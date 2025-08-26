BLACKPINK Jisoo「超漂亮親姊姊」真面目曝光！長相神似韓孝周、姊妹側臉神複製

BLACKPINK成員Jisoo的親姊姊金智尹近日宣布參加實境節目《Super Seller》，正式進軍演藝圈！35歲的她過去曾是空服員和電信客服員，現在則是擁有54萬粉絲的網紅。在節目採訪中，她被問到是否因「Jisoo姊姊」身份感到壓力時，爽快回答：「不會啊，這是事實，我就是這樣出生的！」展現率真魅力。

金智尹是擁有54萬粉絲的網紅。（圖片來源：金智尹IG jiyyoon_s2）

金智尹透露，妹妹Jisoo得知她參加節目後，反應非常理性，只簡單鼓勵「好好加油試試看」。她解釋這次決定走到螢光幕前，是希望以網紅身份更進一步發展，「我想在《Super Seller》拿到第一名，雖然是新手，但有時候菜鳥反而會表現得更好，我勝負欲很強的！」

金智尹因為神似Jisoo的側臉輪廓，經常被粉絲稱為「成熟版Jisoo」，過去還曾因參加親子實境節目《為了孩子的國家》，被網友封為「軍浦韓孝周」。她從事過多種職業，包括空服員和電信客服，還得過「親切客服員」第一名獎項。雖然有部分網友擔心她可能會因為已婚生子而影響演藝事業發展，但多數粉絲都支持她的決定。

金智尹（左）側臉和妹妹非常相像，也有人認為她神似演員韓孝周（右）。（圖片來源：金智尹IG jiyyoon_s2、韓孝周IG hanhyojoo222）

《Super Seller》是南韓首個銷售實境生存節目，參賽者不分年齡、性別和職業，純粹靠銷售能力一決高下。節目預計10月首播，由模特兒兼主持人韓惠珍擔任MC。

延伸閱讀

Jisoo路過鏡頭「突停下來甜笑比YA」！ 台女星自拍中嚇到跳起：她跟我合照

BLACKPINK確定再度來台！10月高雄連開2天演唱會 3種人可享優先購票福利