億萬富翁指數，以艾利森持股量，其身家單日飆升約1,000億美元，增至3,930億美元，超過馬斯克的3,850億美元，是該指數有史以來錄得的最大單日增幅。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
東亞「債主變業主」 7.9億承接陳紅天歌賦山道15號銀主盤
原由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有的山頂歌賦山道15號豪宅銀主盤，上月中旬以7.9億沽出。資料顯示，新買家為東亞銀行(0023.HK)，價格較陳紅天2016年屋地買入價21億元，大幅低出約13.1億或約62%(未計重建等開支)。成交實用呎價約4.37萬元。AASTOCKS ・ 14 小時前
Swatch限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片
香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及am730 ・ 1 天前
郭藹明劉青雲貼地食茶餐廳被集郵 影帝夫婦素顏狀態佳被讚親民沒架子
1991年港姐冠軍郭藹明與影帝丈夫劉青雲向來都是娛樂圈中的模範夫婦，他們最近在茶餐廳用餐時被網民野生捕獲，二人獲讚貼地沒架子且保養得很好。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
蘋果推iPhone 17系列 歷來最輕最薄
蘋果(AAPL.US)周二舉行產品發布會，宣布推出iPhone 17系列新款手機，配備A19晶片，採用3納米晶片製程；且推出蘋果迄今最輕薄手機iPhone Air，均於本周五(12日)晚上8時接受預購，9月19日正式發售。於發布會後，蘋果股價最新急跌1.5%。 iPhone 17將配備更大的6.3吋螢幕，邊框更小，並增強了設備內建人工智慧功能；將提供五種顏色，包括薰衣草紫、霧藍、黑色、白色和鼠尾草綠，售價由799美元起，本港售價為6,899港元起。iPhone 17 Pro將採用鋁製外殼，且是迄今為止最好的相機系統，售價由1,099美元起，Pro Max售價則由1,199美元起，本港售價為9,399港元起。 蘋果表示，iPhone Air厚度為5.6毫米，並採用A19 Pro的晶片，提供白色、金色、黑色和天藍色四種顏色，售價由999美元起，本港售價為8,599港元起。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 14 小時前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
加密資產｜獲虛擬資產交易牌照 馬雲再在香港金融界擴張 雲鋒金融股價一度升近四成
萬通保險母公司雲鋒金融集團（00376）宣布重要業務突破，旗下雲鋒證券成功獲得香港證監會批准，將現有第一類證券交易牌照升級為可提供虛擬資產交易服務。此消息刺激雲鋒金融大升28%，收報5.42元，盤中更曾高見5.95元，升逾40%，反映市場對其進軍加密貨幣領域的樂觀預期。BossMind ・ 12 小時前