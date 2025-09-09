BLACKPINK Jennie「願望咒語」白背心大熱！$500就買到，原來跟Lisa「瞎忙褲」同一潮牌Praying出品

BLACKPINK 成員 Jennie 的私服穿搭經常成為討論目標，她近期身上那件印有獨特標語的吊帶白背心，簡約卻充滿個性，立刻成為全網熱搜。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

這件備受矚目的單品，原來是來自美國小眾品牌 Praying，而這個品牌，正是與 Lisa 曾穿過的「瞎忙褲」出自同一潮牌 Praying ！

（IG@jennierubyjane）

（IG@lalalalisa_m）

美國小眾品牌 Praying 以黑色幽默風席捲潮流圈，成為韓星私服新寵。它的設計大膽而直接，將流行文化、幽默句子巧妙地融合在服裝當中，創造出充滿話題性和辨識度的服飾。這讓 Praying 迅速成為韓星們的私服新寵，BLACKPINK Jennie 與 Lisa 也穿了 Praying 單品。

廣告 廣告

（IG@lalalalisa_m）

（IG@lalalalisa_m）

Jennie 這次穿上的「Please Please Please Let Me Let Me Let Me Let Me Get What I Want」吊帶背心，以 Times New Roman 字體印上趣味歌詞，售價僅 HK$491，親民價格兼具高吸睛度，完美詮釋街頭時尚。想復刻Jennie風格？快入手這款必備單品！

SHOP NOW

（Praying圖片）

（Praying圖片）

Coach從「媽媽手袋」變GenZ寵兒！Anne Hathaway助攻再登熱搜，這5款親民價手袋要鎖定

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Lacoste昔日是老爸穿的品牌，現在被新生代熱捧！網球風穿搭Tenniscore必備爆紅6款單品有哪些？

Starbucks出運動網球袋超靚！與Lacoste首度聯名5.22登場，袋子、Cap帽、折疊椅、大毛巾全部都想擁有

「溫布頓白色穿搭」顯貴氣有錢穿搭示範！從凱特王妃到妮歌潔曼，看網球賽事都有焦點造型