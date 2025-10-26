《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
Blackpink Jisoo 示範Dior皮褸造型帥氣十足！一改溫柔女友風聖誕節就這樣穿
韓國女團Blackpink的Jisoo金智秀現身仁川機場，身穿Dior毛毛領皮褸造型帥氣十足，一改溫柔女友風的她型格之餘帶點可愛，準備出發前往巴黎出席活動。綽號「4½次元少女」的她不論清純、性感、型格等風格都能駕馭，身高162cm的Jisoo私下穿搭亦毫不簡單。聖誕節就這樣穿，皮褸造型有截然不同的感覺！
Photo:Instagram
Photo:Instagram
Jisoo與Jennie、Rosé朴彩英和Lisa不同，是唯一在韓國土生土長的成員。連素顏都超美的Jisoo絕對是天然美女，連親哥哥和姐姐都有着不輸明星的美貌。眾所周知Jisoo自小家境不錯，爸爸也和韓國演藝圈人士有交情，年紀輕輕就夢想成為歌手的Jisoo在出道前已經在不少YG前輩的MV中亮相，成為Dior全球代言人後更人氣急升。
Photo:Dior
Photo:Dior
Jisoo機場造型一直被喻為穿搭教科書，成為時下少女的打扮指標。今次Jisoo現身機場時則一改往常愛穿的溫柔風的裙裝穿搭，以毛毛領皮褸配搭C’est Dior 手袋與Frozen-D 靴造型現身，加上一頭長長秀髮，叫人眼前一亮！整個系列都能在品牌官網入手，粉絲們不要錯過。
Photo:Dior
Photo:Dior
趁著冬日佳節臨近Dior更推出迷人的節慶包裝，為節日打扮增添眼前一亮的格調。除了Jisoo機場造型外，Lady Dior、Dior Book Tote和Lady D-Lite手袋及Panier Chapeau漁夫帽上都以金色和白色勾勒蝴蝶細節為手袋加添新意，同時不同珠寶都蝴蝶的細節。
Photo:Dior
Photo:Dior
藝術家 Pietro Ruffo 創作的Butterfly Around the World為主題圖案分別印刷在Dior 包裝和禮品中，與大家分享詩意般的喜悅的時刻。
Jisoo同款Dior Caro手袋
全身都來自Dior，Jisoo以經典黑色biker皮褸配白T恤和頗為寬鬆的Mom's jeans，腳踏黑色皮靴，恰好是十分適合登機的舒適穿搭。而她所用的黑色Dior Caro手袋也是品牌的大熱手袋，經典耐看，是值得投資的款式。
早前Dior Cruise 2022時裝騷舉行時，作為品牌全球代言人Jisoo沒法到現場，但都率先穿起Dior Cruise 2022系列的白色仙女裙拍攝美照，襯上Dior Zenith波鞋份外搶眼，手上的是Lady Dior East West手袋，襯托出Jisoo清麗絕倫的氣質。
在Dior Cruise 2022時裝騷前，先以Jisoo打頭陣為時裝騷熱身，發出美美的照片以及預告短片，穿起黑色背心裙襯白色短袖恤衫的Jisoo像個女學生一樣清新可人，是十分gf-able的造型。
Jisoo私服穿搭：冷衫＋半截裙
假如你怕穿冷衫會顯得太成熟，可以看看Jisoo的穿搭。淨色的冷衫，搭配半截短裙 ，再加上一個簡單的頭箍！整個造型不但不會顯老，還有滿滿的時尚感。
連身裙造型
擁有天使臉孔的Jisoo即使沒有任何人飾物的點綴，隨意穿上簡單的白色連身裙已經散發著滿滿的氣質，果然有高顏值就是任性啊！
如果你怕白色連身裙太單調，可以像Jisoo一樣，在髮型方面花點心思。這個丸子頭凸顯了Jisoo甜美可愛的特質，再加上一個復古系的手袋，整個造型大大加分！
鮮豔色系造型
除了樸素的白色，Jisoo穿起亮色系服飾也非常吸睛！她用紅色的外套配搭連身裙，不但能凸顯出白皙的肌膚，還能令她看起來更有氣色和更性感，一舉數得。
黃色亦是亮色系的一個好選擇！看Jisoo穿上黃色碎花連身裙散發的清新氣質，真是美若天仙！再加上草帽的配襯，可以遮當太陽光之餘，還會令造型看起來更高貴大方。
T恤＋闊腳褲
一件短版的T恤配搭高腰闊腳褲，絕對是最顯高的穿法！Jisoo這一身打扮令身高162cm的她顯得更高䠷，非常適合一些希望拉長身形比例的女生！
如果你沒有Jisoo的小蠻腰也不用擔心，黑色的普通T恤配上黑色的闊腳褲同樣有顯高和顯瘦的效果，這樣的配搭還會帶一點型格的感覺。
格子造型
雖然格子的造型間中會給人一種頽頽的感覺，但Jisoo就示範了完美的格子穿搭法。鬆身的格子襯衫，配上白色半截短裙，再加上草帽的襯托，整個造型清爽俐落！
只要加點修飾，格子造型也能穿出復古美感！Jisoo在格子連身裙外面穿上一件黑色外套，配上一對百搭的白色波鞋和中長的白襪，馬上展現韓國女生的日常打扮風格。
暗色系長外套＋貝雷帽
在清涼的天氣下，可以像Jisoo一樣穿一件冷衫和格子闊腳褲。這樣的穿搭令Jisoo看起來有點成熟和知性的感覺，絕對是典型的歐洲街拍風格。
長䄛亦是街拍的必備單品！Jisoo穿上簡單的白色T恤，再配上灰色長䄛，造型除了樸素，還帶有幾分型格。值得一提的是Jisoo很喜歡在日常的穿搭中加入畫家帽，這個小細節為她的造型增加了一點文青風！
頭飾的點綴
近期時裝界最流行的飾物莫過於頭箍！形象甜美的Jisoo緊貼潮流，時常在造型中加入頭箍作點綴，令她的頭髮更具個性，亦凸顯了她清純的鄰家少女感覺。
推薦閱讀:
➤ Blackpink的名牌手袋收藏逐個捉：Jennie Kim最愛Chanel、Lisa情傾Celine！
➤ 夏日人氣10大品牌時尚平底拖鞋推薦！Hermès、Dior、Chanel拖鞋款式大曬冷
➤ Rosé與Bruno Mars合作《APT.》奪2025 MTV年度歌曲！女生必學Blackpink朴彩英9招顯高穿搭法
