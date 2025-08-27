天文台料低壓區本週中入南海
BLACKPINK Jennie「心口蕾絲愛心上衣」被熱搜！性感又時尚的最新私服同款品牌大公開
相信不少人最近都被 BLACKPINK 成員 Jennie 最新私服照中的蕾絲上衣深深吸引！這件單品以其獨特的心口設計，將性感與時尚完美結合，再次引爆社群熱議。如果你也想學會像 Jennie 一樣，穿出高級性感的時尚氣場，不妨鎖定以下幾件重點單品，跟上 Jennie 的穿搭腳步！
Jennie同款時裝1）Collina Strada 蕾絲上衣
來自紐約的小眾品牌 Collina Strada，以鮮明色彩與可持續設計理念受到關注。這件 Navy Flower Stripe 上衣採用寬鬆剪裁，靈感來自復古襯裙，絲緞質地搭配細緻蕾絲，柔美中帶點慵懶氣息，輕易穿出不費力的精緻感。
Jennie同款時裝2）ERA 牛仔褲
ERA 是韓國近期極受歡迎的牛仔品牌，主打復古版型與高品質面料。這款牛仔褲採用低腰 oversized 設計，呈現鬆身線條，同系列備有淺藍、灰藍、黑與白色等多種顏選擇。經典水洗效果非常百搭，簡單配一件上衣就已經很有風格！
Jennie同款時裝3）Patek Philippe Golden Ellipse 腕錶
Jennie 佩戴的這枚 Patek Philippe Golden Ellipse ，以 18k 黃金錶殼配藍色錶盤，鏈帶也採用同材質打造。橢圓造型古典優雅，低調卻極具分量，完美融入日常搭配，輕輕一抬手，便是無聲的品味宣言，絕對是值得收藏的經典之作。
相關文章：BLACKPINK Jennie巴黎私服「別惹我」白Tee全城熱搶！史上最親民同款只需$212，小資女們不要錯過
