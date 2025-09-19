BLACKPINK Lisa自家品牌T恤不用$400！偶像同款服飾低門輕鬆入手

BLACKPINK 成員 Lisa 的自家品牌 LLOUD正式推出首波服飾與周邊，讓粉絲們能夠輕鬆擁有 Lisa 同款服飾！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

LLOUD 品牌主頁以「聲音與創新」為核心敘事，從音樂延伸至生活風格，將舞台能量轉化為可穿、可用的日常單品。系列重點包括標誌性雙「LL」圖案衛衣、Cap 帽及托特包等，色調低飽和、剪裁中性，易於與通勤、週末造型混搭，同步於品牌官網開放選購。

廣告 廣告

（IG@lalalalisa_m）

（IG@lalalalisa_m）

（IG@lalalalisa_m）

視覺上以克制線條與俐落 Logo 強化辨識度，將粉絲情感化作耐看實穿的設計語言，既能單獨成為造型焦點，亦能作為層次內搭補位，兼顧舒適與態度感。加上，服飾價位相當親民，一件短袖 T 恤美金 50（約港幣 390）、比堅尼套裝則美金 100（約港幣 780）就可以買到 Lisa 同款。

官方圖片

官方圖片

若期望以低門檻入手具象徵性的偶像同款，這一波屬於「好配、好認、好保存」的穩妥選擇，快把握補貨與新色訊息，為秋季衣櫥加入一件帶有 LLOUD 標記的日常制服。

按此到LLOUD網站

63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

BLACKPINK Jennie「願望咒語」白背心大熱！$500就買到，原來跟Lisa「瞎忙褲」同一潮牌Praying出品

BLACKPINK Lisa秘遊日本「瞎忙褲」穿搭意外爆紅！潮牌Praying出品，Boxer褲頭意外道盡打工仔心聲

Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛