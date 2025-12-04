「人間芭比」BLACKPINK Lisa的芭比公仔亮相！藝術家還原Lisa粉紅Labubu造型，推出16吋OOAK公仔

關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

BLACKPINK Lisa眼睛大而水亮，加上脹卜卜飽滿權骨以及甜美笑容，令她有著「人間芭比」之稱。近日，越南藝術家RimDoll，更精心製作16吋OOAK（One of a Kind）芭比公仔，將BLACKPINK Lisa於「DEADLINE」巡演倫敦站的粉紅Labubu毛絨造型完整呈現。

公仔採用蓬袖短上衣搭配迷你裙、金屬鏈飾及柔軟絨毛材質，腰間迷你Labubu玩偶精準縮小再現，展現可愛與時尚的獨特融合；冷豔眼神、光澤唇妝及柔捲長髮更突顯Lisa標誌性魅力。​

此作品作為藝術家個人唯一珍藏品，因此無法購買，引發BLINKS粉絲們無限嚮往與社交媒體廣泛討論。

