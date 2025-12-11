BLACKPINK Lisa同款穿搭千元擁有？Kith橄欖綠套裝超搶手、「低調明星帽」鎖定Supreme

聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
BLACKPINK Lisa 隨性有型的私服穿搭一直是粉絲追蹤借鑑焦點所在！除了高端品牌，她也常穿著小眾或價格親民的款式。最近她在 Instagram 分享的多套休閒造型中，就出現多款好看又實穿的單品，每一件都讓人忍不住想跟著入手。
Kith Drawstring Hoodie （參考價：HK$2,000）
這款外套以柔軟的質感絲質皺褶面料製成，上身穿著輕盈無負擔。胸前飾有 Kith 品牌標誌的鈕扣、下擺可調節抽繩，以及袖口的品牌標識，整體設計簡潔卻不單調。單穿清爽利落，搭配其他衣物做層次穿搭也毫無違和感，實用性很強。
Kith Women Kavi II Plisse Drawstring Pant （參考價：HK$1,850）
這條抽繩長褲同樣採用絲質皺褶面料，舒適又透氣。低腰剪裁搭配褲身的橡膠品牌標牌，既保持了休閒屬性，又在細節處提升精緻度，日常搭配度超高。
Supreme Pigment S Logo 6-Panel Cap （參考價：HK$969）
這頂cap帽採用 pigment coated 材質，表面帶有輕微光澤感。經典的 S Logo 繡於正面，簡潔又易於搭配，且深色設計耐髒實用，非常適合日常出門或旅行時配戴。
Alexander Wang zip-up hoodie （參考價：HK$3,200）
這款連帽外套面料柔軟且帶有適中的厚度，設計簡約俐落，可搭配高腰褲或裙裝，營造休閒中帶點率性的風格。
Celine 拉鏈短款運動夾克 （參考價： 2,534,900韓元）
這款運動夾克以短版剪裁拉長身形比例，深藍色搭配白色肩線，整體設計簡潔大方。無論搭配休閒褲裝打造俐落造型，或是與裙裝混搭平衡甜酷風格，都能為日常穿搭帶來自然的時尚氛圍，實穿性與造型感兼備！
