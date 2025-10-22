專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
台灣品牌發光發熱！BLACKPINK Jennie穿瘦瘦靴登演唱會、價格超親切…Lisa這件百褶裙，全網瘋找同款
從伸展台到私服街拍，韓國女星早就成為全球穿搭風向球，而且話題不只停在歐美大牌，同款幫你搜出來～這次BLACKPINK來台巡演話題不斷，Jennie和Lisa驚喜踩上台灣品牌靴款，Lisa 還加碼穿上本土設計師品牌百褶裙，穿進全球熱搜。日前Rosé 也曬出超火辣短褲、酷感中帶點性感，Red Velvet Joy則以丹寧風復刻Y2K女團風情，一出場就讓人眼睛一亮。
韓星同款單品：BLACKPINK Lisa穿台灣品牌PCES百褶裙
韓國女子天團BLACKPINK日前在高雄進行「DEADLINE 世界巡迴演唱會」，其中備受矚目的Lisa在舞台上演出期間，身穿一款來自台灣服裝品牌PCES新系列的繫帶百褶裙，瞬間在粉絲與媒體間掀起熱烈討論。
「繫帶百褶裙」以現代手法演繹經典剪裁，這款低腰半身裙飾有醒目的豎條紋和精緻的褶飾，帶來動感靈動的穿著體驗。不對稱下擺和腰部精緻的繫帶細節，更添前衛與柔美，成為一款百搭單品，輕鬆駕馭從休閒到精緻的造型。
韓星同款單品：BLACKPINK Jennie、Lisa穿上台灣品牌D+AF靴款
台灣品牌再下一城！BLACKPINK Jennie、Lisa在高雄場巡演上，不約而同穿上來自台灣的D+AF，證明實力圈粉不分國界。
Jennie選穿「顯瘦魔法尖頭高跟瘦瘦長靴」，立體剪裁 + 尖頭設計，腿長直線飆升，根本行走的美腿濾鏡，視覺瞬間 minus 5 公斤，效果堪比時尚版修圖神器。
Lisa則踩上「女團風輕量厚底綁帶短靴」，厚底 8 公分偷偷長高超有感，還有輕量設計加持、走跳無壓力，綁帶設計率性又俐落，完美詮釋女團off-duty穿搭公式。
韓星同款單品：BLACKPINK Rosé 曬 DIESEL丹寧短褲
BLACKPINK Rosé 用一身「酷辣派」穿搭，輕鬆演繹剛柔並濟的Y2K叛逆美學。身穿 DIESEL 2025秋冬系列 破壞丹寧短褲，這條短褲不只是破得有態度，還破得很有設計感，讓整體造型自帶鏡頭追焦效果！
韓星同款單品：Red Velvet Joy整套DIESEL丹寧上身
Red Velvet成員 Joy 現身粉絲見面會、穿出了女團專屬的甜辣高級感！DIESEL 2025 秋冬系列的丹寧細肩背心搭配小喇叭長褲，整套造型從上到下充滿復古美式情懷，卻又帶著韓系女星特有的清新氛圍～背心版型貼身不緊繃、低調地展現好身材，小喇叭褲則恰到好處拉長比例，復古不土、性感不過火！
