BLACKPINK Jisoo香港演唱會美照放題，還貼心地用中文多謝BLINKS：我好愛你哋

BLACKPINK香港演唱會完結後，Jisoo隨即發布美照放題，每張都好靚，Jisoo還以中文寫貼文多謝BLINKS，「香港！♥️多謝你哋陪我一齊享受呢三日嘅演出！因為大家一齊玩得開心、用最大聲嘅應援，所以今次巡演嘅最後一場可以完美收尾。多謝你哋，我好愛你哋！」這位BLACKPINK歐妮也太用心了～
BLACKPINK甜美公主Jisoo，在一連3日在啟德體育園舉行的BLACKPINK演唱會裡都不停出招氹粉絲，很多BLINKS在Threads上都指Jisoo好靚，零死角，唱歌亦進步了。在舞台上她是女人魅力開盡的偶像，私下是位寵粉溫暖歐妮，之前在1月3日生日時，當天她選擇了與粉絲共聚，更請粉絲們食海底撈，變身真人版「請吃飯的漂亮姐姐」。
Jisoo除了是位寵粉的可人兒，同時都給予粉絲們分享自我治療焦慮療法：面對群眾的表演者，在台上就是閃閃發光，相當自信的模樣，但回到私下的自己，要面對的焦慮比想像中多。「容貌焦慮」、演出表現點評，也許不只idol會面對，而Jisoo的應對原來是這樣，「其實在初出道時，也曾感焦慮、低落。感到煩惱時，當下會覺得，啊...其實人們也沒那麼的在意啊，很快就會忘記，也沒我想像中那麼嚴重。我們只是宇宙中的一粒塵埃，想到這麼好像突然開竅了。」
其實人們也沒那麼的在意啊，很快就會忘記，也沒我想像中那麼嚴重。我們只是宇宙中的一粒塵埃，想到這麼好像突然開竅了。BLACKPINK Jisoo
