BLACKPINK Lisa自家品牌T恤不用$400！偶像同款服飾低門輕鬆入手
BLACKPINK 成員 Lisa 的自家品牌 LLOUD正式推出首波服飾與周邊，讓粉絲們能夠輕鬆擁有 Lisa 同款服飾！
LLOUD 品牌主頁以「聲音與創新」為核心敘事，從音樂延伸至生活風格，將舞台能量轉化為可穿、可用的日常單品。系列重點包括標誌性雙「LL」圖案衛衣、Cap 帽及托特包等，色調低飽和、剪裁中性，易於與通勤、週末造型混搭，同步於品牌官網開放選購。
視覺上以克制線條與俐落 Logo 強化辨識度，將粉絲情感化作耐看實穿的設計語言，既能單獨成為造型焦點，亦能作為層次內搭補位，兼顧舒適與態度感。加上，服飾價位相當親民，一件短袖 T 恤美金 50（約港幣 390）、比堅尼套裝則美金 100（約港幣 780）就可以買到 Lisa 同款。
若期望以低門檻入手具象徵性的偶像同款，這一波屬於「好配、好認、好保存」的穩妥選擇，快把握補貨與新色訊息，為秋季衣櫥加入一件帶有 LLOUD 標記的日常制服。
