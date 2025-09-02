BLACKPINK Lisa秘遊日本「瞎忙褲」穿搭意外爆紅！潮牌Praying出品，Boxer褲頭意外道盡打工仔心聲

BLACKPINK Lisa與Minnie東京銀座逛街被野生捕獲！焦點全在Lisa身上那條美國潮牌Praying的工裝褲，腰間赫然印著嗆口中文標語，意外地直戳打工人心聲！

Lisa穿著的褲子是來自美國潮牌Praying，品牌本身都出好多黑色幽默設計服裝，當中都有中英夾集的設計，得到不少街頭潮人的垂青。除了Lisa，Jennie都有穿Praying的吊帶小背心，也是火紅到不行。而Lisa穿著的是Busy Boxer Sweats，褲頭是Boxer設計，並印有黃底黑字圖樣，上面寫著簡體中文字句，意外道出打工仔心聲。同樣句子的服飾有Hoodie有帽外套、短袖T-Shirt。

褲子約售HK$1,425，展現Praying的黑色幽默風格。Lisa以寬鬆外套搭配LV手提包的隨性造型，站在日系霓虹燈樓梯口拍照。一向引領潮流的Lisa，今次的Outfit都非常惹爭議，有網民狂轉發笑稱「Lisa幫我們說出心裡話」，亦有網民表示今次真的看不透那時尚感。儘管大眾對於褲子的意見兩極，這條褲子現在已經火速售罄，Lisa果然是「帶貨女王」。想買同款褲子就要等補貨，但想買同款句子的時裝，現在都有Hoodie與T-Shirt款，各位潮人會想衝一波嗎？

（小紅書圖片）

（Praying官網圖片）

（Praying官網圖片）

