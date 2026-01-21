BLACKPINK Lisa加盟Nike成為全球合作夥伴！期待透過合作鼓勵女性勇敢表達自我穿出自信

BLACKPINK成員Lisa正式成為Nike全球合作夥伴，開啟長期多年代言合作。標誌著Lisa從K-pop巨星進一步躍升為全球運動與時尚跨界icon。

Photo Source：Nike

合作背景與象徵意義

Lisa早在練習生時期便與Nike結下不解之緣，她接受訪問時表示，曾省下零用錢購買Nike Dunk High，用作日常練舞鞋款，這段回憶成為她最深刻的品牌記憶。如今，她以Air Max 95亮相Nike最新形象照，穿著經典黑白運動造型，展現率性風格與結實身材線條。

Air Max 95作為一雙深植音樂、次文化與自我表達精神的經典鞋款，與Lisa的全球影響力高度契合——無論是舞台表演、時尚造型還是個人品牌，她始終強調運動、工藝與多功能性的追求。

Photo Source：Nike

透過合作鼓勵女性勇敢表達自我穿出自信

Lisa亦分享時裝對她而言是展現個性與自信的工具，每次世界巡演都會觀察各地穿搭，從中汲取靈感，而她與Nike一樣「obsession with excellence」，對工藝及多功能性極度執著，最期待往後能將這股能量注入合作，鼓勵全球女性勇敢自我表達、穿出自信。

Photo Source：Nike

從K-pop偶像蛻變為跨領域全球巨星

這次合作不僅是商業聯盟，更是Lisa個人成長軌跡的自然延續，由14歲離開泰國赴韓國成為YG練習生，到2025年憑HBO劇集《The White Lotus》演技首騷、BLACKPINK「Deadline World Tour」場場爆滿、solo專輯《Alter Ego》大獲成功，她已從K-pop偶像蛻變為跨領域全球巨星。

Photo Source：IG @lalalalisa_m

Nike選擇Lisa作為長期夥伴，不僅看中她的音樂與舞蹈影響力，更重視她對女性自信與自我表達的倡導。這次合作預料將帶來更多跨界合作項目，相信能為運動品牌注入新世代全球視野。

Photo Source：IG @lalalalisa_m

