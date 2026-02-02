八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
BLACKPINK Lisa「泰國觀光大使」造型美如公主，穿上Balmain金色泰絲禮服向泰后致敬
BLACKPINK Lisa於高訂時裝周期間動向備受矚目，她最近以「Amazing Thailand」觀光大使身份，身穿Balmain特製的金色高訂泰絲禮服亮相曼谷，化身現代公主備受關注，委多網民看到Lisa的造型後都說：「好似公主」。
「Amazing Thailand」以「Feel All the Feelings」為主題，向世界傳遞泰國不只是一個旅行目的地，更是一個充滿深度、溫度以及高質體驗的國度。透過Lisa作為泰國觀光大使，以她的影響力帶領全球旅人從文化、人情、生活節奏等多元視角，重建與泰國的連繫，令每段旅程都值得回味。
至於Lisa穿起的金色Balmain服裝是來自法國品牌Balmain的設計。這套金色晚裝靈感來自Pierre Balmain曾於1960年為泰國詩麗吉王太后設計的經典禮服。晚裝以極珍貴的黃綠色（Chartreuse）泰國絲綢與傳統提花織物（Thai Yok）製成，從刺繡到布料，配以極細緻的剪裁與手工，向泰后致敬，整個公主造型別具意義。
