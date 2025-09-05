BLACKPINK Lisa「瞎忙褲」引爭議：時尚看不懂？遭網民狠批有「戀醜癖」

近日Lisa在東京私人行程中被粉絲野生捕獲，其褲裝造型引發網路熱議！她身穿的黑色長褲大膽印有直白中文標語：「整天瞎逼忙，還TM不掙錢」，不少網友笑稱這根本是「打工人的心聲」。

（Threads圖片）

Lisa這條引發討論的褲子，來自美國潮牌Praying。該品牌由Alex Haddad和Skylar Newman於2020年創立，以直白與充滿反諷風格的標語設計殺出重圍。

Praying品牌的設計靈感常源自網路文化、Y2K美學等，擅長將具挑釁意味的語句轉化為服飾上的圖案。但這種略帶粗俗的設計風格不是人人都買單，部分毒舌網友直接批評Lisa有「戀醜癖」！

事實上，隊友Jennie不久前亦曾上身示範過該品牌的印字背心！

天后Madonna也錯穿過Praying的Oversize衛衣！

儘管不少人批評這些設計簡直是「時尚災難」，認為品牌純粹以爭議博取關注，但也有大量支持者紛紛挺身表達喜愛。憑著親民價格（多數單品僅售數百港元）與鮮明風格，在年輕消費者中人氣亦愈來愈高，再次印證「有話題，就不怕沒有市場」！

