不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
BLACKPINK粉色風暴來襲！穿上Jennie同款造型：賽車風、運動裝、瑪莉珍鞋…自帶LIKE JENNIE女神光環
迎接即將登場的BLACKPINK演唱會、BLINK準備好了嗎？粉色風暴蓄勢待發！從舞台魅力到日常風格，Jennie總能在甜酷與率性之間自由切換，每次現身都掀起女神同款熱潮。這次搶先精選Jennie代表性造型，輕鬆跟上時尚女王的LIKE JENNIE穿搭！
JENNIELOOK：賽車風潮、Blokette混搭運動風
Blokette風潮將運動基因與少女元素完美融合，JENNIE當然也穿上身，張揚的賽車圖騰與運動風格完美融合，透過Jennie的穿搭展現出更具態度及魅力的運動風潮。
JENNIELOOK：ONE TONE運動套裝、低調街頭老錢風
可以像JENNIE一樣，以乾淨俐落的髮型與全身同色系運動套裝，少量配飾增加細節點綴，將經典運動風穿出毫不費力的高級時髦感。搭配最流行的瑪莉珍運動鞋，展現可塩可甜的魅力～
JENNIELOOK：外套／上衣 X 短版廓形、LIKE JENNIE甜辣魅力
JENNIE在舞臺上的戲劇張力，透過短版廓形大幅度增加露膚度，adidas Originals秋季新品以短板三線外套或長袖搭配短板廓形，鮮豔明亮的配色，為整體造型增添甜辣魅力。
JENNIELOOK：外套 X 針織，秋季學院風
當經典三線外套遇上針織紋理，為運動輪廓增添質感，JENNIE選穿洞洞透膚設計帶點迷人性感，下半身穿上超短棉質百褶裙拼接蕾絲，甜美少女心爆棚，簡直是女人味與可愛的完美結合～
JENNIELOOK：時髦聯名SONG FORTHE MUTE系列
日前Jennie於世界巡回演唱會中巴黎演唱會後分享演唱會上花絮照片，其中一席身著BLACKPINK團服與腳上TAEKWONDO MEI W SFTM鞋款格外引人注目。柔軟鞋面與作舊處理，將粗獷與精緻完美拿捏，想入手Jennie同款穿搭的Blink不容錯過！
看更多 CTWANT 文章
金鐘60女星紅毯C位戰！Lulu攜陳漢典甜放閃、安心亞背殺全場、大霈連換兩套戰袍氣場全開
時尚人都來報到！女星最愛Cafuné在信義區開快閃店、荷包要失守了…極簡控必收aeom美到直接下單
其他人也在看
多啦A夢巡迴展11月登陸高雄！神秘「朋友召喚鈴」首度登場 門票優惠81折、必睇12米高巨型公仔
多啦A夢要從台北南下到高雄了！繼今年6月在台北華山文創園區舉行展覽後，《100%多啦A夢&friends 巡迴特展-高雄站》將於11月14日至2026年2月22日進駐高雄國立科學工藝博物館。今次高雄站最矚目的打卡位，莫過於12米巨型充氣多啦A夢！展覽集結超過100款造型各異的立體哆啦A夢公仔、藤子・F・不二雄復刻工作室、珍貴原畫手稿，配合沉浸式微型劇場與3D光雕投影，還有高雄站神秘主角登場，完全是粉絲夢想成真的場景。Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
BLACKPINK演唱會｜Rosé高雄演唱會吃鳳梨酥喝五十嵐 BLINK：明天就要去五十嵐報到！
BLACKPINK Rosé吃鳳梨酥，喝五十嵐！韓國天團BLACKPINK在10月18日、19日於高雄開演唱會，Rosé出場時一邊吃著鳳梨酥，一邊喝著五十嵐進場，引起熱話！不少BLINK都表示要跟Rosé去吃同款鳳梨酥和喝五十嵐。Yahoo Food ・ 21 小時前
Krystal「人間Polo」千金穿搭示範，「冷衫＋短褲」簡單易學保暖又適合廿度涼意天氣
天氣終於有點涼意，在廿度之下的涼意溫度，薄外套或薄冷衫、恤衫又是時候出動！至於這些單品的穿搭天才有誰呢？來參考「人間Polo」Krystal鄭秀晶的Polo Ralph Lauren穿搭示範吧！以這上薄上衣配短褲，散發Old Money老錢千金風格，超好看的！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
唐綺陽勁減26kg「瘦成閃電鉛筆腿」登上金鐘獎紅毯！3大「國師減肥心法」大公開，超自律「管控嘴巴」戒掉手搖飲品
被封為「台灣國師」的星座專家唐綺陽，近日出席第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮時，瘦成一道閃電踏上紅毯，讓大家也十分好奇她的「國師減肥法」，到底是如何狠地減重 26 公斤？一起來看看吧！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
藍田聖保祿中學指已成立危機小組跟進教師約學生赴酒店事件｜港失業率升至 3.9% 三年最劣｜岑麗香自爆新人時期遲到令大前輩苦等｜10 月 21 日・Yahoo 早報
有自稱藍田聖保祿中學學生在網上申訴，指該校一名男教師以「想傾心事」為由相約去酒店，並要求與該名女學生發生關係。教育局要求學校嚴肅跟進及交代事件。校方回覆表示高度關注事件，已即時成立危機處理小組跟進，並已向教育局匯報。校方稱目前正等待事件中的人士儘快直接聯絡學校，將全力跟進及提供支援，並重申堅定維護學生的安全。該名女學生周日曾在 Threads 稱，校方已聯絡她，「但暫時未正式傾」。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
5大秋冬靴款推介！Rockfish/Leather Lab/Charles & Keith $2000內無痛入手！舒適時尚上班與聚會都能穿着
Read the latest lifestyle and beauty article about 5大秋冬靴款推介！Rockfish/Leather Lab/Charles & Keith $2000內無痛入手！舒適時尚上班與聚會都能穿着 from Jessica HKJESSICA ・ 1 天前
下月歐霸迎特拉維夫 維拉籲球迷勿染政治
【Now Sports】英格蘭超級聯賽球隊阿士東維拉，下月初會在歐霸盃迎戰以色列的特拉維夫馬卡比，維拉方面已經作出呼籲，希望支持者不要帶展示政治色彩標語及橫額到球場。由於以色列在加沙地帶的戰事，令到不少國家的人民反對以色列，而這場歐霸盃比賽，作為該國代表球隊的特拉維夫馬卡比，下月6日作客到英格蘭時，自然成為「敏感」對象，而覆蓋維拉公園的安全諮詢小組，在警方建議下，提議不讓客軍球迷到時進入伯明翰市，惹來不少批評。英國政府指出，以讓雙方球迷屆時比賽，可安全地進入球場觀看比賽的各種工作，目前仍在進行中，只是特拉維夫馬卡比稱，會拒絕接受維拉所分配予客軍球迷的門票。至於維拉方面周二發聲明，到時比賽不會讓球迷帶有政治色彩的橫額及標語進入場內，除了即時將這些支持者摒諸門外，更可能會判以往後比賽的入場禁令。now.com 體育 ・ 6 小時前
日本火山動態再受關注！5座活火山列入重點監測名單、東京都有？
日本天災，除地震外，亦要擔心火山爆發。日本政府火山調查委員會近日公布最新評估結果，從全國111座活火山中選出5座列為重點評估對象，東京都、群馬縣、青森秋田縣、北海道內的火山外，還有今年非常活躍的鹿兒島霧島山新燃岳，引起外界對火山活動的再度關注。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren官網低至3折！「人間Polo」宋仲基、Krystal必備恤衫／冷背心，過500款減價產品
11月都未到，不少品牌陸續搶閘推出雙11優惠2025！今年Yahoo購物專員會繼續為大家搜羅最新及至抵買的名牌手袋、服飾及波鞋產品。而來自美國的人氣品牌Polo Ralph Lauren官網已經率先推出雙11優惠限時低至3折，當中有數百款男女裝服飾有平，包括皇牌冷衫、恤衫、Polo衫、Hoodie等，不少款式折後比正價足足平近幾百元，平時嫌貴一直忍手的話，現在特價絕對是大手入貨的好機會！Polo Ralph Lauren官網買滿$1,000即有免運費送貨，一、兩件產品都可以輕鬆達標。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
「真．法國女人」特質，由美魔女上司Sylvie教你！灑脫帥氣完勝女主Emily
Netflix愛情輕喜劇《Emily in Paris》，其異國戀愛劇情極具爭議。在云云討論當中，美魔女老闆Sylvie Grateau（Philippine Leroy-Beaulieu飾）也是焦點，除了因為Sylvie的法式穿搭好品味之外，還有哪些特質備受大家喜愛，完勝大家口中的「討厭鬼」Emily（Lily Collins飾）？Yahoo Style HK ・ 17 小時前
潤娥「腿精」纖瘦長腿這樣練成！跟韓國美女健身Youtuber學「瘦腿操」，14日修緊大腿肌肉線條
看見潤娥和Jennie、Liza等BLACKPINK成員那雙無敵修長的美腿，是不是超羨慕？別擔心，韓國超人氣健身Youtuber Mizi來傳授「長腿練成術」啦！Mizi在Youtube擁有266萬訂閱粉絲，她的中低強度影片超適合新手，無跑跳、無負擔，專攻瘦腿線條，讓你在家輕鬆變成韓系美女。想知道怎麼練？快跟上這篇瘦腿操教學，14天見效！Yahoo Style HK ・ 1 天前
美國判決牽連蘇丹暴行 法國巴黎銀行股價重挫逾7％
（法新社巴黎20日電） 法國最大銀行「法國巴黎銀行」（BNP Paribas）因美國法院近日裁定其須為蘇丹暴行負責，今天股價重挫逾7%。美國紐約一個陪審團17日裁定，法國巴黎銀行曾協助前蘇丹統治者巴席爾（Omar al-Bashir）政權運作，為原告爭取要求賠償的路徑。法新社 ・ 1 天前
BLACKPINK來台開唱「LV三公子愛相隨」！Lisa唱完獨留台灣 網：先約會再回家？
南韓天團BLACKPINK在高雄世運主場館舉辦兩天「DEADLINE」世界巡演，19日晚間畫下句點，兩場共吸引超過10萬名粉絲到場，盛況空前。演唱會結束後，Jisoo、Jennie、Rosé三人隨即搭車前往小港機場返韓，唯獨Lisa遲遲未現身，引發粉絲熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
Miu Miu激減罕有低至半價！經典Matelassé口金包6折入手、入門級「富家千金風」首飾低至$2,190有交易
Miu Miu 手袋、鞋履及首飾勁減低至半價！Miu Miu 近年登上 LYST 熱門品牌榜榜首，經由人氣韓星張員瑛帶貨後，各式單品亦成為了時尚潮人的搶購目標。Mytheresa 突發推出勁減優惠，時尚首飾低至$2,190、手袋超抵$8,760起即有交易，手快有手慢無！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
Labubu x Apple成為「最強客製聯名」？Tim Cook本尊拿起「眼鏡版Labubu」，還手持iPhone 17Pro充滿細節
Apple CEO Tim Cook飛上海，不只走店、見開發團隊，還直接和Labubu之父Kasing Lung見面！Kasing Lung現場用iPad Pro＋Apple Pencil手繪示範人氣IP「Labubu」與 Tim Cook手牽手的圖像，畫面其實挺逗趣的，馬上掀起童心。Yahoo Style HK ・ 1 天前
凍卵補助上路！ 醫提醒「3大女性族群」適合及早凍：35歲是關鍵分界線
國民健康署自今年9月起推出「醫療性生育保存補助」方案，針對因乳癌、血癌等重大疾病治療可能造成生育功能下降或喪失的患者，經專業評估後，女性可申請凍卵補助最高7萬元、男性凍精可補助8千元。此政策讓癌友在治療前，有機會為未來的生育力留下希望。姊妹淘 ・ 14 小時前
2025最強聯名潮！Beautyblender、New Balance、ASICS、CASETiFY齊發 從彩妝到行李箱都在跨界比創意
Beautyblender × BLAH BLAH Bar美不設限，酷愛無界——為自由上妝，也為真實乾杯每年十月的彩虹驕傲月，是屬於勇敢與自由的節日。今年風靡全球的底妝神器 Beautyblender® 推出全新「酷愛系列」原創美妝蛋，以繽紛色彩與勇敢能量，邀請大家用妝容展現最真實的自己。品牌更首度與...styletc ・ 14 小時前
韓軍稱一名北韓軍人越過軍事分界線南下投誠
南韓軍方表示，一名北韓軍人越過兩韓軍事分界線南下進入南韓，並表明歸順意願。南韓聯合參謀本部表示，韓軍星期日上午在中部地區軍事分界線一帶發現有人員活動跡象後，進行追蹤和監視，並開展引導行動抓獲有關人員，相關部門正調查了解這名人員的具體南下過程。朝軍事後未有異常動向，北韓方面未有回應。《韓聯社》報道，今次是南韓現屆政府成立以來第三次有北韓人員越界南下，亦是首次有北韓軍人南下投誠。(BC)infocast ・ 1 天前
2025 Tory Burch手袋推薦｜編輯推介你12款 $7000內的中價手袋，當中更有李洙赫同款！
Tory Burch有着親民奢華的理念，它們的手袋更是小資女之選！集on trend 的設計、質感、功能於一身，而且屬中價價位，不論是20+、30+、40+的女士們都總會找到心頭好！ELLE從Tory Burch中為你精選了11款$7000內的手袋款式，一起來看看今季有甚麼手袋值得入手吧！Tory Burch近日李洙赫來到香港IFC Tory Burch新店開幕禮，全場人士都為他尖叫！當天他手上拿的是這個Romy手袋的大尺寸版本，對男生來說，這個尺寸女袋男用完全無問題！Tory BurchRomy麂皮手袋 (HK$4,650)現在官網只有小尺寸的Romy手袋，小尺寸則較小巧精緻，適合身型較嬌小的女生攜帶；加上啡色麂皮從去年成為大熱的手袋配色，來到秋冬季節更加不容錯過！如果大尺寸在香港公售的話，是可以跟伴侶共用的中性手袋！按此購買Tory BurchMonogram水桶袋 (HK$5350)Tory Burch的T字Monogram印花經典又百搭，深藍色的帆布材質更是耐用；而且這個水桶袋容量偌大，品牌貼心地附上可拆卸的拉鏈袋，可以井然有序地擺放小物。抽繩以金屬標誌綴飾繩扣，具備功能性又不ELLE.com.hk ・ 17 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 1 天前