BLACKPINK粉色風暴來襲！穿上Jennie同款造型：賽車風、運動裝、瑪莉珍鞋…自帶LIKE JENNIE女神光環

（圖／Jennie ig）

迎接即將登場的BLACKPINK演唱會、BLINK準備好了嗎？粉色風暴蓄勢待發！從舞台魅力到日常風格，Jennie總能在甜酷與率性之間自由切換，每次現身都掀起女神同款熱潮。這次搶先精選Jennie代表性造型，輕鬆跟上時尚女王的LIKE JENNIE穿搭！

JENNIELOOK：賽車風潮、Blokette混搭運動風

Blokette風潮將運動基因與少女元素完美融合，JENNIE當然也穿上身，張揚的賽車圖騰與運動風格完美融合，透過Jennie的穿搭展現出更具態度及魅力的運動風潮。

（圖／Jennie ig）

推薦單品：adidas Originals上衣（圖／品牌提供）





JENNIELOOK：ONE TONE運動套裝、低調街頭老錢風

可以像JENNIE一樣，以乾淨俐落的髮型與全身同色系運動套裝，少量配飾增加細節點綴，將經典運動風穿出毫不費力的高級時髦感。搭配最流行的瑪莉珍運動鞋，展現可塩可甜的魅力～

（圖／Jennie ig）

推薦單品：adidas Originals SAMBA JANE（圖／品牌提供）





JENNIELOOK：外套／上衣 X 短版廓形、LIKE JENNIE甜辣魅力

JENNIE在舞臺上的戲劇張力，透過短版廓形大幅度增加露膚度，adidas Originals秋季新品以短板三線外套或長袖搭配短板廓形，鮮豔明亮的配色，為整體造型增添甜辣魅力。

（圖／Jennie ig）

推薦單品：adidas Originals三線外套、長袖上衣（圖／品牌提供）





JENNIELOOK：外套 X 針織，秋季學院風

當經典三線外套遇上針織紋理，為運動輪廓增添質感，JENNIE選穿洞洞透膚設計帶點迷人性感，下半身穿上超短棉質百褶裙拼接蕾絲，甜美少女心爆棚，簡直是女人味與可愛的完美結合～

（圖／Jennie ig）

推薦單品：adidas Originals 針織外套（圖／品牌提供）





JENNIELOOK：時髦聯名SONG FORTHE MUTE系列

日前Jennie於世界巡回演唱會中巴黎演唱會後分享演唱會上花絮照片，其中一席身著BLACKPINK團服與腳上TAEKWONDO MEI W SFTM鞋款格外引人注目。柔軟鞋面與作舊處理，將粗獷與精緻完美拿捏，想入手Jennie同款穿搭的Blink不容錯過！

（圖／Jennie ig）

推薦單品：adidas Originals TAEKWONDO MEI W SFTM（圖／品牌提供）





